Tick Data Stress Tester Chaos Edition

ADVERTENCIA: ¿Su Backtest le está mintiendo?

¿Sabías que el 95% de los Expert Advisors (EAs) fallan en cuentas reales porque fueron optimizados con datos “limpios” y perfectos? El mercado en vivo es imperfecto, asimétrico y hostil.

Tick Data Stress Tester – Chaos Edition es una herramienta profesional de stress testing y validación extrema, creada para exponer debilidades ocultas antes de que tu estrategia enfrente la dura realidad del trading en vivo y arriesgues un solo dólar.

Convierte archivos CSV estáticos en escenarios de mercado adversos, simulando condiciones que normalmente aparecen solo cuando ya es demasiado tarde.

MOTORES DE ESTRÉS INTEGRADOS:

  • CHAOS ENGINE™: Simula brechas de liquidez (gaps), deslizamiento (slippage) y spreads dinámicos que rompen estrategias frágiles.
  • BLACK SWAN INJECTOR: Prueba si su EA puede sobrevivir a Flash Crashes masivos y choques de mercado.
  • PHYSICS VOLATILITY: Genera Volumen de Ticks realista y ruido de precios (Estándar Flag 22) para indicadores precisos.
  • ROLLOVER SIMULATION: Triplica los spreads durante las horas de cierre bancario (20h-00h) para sorprender a los "scalpers nocturnos".

No hagas solo backtest.
Somete tu estrategia a una prueba de estrés real.
Descubre si es realmente robusta o solo está optimizada para un mercado que ya pasó y puede no repetirse jamás.


INICIO RÁPIDO (5 PASOS)

  1. Después de instalar el EA, copie el archivo CSV de ticks original en la carpeta: MQL5/Files. (Puede descargar datos gratuitos desde Exness para Forex, Commodities, etc.)
  2. En los Inputs del EA, introduzca el nombre exacto del archivo CSV. Esto es esencial para que el EA localice y procese los datos.
  3. Configure los parámetros de estrés (Chaos Engine, Black Swan, Rollover, etc.) y haga clic en Start Simulation en el panel del gráfico.
  4. Al finalizar, el nuevo archivo CSV "estresado" se generará automáticamente en: MQL5/Files.
  5. Cree un Símbolo Personalizado copiando un símbolo original del broker (para heredar las especificaciones). Luego, vaya a la pestaña Ticks, importe el archivo generado y finalice.


PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

¿Dónde debo colocar el archivo CSV original?

En la carpeta MQL5/Files. El EA solo puede procesar archivos en este directorio.

¿El nombre del archivo debe ser exacto?

Sí. Debe ser idéntico, incluyendo la extensión y mayúsculas/minúsculas.

¿Por qué necesito crear un Símbolo Personalizado?

Porque el CSV solo tiene precios, no las propiedades del contrato. Copiar el símbolo original garantiza la consistencia en el Probador de Estrategias.

¿Dónde encuentro el archivo generado?

En la carpeta MQL5/Files, después de completar la simulación.

¿Puedo usarlo en el Probador de Estrategias?

Sí. Una vez importados los ticks, puede seleccionar el Símbolo Personalizado en el Probador deMT5 normalmente.


Nota técnica:
Para símbolos Forex/CFD, la columna Last está naturalmente vacía según el estándar del mercado. El volumen y las Flags son totalmente simulados con fines de validación..
