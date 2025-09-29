- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres
Курс AHL-PE за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.31, а максимальная — 21.64.
Следите за динамикой Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHL-PE сегодня?
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) сегодня оценивается на уровне 21.31. Инструмент торгуется в пределах -1.25%, вчерашнее закрытие составило 21.58, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHL-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres?
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres в настоящее время оценивается в 21.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.39% и USD. Отслеживайте движения AHL-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции AHL-PE?
Вы можете купить акции Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) по текущей цене 21.31. Ордера обычно размещаются около 21.31 или 21.61, тогда как 17 и -1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHL-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHL-PE?
Инвестирование в Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres предполагает учет годового диапазона 19.05 - 22.50 и текущей цены 21.31. Многие сравнивают -0.93% и 9.39% перед размещением ордеров на 21.31 или 21.61. Изучайте ежедневные изменения цены AHL-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Самая высокая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) за последний год составила 22.50. Акции заметно колебались в пределах 19.05 - 22.50, сравнение с 21.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Самая низкая цена ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) за год составила 19.05. Сравнение с текущими 21.31 и 19.05 - 22.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHL-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHL-PE?
В прошлом Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.58 и 9.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.58
- Open
- 21.64
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Low
- 21.31
- High
- 21.64
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- -0.93%
- 6-месячное изменение
- 9.39%
- Годовое изменение
- 9.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%