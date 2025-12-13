ВНИМАНИЕ: Ваш бэктест лжет вам?

Знаете ли вы, что 95% торговых роботов (EAs) терпят неудачу на реальных счетах, потому что были оптимизированы на «чистых» и идеальных данных? Реальный рынок несовершенен, асимметричен и враждебен.





Tick Data Stress Tester – Chaos Edition — это профессиональный инструмент стресс-тестирования и экстремальной валидации, созданный для выявления скрытых слабых мест до того, как ваша стратегия столкнётся с жёсткой реальностью реальной торговли и вы рискнёте хотя бы одним долларом.





Он преобразует статические CSV-файлы в неблагоприятные рыночные сценарии, моделируя условия, которые обычно проявляются только тогда, когда уже слишком поздно.



ВСТРОЕННЫЕ СТРЕСС-МОДУЛИ:

CHAOS ENGINE™: Моделирует разрывы ликвидности (гэпы), проскальзывания и динамические спреды, которые ломают хрупкие стратегии.

BLACK SWAN INJECTOR: Проверяет, сможет ли ваш советник пережить масштабные Flash Crash и рыночные шоки.

PHYSICS VOLATILITY: Генерирует реалистичный тиковый объем и ценовой шум (стандарт Flag 22) для точных индикаторов.

ROLLOVER SIMULATION: Утраивает спреды во время банковского клиринга (20:00-00:00), чтобы проверить ночных скальперов на прочность.





Не ограничивайтесь бэктестом.

Подвергните свою стратегию реальному стресс-тесту.

Узнайте, действительно ли она устойчива — или просто оптимизирована под рынок, который уже ушёл и может никогда не вернуться..



БЫСТРЫЙ СТАРТ (5 ШАГОВ)

После установки советника скопируйте исходный CSV-файл с тиками в папку: MQL5/Files. (Бесплатные тиковые данные можно скачать на сайте Exness для Forex, Commodities и т.д.) В настройках советника укажите точное имя CSV-файла. Это необходимо для того, чтобы советник мог найти и обработать данные. Настройте параметры стресс-теста (Chaos Engine, Black Swan, Rollover и т.д.) и нажмите Start Simulation на панели графика. После завершения новый "стрессовый" CSV-файл будет автоматически создан в папке: MQL5/Files. Создайте Пользовательский символ (Custom Symbol), скопировав оригинальный символ брокера (чтобы унаследовать спецификации контракта). Затем импортируйте сгенерированные тики во вкладке Ticks.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

Куда поместить исходный CSV-файл? В папку MQL5/Files. Из-за политики безопасности песочницы EA имеет доступ только к этой директории. Должно ли имя файла совпадать точь-в-точь? Да. Имя должно быть идентичным, включая расширение и регистр букв. Зачем создавать Пользовательский символ? CSV содержит только цены, но не свойства символа. Копирование оригинального символа гарантирует корректную работу в Тестере стратегий. Где найти сгенерированный файл? В папке MQL5/Files сразу после завершения симуляции. Можно ли использовать этот символ в Тестере стратегий? Да. После импорта тиков вы можете выбрать этот символ в Тестере стратегий MT5.



.Техническое примечание:

Для инструментов Forex/CFD колонка Last естественным образом пуста в соответствии с рыночными стандартами. Объём и Flags полностью симулируются для целей валидации.