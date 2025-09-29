КотировкиРазделы
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres

21.31 USD 0.27 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHL-PE за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.31, а максимальная — 21.64.

Следите за динамикой Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHL-PE сегодня?

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) сегодня оценивается на уровне 21.31. Инструмент торгуется в пределах -1.25%, вчерашнее закрытие составило 21.58, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHL-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres?

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres в настоящее время оценивается в 21.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.39% и USD. Отслеживайте движения AHL-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции AHL-PE?

Вы можете купить акции Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) по текущей цене 21.31. Ордера обычно размещаются около 21.31 или 21.61, тогда как 17 и -1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHL-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHL-PE?

Инвестирование в Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres предполагает учет годового диапазона 19.05 - 22.50 и текущей цены 21.31. Многие сравнивают -0.93% и 9.39% перед размещением ордеров на 21.31 или 21.61. Изучайте ежедневные изменения цены AHL-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Самая высокая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) за последний год составила 22.50. Акции заметно колебались в пределах 19.05 - 22.50, сравнение с 21.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Самая низкая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) за год составила 19.05. Сравнение с текущими 21.31 и 19.05 - 22.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHL-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHL-PE?

В прошлом Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.58 и 9.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.31 21.64
Годовой диапазон
19.05 22.50
Предыдущее закрытие
21.58
Open
21.64
Bid
21.31
Ask
21.61
Low
21.31
High
21.64
Объем
17
Дневное изменение
-1.25%
Месячное изменение
-0.93%
6-месячное изменение
9.39%
Годовое изменение
9.39%
