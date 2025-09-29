报价部分
货币 / AHL-PE
回到股票

AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres

21.36 USD 0.22 (1.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHL-PE汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点21.31和高点21.64进行交易。

关注Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AHL-PE股票今天的价格是多少？

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres股票今天的定价为21.36。它在-1.02%范围内交易，昨天的收盘价为21.58，交易量达到25。AHL-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres股票是否支付股息？

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres目前的价值为21.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.65%和USD。实时查看图表以跟踪AHL-PE走势。

如何购买AHL-PE股票？

您可以以21.36的当前价格购买Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres股票。订单通常设置在21.36或21.66附近，而25和-1.29%显示市场活动。立即关注AHL-PE的实时图表更新。

如何投资AHL-PE股票？

投资Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres需要考虑年度范围19.05 - 22.50和当前价格21.36。许多人在以21.36或21.66下订单之前，会比较-0.70%和。实时查看AHL-PE价格图表，了解每日变化。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD的最高价格是22.50。在19.05 - 22.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres的绩效。

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD股票的最低价格是多少？

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD（AHL-PE）的最低价格为19.05。将其与当前的21.36和19.05 - 22.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHL-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHL-PE股票是什么时候拆分的？

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.58和9.65%中可见。

日范围
21.31 21.64
年范围
19.05 22.50
前一天收盘价
21.58
开盘价
21.64
卖价
21.36
买价
21.66
最低价
21.31
最高价
21.64
交易量
25
日变化
-1.02%
月变化
-0.70%
6个月变化
9.65%
年变化
9.65%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值