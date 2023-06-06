Erros, bugs, perguntas - página 98
Não percebo "onde o cão está enterrado", o código funciona, está tudo bem, mas os avisos do compilador de possíveis perdas de dados devido à conversão do tipo Indi.mqh 125 45 fazem-me pensar.
Aos promotores.
Tanto quanto sei, a questão da troca foi resolvida? Ou então não é claro porque é que o tópico desapareceu do servicedesk.....
Ao testar uma EA
O registo mostra um número constantemente crescente! É suposto ser assim?
Na MQL4 deverá ter escrito
Sim, deve ser.
Não se inicializou a variável local i, que foi atribuída no mesmo local da pilha em chamadas subsequentes como em chamadas anteriores.
Sim, é assim que deve ser.
Ainda não inicializou a variável local i que será atribuída no mesmo local da pilha durante as chamadas seguintes como foi durante as chamadas anteriores.
Em que caso deve ser utilizada a classe de memória estática?
Frase incompreensível na ajuda: "As variáveis locais declaradas comoestáticas têm alcance de um bloco, apesar de existirem desde o início da execução do programa", por favor explique. Parece haver um deslize sintáctico ou gramatical nesta frase :)
Note o exemplo na ajuda:https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/static
Se remover a palavra estática do código, nada mudará:
Pergunta: porque é que precisamos de estática se é a mesma sem ela?
Olá. Falta-lhe o parâmetro ExpertParameters na descrição [Testador]. Pode saber mais sobre o assunto na ajuda.
Obrigado, está a funcionar.
Por favor, diga-me, qual foi o objectivo de adicionar a capacidade de declarar variáveis dentro de blocos em primeiro lugar? Anteriormente, num caso como este:
Costumava aparecer uma caixa que era declarada directa duas vezes e era claro que se tinha de arranjar outro nome para a variável ou usar o mesmo mas sem a int. Mas agora pode tornar-se confuso. É o mesmo em C++?
(Eu costumava programar em Visual Basic antes de aprender MQL. Não houve aí tal confusão).
Então em que caso deve ser utilizada a classe de memória estática?
Não.
Se criou uma variável int i;, porque não a inicializou? De facto, você mesmo disse "Não me interessa o que está nesta variável" e acabou por ficar com lixo dentro dela.
A forma correcta é int i=0;
Também é assim em C++?
Encontrei um problema no Windows 7 64 bit no 306 Bild do terminal (Windows 7 32 bit tudo funciona bem).
