Tick Data Stress Tester Chaos Edition
- Утилиты
- Airton Raposo
- Версия: 18.0
- Активации: 5
ВНИМАНИЕ: Ваш бэктест лжет вам?
Он преобразует статические CSV-файлы в неблагоприятные рыночные сценарии, моделируя условия, которые обычно проявляются только тогда, когда уже слишком поздно.
ВСТРОЕННЫЕ СТРЕСС-МОДУЛИ:
- CHAOS ENGINE™: Моделирует разрывы ликвидности (гэпы), проскальзывания и динамические спреды, которые ломают хрупкие стратегии.
- BLACK SWAN INJECTOR: Проверяет, сможет ли ваш советник пережить масштабные Flash Crash и рыночные шоки.
- PHYSICS VOLATILITY: Генерирует реалистичный тиковый объем и ценовой шум (стандарт Flag 22) для точных индикаторов.
- ROLLOVER SIMULATION: Утраивает спреды во время банковского клиринга (20:00-00:00), чтобы проверить ночных скальперов на прочность.
БЫСТРЫЙ СТАРТ (5 ШАГОВ)
- После установки советника скопируйте исходный CSV-файл с тиками в папку: MQL5/Files. (Бесплатные тиковые данные можно скачать на сайте Exness для Forex, Commodities и т.д.)
- В настройках советника укажите точное имя CSV-файла. Это необходимо для того, чтобы советник мог найти и обработать данные.
- Настройте параметры стресс-теста (Chaos Engine, Black Swan, Rollover и т.д.) и нажмите Start Simulation на панели графика.
- После завершения новый "стрессовый" CSV-файл будет автоматически создан в папке: MQL5/Files.
- Создайте Пользовательский символ (Custom Symbol), скопировав оригинальный символ брокера (чтобы унаследовать спецификации контракта). Затем импортируйте сгенерированные тики во вкладке Ticks.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
Куда поместить исходный CSV-файл?
В папку MQL5/Files. Из-за политики безопасности песочницы EA имеет доступ только к этой директории.
Должно ли имя файла совпадать точь-в-точь?
Да. Имя должно быть идентичным, включая расширение и регистр букв.
Зачем создавать Пользовательский символ?
CSV содержит только цены, но не свойства символа. Копирование оригинального символа гарантирует корректную работу в Тестере стратегий.
Где найти сгенерированный файл?
В папке MQL5/Files сразу после завершения симуляции.
Можно ли использовать этот символ в Тестере стратегий?
Да. После импорта тиков вы можете выбрать этот символ в Тестере стратегий MT5.