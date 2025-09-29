- Panorámica
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres
El tipo de cambio de AHL-PE de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.31, mientras que el máximo ha alcanzado 21.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AHL-PE hoy?
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) se evalúa hoy en 21.36. El instrumento se negocia dentro de -1.02%; el cierre de ayer ha sido 21.58 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AHL-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres?
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres se evalúa actualmente en 21.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.65% y USD. Monitoree los movimientos de AHL-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AHL-PE?
Puede comprar acciones de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) al precio actual de 21.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.36 o 21.66, mientras que 25 y -1.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AHL-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AHL-PE?
Invertir en Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres implica tener en cuenta el rango anual 19.05 - 22.50 y el precio actual 21.36. Muchos comparan -0.70% y 9.65% antes de colocar órdenes en 21.36 o 21.66. Estudie los cambios diarios de precios de AHL-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
El precio más alto de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) en el último año ha sido 22.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.05 - 22.50, una comparación con 21.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
El precio más bajo de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) para el año ha sido 19.05. La comparación con los actuales 21.36 y 19.05 - 22.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AHL-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AHL-PE?
En el pasado, Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.58 y 9.65% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.58
- Open
- 21.64
- Bid
- 21.36
- Ask
- 21.66
- Low
- 21.31
- High
- 21.64
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -1.02%
- Cambio mensual
- -0.70%
- Cambio a 6 meses
- 9.65%
- Cambio anual
- 9.65%
