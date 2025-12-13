Tick Data Stress Tester Chaos Edition

AVISO: O seu Backtest está mentindo para você?

Você sabia que 95% dos Robôs (EAs) falham em conta real porque foram otimizados em dados "limpos" e perfeitos? O mercado ao vivo é imperfeito, assimétrico e hostil.

O Tick Data Stress Tester – Chaos Edition é uma ferramenta profissional de stress testing e validação extrema, criada para expor fragilidades ocultas antes que sua estratégia enfrente a dura realidade do trading ao vivo e você arrisque um único dólar.

Ele transforma arquivos CSV estáticos em cenários de mercado adversos, simulando condições que normalmente só aparecem quando já é tarde demais.

MOTORES DE ESTRESSE INTEGRADOS:

  • CHAOS ENGINE™: Simula gaps de liquidez, slippage (derrapagem) e spreads dinâmicos que quebram estratégias frágeis.
  • BLACK SWAN INJECTOR: Insere eventos extremos como flash crashes e choques abruptos para testar sobrevivência em cenários raros, porém fatais.
  • PHYSICS VOLATILITY: Geração de volume de ticks e ruído de preço realista (Flag 22), garantindo consistência em indicadores baseados em microestrutura.
  • ROLLOVER SIMULATION: Amplificação automática de spreads durante o rollover bancário (20h–00h), expondo estratégias vulneráveis a custos ocultos.
Não faça apenas backtest. Submeta sua estratégia a um teste de estresse real.

Descubra se ela é robusta. Ou apenas otimizada para um mercado que já passou e pode nunca mais se repetir.


QUICK START — COMO USAR (5 PASSOS)

  1. Após instalar o EA no MetaTrader 5, copie o arquivo CSV de ticks do símbolo desejado para a pasta: MQL5/Files (Dados gratuitos podem ser baixados diretamente pelo site da Exness para Forex, Commodities, etc.
  2. No painel de inputs do EA, informe exatamente o mesmo nome do arquivo CSV copiado para a pasta MQL5/Files. Isso é essencial para que o EA consiga localizar e processar os dados.
  3. Configure os parâmetros de estresse desejados (Chaos Engine, Black Swan, Rollover, etc.) e clique em Start Simulation no painel do gráfico.
  4. Após a conclusão da simulação, o novo arquivo CSV estressado será gerado automaticamente em: MQL5/Files
  5. Crie um Símbolo Customizado copiando o símbolo original da corretora (para herdar propriedades essenciais). Em seguida, importe os ticks gerados na aba Ticks, confirme as colunas e finalize.

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

  • Onde devo colocar o arquivo CSV original?
  • Na pasta MQL5/Files. O EA só consegue processar arquivos localizados nesse diretório.
  • O nome do arquivo CSV precisa ser exatamente igual ao informado no input?
  • Sim. O nome deve ser idêntico, incluindo extensão e letras maiúsculas/minúsculas.
  • Por que preciso criar um símbolo customizado?
  • Porque o CSV não contém informações críticas fornecidas pela corretora, como propriedades do símbolo. Copiar o símbolo original garante consistência no testador.
  • Onde encontro o arquivo CSV gerado após a simulação?
  • Na pasta MQL5/Files, após a conclusão do processo.
  • Posso usar o símbolo customizado no Strategy Tester normalmente?
  • Sim. Após importar os ticks, o símbolo pode ser selecionado normalmente no Testador de Estratégia do MT5.


Nota técnica:

Para símbolos Forex/CFD, a coluna Last é naturalmente vazia conforme o padrão de mercado. Volume e Flags são totalmente simulados para fins de validação.


