Não me incomoda muito, mas continua a ser um bug do fórum:
Resolução FF 3.6.12, 1024 x 768.
Tenho uma pergunta sobre o gráfico de teste que é afixado no ecrã após o teste.
Existe alguma forma de mudar a cor das linhas ou objectos no gráfico?
Posso adicionar os meus próprios objectos a este gráfico, pelo menos usando a função deinit() ou no processo de teste?
Em MT4, eu mostraria lucro e lucro no gráfico como um texto e tudo o resto que eu precisava era diferente.
Que tal aqui?
Porque é que na lista de objectos não há triângulos próximos e traços de modificação, como havia no MT4?
As setas de abertura e fecho são exactamente as mesmas e confundem a percepção.
Use um modelo chamado tester.tpl:
[Ainda não].
Até agora, acabou por ser correcto...
Verificado noutra máquina - sem problemas. Agora verifiquei aquele de onde tirei uma imagem de ecrã (número de conta não compatível na barra de tarefas e janela do terminal). Construir 358, o mesmo efeito. A propósito, os meus problemas com a exibição do MT5 na barra de tarefas (por vezes nenhum, embora funcione) estavam também na mesma máquina.
PS. Não aparece sempre que troco de contas - de cerca de duas dúzias, houve 2 casos de incoerência...
Tentei testar o Expert Advisor durante um longo período de tempo e encontrei algumas coisas estranhas, abri o gráfico num gráfico de minutos no início da história e não compreendi nada:
Baixei a resolução e obtive um quadro dolorosamente familiar, quando mudo os prazos de M1 para D1 o quadro não muda
Obrigado, estou a entrar no assunto, mas estas transições inesperadas surpreendem-me, talvez devesse haver alguns alertas visuais para deixar claro qual é o período de tempo no gráfico, porque me habituei ao que carreguei no botão do painel de períodos do gráfico, é o que realmente é...
Perguntei como desenhar os meus próprios objectos na tabela de teste ou mudar os ícones ou a sua cor. Há muito tempo que sei sobre o tpl, foi o mesmo no MT4. Mas pelo menos eu poderia definir a cor dos ícones e os triângulos de fecho em MT4.
Tentei produzir alguns objectos de texto e ícones de seta na função deinit(), mas eles não estão a sair, como se estivessem desligados. É por isso que queria que os programadores explicassem esta questão com os objectos de saída para o gráfico do testador. Mas para o segundo dia não há resposta. Talvez eu esteja a escrever perguntas num sítio errado? E eles não estão a olhar para aqui? Quando o MT4 foi lançado, teve tempo suficiente para fazer uma pergunta e eles responderam-lhe muito rapidamente. Agora, ou são convencidos ou não têm tempo e não respondem. Ou talvez eu esteja no lugar errado ou no fio errado?
E aqui tentei escrever objectos de texto e nenhum tipo de seta na função deinit(), e eles não aparecem, como se estivessem desligados,
E é. Os objectos não funcionam no testador. Isto é temporário, algures no fórum, penso que a resposta foi que será feito.