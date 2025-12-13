Tick Data Stress Tester Chaos Edition

ВНИМАНИЕ: Ваш бэктест лжет вам?

Знаете ли вы, что 95% торговых роботов (EAs) терпят неудачу на реальных счетах, потому что были оптимизированы на «чистых» и идеальных данных? Реальный рынок несовершенен, асимметричен и враждебен.

Tick Data Stress Tester – Chaos Edition — это профессиональный инструмент стресс-тестирования и экстремальной валидации, созданный для выявления скрытых слабых мест до того, как ваша стратегия столкнётся с жёсткой реальностью реальной торговли и вы рискнёте хотя бы одним долларом.

Он преобразует статические CSV-файлы в неблагоприятные рыночные сценарии, моделируя условия, которые обычно проявляются только тогда, когда уже слишком поздно.


ВСТРОЕННЫЕ СТРЕСС-МОДУЛИ:

  • CHAOS ENGINE™: Моделирует разрывы ликвидности (гэпы), проскальзывания и динамические спреды, которые ломают хрупкие стратегии.
  • BLACK SWAN INJECTOR: Проверяет, сможет ли ваш советник пережить масштабные Flash Crash и рыночные шоки.
  • PHYSICS VOLATILITY: Генерирует реалистичный тиковый объем и ценовой шум (стандарт Flag 22) для точных индикаторов.
  • ROLLOVER SIMULATION: Утраивает спреды во время банковского клиринга (20:00-00:00), чтобы проверить ночных скальперов на прочность.

Не ограничивайтесь бэктестом.
Подвергните свою стратегию реальному стресс-тесту.
Узнайте, действительно ли она устойчива — или просто оптимизирована под рынок, который уже ушёл и может никогда не вернуться..


БЫСТРЫЙ СТАРТ (5 ШАГОВ)

  1. После установки советника скопируйте исходный CSV-файл с тиками в папку: MQL5/Files. (Бесплатные тиковые данные можно скачать на сайте Exness для Forex, Commodities и т.д.)
  2. В настройках советника укажите точное имя CSV-файла. Это необходимо для того, чтобы советник мог найти и обработать данные.
  3. Настройте параметры стресс-теста (Chaos Engine, Black Swan, Rollover и т.д.) и нажмите Start Simulation на панели графика.
  4. После завершения новый "стрессовый" CSV-файл будет автоматически создан в папке: MQL5/Files.
  5. Создайте Пользовательский символ (Custom Symbol), скопировав оригинальный символ брокера (чтобы унаследовать спецификации контракта). Затем импортируйте сгенерированные тики во вкладке Ticks.


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

Куда поместить исходный CSV-файл?

В папку MQL5/Files. Из-за политики безопасности песочницы EA имеет доступ только к этой директории.

Должно ли имя файла совпадать точь-в-точь?

Да. Имя должно быть идентичным, включая расширение и регистр букв.

Зачем создавать Пользовательский символ?

CSV содержит только цены, но не свойства символа. Копирование оригинального символа гарантирует корректную работу в Тестере стратегий.

Где найти сгенерированный файл?

В папке MQL5/Files сразу после завершения симуляции.

Можно ли использовать этот символ в Тестере стратегий?

Да. После импорта тиков вы можете выбрать этот символ в Тестере стратегий MT5.


.Техническое примечание:
Для инструментов Forex/CFD колонка Last естественным образом пуста в соответствии с рыночными стандартами. Объём и Flags полностью симулируются для целей валидации.
Рекомендуем также
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие "Импульсы" ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , ​​состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Посл
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
Delta Waves
TitanScalper
Эксперты
Professional Institutional Trading System Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: M30 Minimum Capital Requirement: 300 USD (or equivalent in other currencies) Broker Compatibility: Fully compatible with all MT5 brokers Delta Wave v1.2 is an advanced algorithmic trading system that integrates Volume Weighted Average Price (VWAP) analytics with Cumulative Delta Volume (CDV) to identify high-probability trading opportunities. It is designed for traders seeking professional execution, objective signa
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Утилиты
TradePad - это инструмент как для ручной, так и алгоритмической торговли.  Представляем вам простое решение для быстрых торговых операций и контроля позиций на нескольких торговых инструментах. Внимание, приложение не работает в тестере стратегий! Пробная версия приложения для демо-счета и описание всех инструментов Интерфейс приложения адаптирован для мониторов с высоким разрешением, прост и интуитивно понятен. Для комфортной работы, трейдеру предлагается следующий набор инструментов: менеджер
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Didi Alert Needle Detector
Alexandre Tadeu Molina
5 (9)
Утилиты
EA DIDI Alert - Детектор Игл для ATM SYSTEMS Ищете инструмент, который поможет вам воспользоваться лучшими торговыми возможностями на финансовом рынке? Тогда вам стоит узнать о DIDI Alert - Детектор Игл от ATM Systems, единственном советнике на рынке, использующем мощную торговую стратегию "Иглы" Диди Агуяра через DIDI INDEX. Этот советник обладает множеством ресурсов, недоступных ни одному другому советнику, использующему эту стратегию. Он настолько полный, функциональный и практичный! Он ид
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Automated Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
Утилиты
INTRODUCTION : This Panel is made to detect the spike presence and escape the moment occuring the presence of sudden  strong price movement and open buy or sell trade transaction automatically after providing  a signal control to operate autonomously the trade. It is a best scalper and a good spike escaper.     There are another functionalities like  Martingale strategy  and a Deep Moving Average Indicator , it last triggers automatically when the control are checked. These are made to help us
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Crypto.com в МТ5 Live Candlestick Stream в Metatrader 5 из веб-сокета Crypto.com Это данные OHCLV (Open High Low Close Real Volume) в режиме реального времени.  трейдеры, если на минутном графике данные OHLC неверны, это может дать неверный анализ при изучении технического графика. Этот продукт гарантирует, что он дает точные данные в режиме реального времени, что может помочь в ручном анализе. вы можете проверить мой другой криптопродукт в моем профиле https://www.mql5.com/en/users/rajeshn
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
С этим продуктом покупают
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Утилиты
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Утилиты
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Утилиты
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Утилиты
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Серия продуктов под маркой  FiboPlusWave Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    Особенности: не вникая в волновую теорию Эллиотта, можно сразу открыть один из возможных вариантов вхо
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для полуавтоматической торговли. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки стоп-ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Подходит для работы с любыми брокерами, включая американских брокеров с требованием FIFO.  MT4 версия советника ссылка Сделки можно открывать при помощи кнопок или линий. Для того чтобы советник открывал позицию по линии: нанесите на график линию и переименуйте. При пересечении ее ценой советник выполнит соответствующую команду. OPEN_SEL
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
GRID for MT5 - это удобный инструмент для тех кто торгует сеткой ордеров, предназначен для быстрой и комфортной торговли на финансовых рынках FOREX. GRID for MT5 имеет настраиваемую панель со всеми необходимыми параметрами. Подходит как опытным трейдерам так и новичкам. Работает с любыми брокерами, включая Американских брокеров с требованием FIFO - закрытия в первую очередь ранее открытых сделок. Сетка ордеров может быть как фиксированная - ордера открываются с фиксированным шагом, так и иметь д
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Утилиты
1. Фиксирую данные о ценах на каждую транзакцию. Контент файла данных: "время Tick", "цена ASK", "цена BID", "цена SPREAD", "количество предложений Tick". 2. В то же время, создается файл с цитируемыми данными на Один минутный цикл. Содержимое файла данных: "ASK time", "ASK OPEN цен", "ASK HIGH цен", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID CLOSE цен", "BID CLOSE цен", "BID CLOSE цен", "BID
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Утилиты
Я автоматизировал их бизнес-стратегии для использования бинарных MT5 в Интернете и Mt5BridgeBinary наши заказы на ваш счет в Binary, и вы готовы начать работать так просто! Опытные консультанты просты в настройке, оптимизации и тестировании на прочность; Кроме того, в тесте мы можем прогнозировать долгосрочную рентабельность, поэтому мы создали механизмы для Mt5BridgeBinary своих лучших стратегий к Binary. Характеристики: -Вы можете использовать как можно больше стратегий. (Expert Advisor). -
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Утилиты
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Утилиты
Утилита для полуавтоматической торговли, управления ордерами, может быть использована так-же и  для восстановления убыточных позиций на счете. Имеет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров. Может работать с ручными ордерами, ордерами открытыми с панели или ордерами открытыми другим советником. Имеет минимум параметров, легко настраивается, работает с любым количеством ордеров. Для тестирования используйте визуальный режим в тестере стратегий. MT4 version  https://
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Утилиты
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Утилиты
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Утилиты
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Утилиты
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Утилиты
Сохранение данных с биржевого стакана. Утилита для воспроизведения данных: https://www.mql5.com/ru/market/product/71640 Библиотека для использования в тестере стратегий: https://www.mql5.com/ru/market/product/81409 Возможно, потом появится библиотека для использования сохранённых данных в тестере стратегий, зависит от интереса к этой разработке. Сейчас есть наработки такого рода с использованием разделяемой памяти, когда только одна копия данных находится в оперативной памяти. Это позволяет не
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
Утилиты
Бот Mt5 для Binance Future (Эксперт) Система работает на рынке Binance Future. Вы можете легко интегрировать его в свой собственный код для автоматизации операций. Доступна панель ручного управления. Совместимость с хедж-модом. Все операции можно производить вручную с экрана. Это наиболее эффективный способ контролировать множество криптовалют одновременно. Экран является шаблоном с экраном binance. Вы можете скачать файл шаблона по ссылке. https://drive.google.com/file/d/1WHqGhym0QIK31
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Утилиты
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
Утилиты
The EA Protection Filter ( MT4 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Утилиты
Не забудьте присоединиться к нашему сообществу Discord на сайте www.Robertsfx.com , вы также можете купить советник на сайте robertsfx.com. ВЫИГРЫВАЙТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕТСЯ ЦЕНА Этот робот выигрывает независимо от того, в каком направлении движется цена, следуя изменяющемуся направлению в зависимости от того, в каком направлении движется цена. Это самый бесплатный способ торговли на сегодняшний день. Таким образом, вы выигрываете независимо от того, в каком направлении она
Shortcuts
Rouge Mouta
Утилиты
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Утилиты
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Утилиты
Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Утилиты
Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв