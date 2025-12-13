Tick Data Stress Tester Chaos Edition
- Utilitários
- Airton Raposo
- Versão: 18.0
AVISO: O seu Backtest está mentindo para você?
Você sabia que 95% dos Robôs (EAs) falham em conta real porque foram otimizados em dados "limpos" e perfeitos? O mercado ao vivo é imperfeito, assimétrico e hostil.
O Tick Data Stress Tester – Chaos Edition é uma ferramenta profissional de stress testing e validação extrema, criada para expor fragilidades ocultas antes que sua estratégia enfrente a dura realidade do trading ao vivo e você arrisque um único dólar.
Ele transforma arquivos CSV estáticos em cenários de mercado adversos, simulando condições que normalmente só aparecem quando já é tarde demais.
MOTORES DE ESTRESSE INTEGRADOS:
- CHAOS ENGINE™: Simula gaps de liquidez, slippage (derrapagem) e spreads dinâmicos que quebram estratégias frágeis.
- BLACK SWAN INJECTOR: Insere eventos extremos como flash crashes e choques abruptos para testar sobrevivência em cenários raros, porém fatais.
- PHYSICS VOLATILITY: Geração de volume de ticks e ruído de preço realista (Flag 22), garantindo consistência em indicadores baseados em microestrutura.
- ROLLOVER SIMULATION: Amplificação automática de spreads durante o rollover bancário (20h–00h), expondo estratégias vulneráveis a custos ocultos.
Não faça apenas backtest. Submeta sua estratégia a um teste de estresse real.
Descubra se ela é robusta. Ou apenas otimizada para um mercado que já passou e pode nunca mais se repetir.
QUICK START — COMO USAR (5 PASSOS)
- Após instalar o EA no MetaTrader 5, copie o arquivo CSV de ticks do símbolo desejado para a pasta: MQL5/Files (Dados gratuitos podem ser baixados diretamente pelo site da Exness para Forex, Commodities, etc.
- No painel de inputs do EA, informe exatamente o mesmo nome do arquivo CSV copiado para a pasta MQL5/Files. Isso é essencial para que o EA consiga localizar e processar os dados.
- Configure os parâmetros de estresse desejados (Chaos Engine, Black Swan, Rollover, etc.) e clique em Start Simulation no painel do gráfico.
- Após a conclusão da simulação, o novo arquivo CSV estressado será gerado automaticamente em: MQL5/Files
- Crie um Símbolo Customizado copiando o símbolo original da corretora (para herdar propriedades essenciais). Em seguida, importe os ticks gerados na aba Ticks, confirme as colunas e finalize.
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
- Onde devo colocar o arquivo CSV original?
- Na pasta MQL5/Files. O EA só consegue processar arquivos localizados nesse diretório.
- O nome do arquivo CSV precisa ser exatamente igual ao informado no input?
- Sim. O nome deve ser idêntico, incluindo extensão e letras maiúsculas/minúsculas.
- Por que preciso criar um símbolo customizado?
- Porque o CSV não contém informações críticas fornecidas pela corretora, como propriedades do símbolo. Copiar o símbolo original garante consistência no testador.
- Onde encontro o arquivo CSV gerado após a simulação?
- Na pasta MQL5/Files, após a conclusão do processo.
- Posso usar o símbolo customizado no Strategy Tester normalmente?
- Sim. Após importar os ticks, o símbolo pode ser selecionado normalmente no Testador de Estratégia do MT5.
Nota técnica:
Para símbolos Forex/CFD, a coluna Last é naturalmente vazia conforme o padrão de mercado. Volume e Flags são totalmente simulados para fins de validação.