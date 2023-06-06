Erros, bugs, perguntas - página 203

Novo comentário
 

Não me incomoda muito, mas continua a ser um bug do fórum:


Resolução FF 3.6.12, 1024 x 768.

 

Tenho uma pergunta sobre o gráfico de teste que é afixado no ecrã após o teste.

Existe alguma forma de mudar a cor das linhas ou objectos no gráfico?

Posso adicionar os meus próprios objectos a este gráfico, pelo menos usando a função deinit() ou no processo de teste?

Em MT4, eu mostraria lucro e lucro no gráfico como um texto e tudo o resto que eu precisava era diferente.

Que tal aqui?

Porque é que na lista de objectos não há triângulos próximos e traços de modificação, como havia no MT4?

As setas de abertura e fecho são exactamente as mesmas e confundem a percepção.

 
ANG3110:

Tenho uma pergunta sobre o gráfico de teste que é afixado no ecrã após o teste.


Use um modelo chamado tester.tpl:


 
Ashes:
[Ainda não].

Até agora, acabou por ser correcto...

Verificado noutra máquina - sem problemas. Agora verifiquei aquele de onde tirei uma imagem de ecrã (número de conta não compatível na barra de tarefas e janela do terminal). Construir 358, o mesmo efeito. A propósito, os meus problemas com a exibição do MT5 na barra de tarefas (por vezes nenhum, embora funcione) estavam também na mesma máquina.

PS. Não aparece sempre que troco de contas - de cerca de duas dúzias, houve 2 casos de incoerência...

 

Tentei testar o Expert Advisor durante um longo período de tempo e encontrei algumas coisas estranhas, abri o gráfico num gráfico de minutos no início da história e não compreendi nada:

Baixei a resolução e obtive um quadro dolorosamente familiar, quando mudo os prazos de M1 para D1 o quadro não muda

 
Olegts:

Tentei testá-lo durante um longo período de tempo, mas encontrei estranheza nele, abri-o em gráficos de um minuto no início da história e não consegui nada:

Baixei a resolução e obtive um quadro dolorosamente familiar. Quando mudo os prazos de M1 para D1, o quadro não muda

O formato base para todos os períodos de tempo é a acta. Ler Organização do acesso aos dados
 

Obrigado, estou a entrar no assunto, mas estas transições inesperadas surpreendem-me, talvez devesse haver alguns alertas visuais para deixar claro qual é o período de tempo no gráfico, porque me habituei ao que carreguei no botão do painel de períodos do gráfico, é o que realmente é...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
 
alexey_petrov:

Use um modelo chamado tester.tpl:

Perguntei como desenhar os meus próprios objectos na tabela de teste ou mudar os ícones ou a sua cor. Há muito tempo que sei sobre o tpl, foi o mesmo no MT4. Mas pelo menos eu poderia definir a cor dos ícones e os triângulos de fecho em MT4.

Tentei produzir alguns objectos de texto e ícones de seta na função deinit(), mas eles não estão a sair, como se estivessem desligados. É por isso que queria que os programadores explicassem esta questão com os objectos de saída para o gráfico do testador. Mas para o segundo dia não há resposta. Talvez eu esteja a escrever perguntas num sítio errado? E eles não estão a olhar para aqui? Quando o MT4 foi lançado, teve tempo suficiente para fazer uma pergunta e eles responderam-lhe muito rapidamente. Agora, ou são convencidos ou não têm tempo e não respondem. Ou talvez eu esteja no lugar errado ou no fio errado?

 
ANG3110:

E aqui tentei escrever objectos de texto e nenhum tipo de seta na função deinit(), e eles não aparecem, como se estivessem desligados,

Eu fiz. Os objectos não funcionam no testador. Isto é temporário, algures no fórum, penso que foi respondido que o farão.
 
Lizar:
E é. Os objectos não funcionam no testador. Isto é temporário, algures no fórum, penso que a resposta foi que será feito.
Estou a debater-me com este problema. Tenho a sensação de que será muito melhor no futuro. Se tudo estiver correcto, vou estudá-lo ao máximo. Estou agora a lutar pelo segundo dia. Tempo é dinheiro. Mais uma vez, muito obrigado pela resposta "salvador".
1...196197198199200201202203204205206207208209210...3184
Novo comentário