ATTENTION : Votre Backtest vous ment-il ?

Saviez-vous que 95 % des robots de trading (EAs) échouent en compte réel parce qu’ils ont été optimisés sur des données « propres » et parfaites ? Le marché en conditions réelles est imparfait, asymétrique et hostile.





Tick Data Stress Tester – Chaos Edition est un outil professionnel de stress testing et de validation extrême, conçu pour révéler les faiblesses cachées avant que votre stratégie n’affronte la dure réalité du trading en conditions réelles et que vous ne risquiez un seul dollar.





Il transforme des fichiers CSV statiques en scénarios de marché défavorables, en simulant des conditions qui n’apparaissent généralement que lorsqu’il est déjà trop tard.

MOTEURS DE STRESS INTÉGRÉS :

CHAOS ENGINE™ : Simule les écarts de liquidité, le glissement (slippage) et les spreads dynamiques qui brisent les stratégies fragiles.

BLACK SWAN INJECTOR : Teste si votre EA peut survivre aux Flash Crashes massifs et aux chocs de marché.

PHYSICS VOLATILITY : Génère un Volume de Ticks réaliste et un bruit de prix (Standard Flag 22) pour des indicateurs précis.

ROLLOVER SIMULATION : Triple les spreads pendant les heures de règlement bancaire (20h-00h) pour piéger les "scalpers de nuit".

Ne vous contentez pas d’un simple backtest. Soumettez votre stratégie à un véritable test de stress. Découvrez si elle est réellement robuste — ou simplement optimisée pour un marché révolu qui pourrait ne jamais se reproduire.

DÉMARRAGE RAPIDE (5 ÉTAPES) Après avoir installé l'EA, copiez votre fichier CSV de ticks source dans le dossier : MQL5/Files. (Des données gratuites peuvent être téléchargées sur Exness pour le Forex, les matières premières, etc.) Dans les entrées de l'EA, saisissez le nom exact du fichier CSV. C'est essentiel pour que l'EA puisse localiser et traiter les données. Configurez les paramètres de stress (Chaos Engine, Black Swan, Rollover, etc.) et cliquez sur Start Simulation sur le panneau graphique. Une fois terminé, le nouveau fichier CSV "stressé" sera généré automatiquement dans : MQL5/Files. Créez un Symbole Personnalisé en copiant un symbole original du courtier (pour hériter des spécifications). Ensuite, importez les ticks générés dans l'onglet Ticks et finalisez.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Où dois-je placer le fichier CSV original ? Dans le dossier MQL5/Files. L'EA ne peut traiter que les fichiers situés dans ce répertoire. Le nom du fichier CSV doit-il être exactement le même ? Oui. Le nom doit être identique, y compris l'extension et la casse (majuscules/minuscules). Pourquoi dois-je créer un symbole personnalisé ? Parce que le CSV ne contient pas les propriétés du contrat fournies par le courtier. La copie du symbole original garantit la cohérence dans le testeur. Où trouver le fichier CSV généré ? Dans le dossier MQL5/Files, après la fin de la simulation. Puis-je utiliser le symbole personnalisé dans le Strategy Tester ? Oui. Après avoir importé les ticks, le symbole peut être sélectionné normalement dans le Testeur de Stratégie MT5.



Note technique :

Pour les symboles Forex/CFD, la colonne Last est naturellement vide conformément aux standards du marché. Le volume et les Flags sont entièrement simulés à des fins de validation..