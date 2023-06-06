Erros, bugs, perguntas - página 201

Mr.FreeMan:

o algoritmo genético funcionará correctamente no testador, se todos os parâmetros do indicador já tiverem sido pesquisados no próprio Expert Advisor, mas apenas um valor TRIX foi colocado na entrada, que armazena a variação dos parâmetros?
Se os valores dos parâmetros de entrada corresponderem inequivocamente às variações ocultas calculadas, o mesmo acontecerá, se os valores dos parâmetros de entrada corresponderem inequivocamente às variações ocultas calculadas.
 

Ao mudar de conta, a informação sobre a conta à qual o MT5 está ligado no arranque é deixada na barra de tarefas. Construir 355.

 

MQL5: Métodos acrescentados de gestão de indicadores num gráfico: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.

Olá!
Pode adicionar citações do Dow Jones Index (DJI) à plataforma de negociação Metatrader 5?

 
Olá, só se o seu corretor o acrescentar, não o pode fazer você mesmo.
 
Será isto repetido na construção de 358?
 
[Ainda não] não.
 

Solicito período no indicador - _Periodo ou Período() e escrevo-os em Comentário(). Em gráficos de menos de 60 min. mostra tudo correctamente, mas 60 e mais escreve alguns disparates. Em particular, mostra 16385 no H1. É suposto ser assim? Então como posso saber o período do gráfico em minutos?

ANG3110:

Solicito período no indicador - _Periodo ou Período() e escrevo-os em Comentário(). Em gráficos de menos de 60 min. mostra tudo correctamente, mas 60 e mais escreve alguns disparates. Em particular, mostra 16385 no H1. É suposto ser assim? Então como posso saber o período de um gráfico em minutos?

Agora, ao contrário do MT4, o período não indica o número de minutos de um período.

Quanto a como saber...

PeriodSeconds

Devolve o número de segundos num determinado período.

intPeríodoSegundos(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//o período do gráfico
);

Parâmetros

period=PERIOD_CURRENTES

[em] Valor do período do gráfico da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. Se o parâmetro não for especificado, devolve o número de segundos do período actual do gráfico, em que o programa está a correr.

Valor devolvido

Número de segundos no período especificado.

 
Nunca mostrou o número de segundos, mesmo em MT4 respeitado. Mas minutos em MT4 mostraram claramente. Então o que é que _Período mostra no gráfico H1? A mim parece-me um insecto sério.
