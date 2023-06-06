Erros, bugs, perguntas - página 201
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
o algoritmo genético funcionará correctamente no testador, se todos os parâmetros do indicador já tiverem sido pesquisados no próprio Expert Advisor, mas apenas um valor TRIX foi colocado na entrada, que armazena a variação dos parâmetros?
Ao mudar de conta, a informação sobre a conta à qual o MT5 está ligado no arranque é deixada na barra de tarefas. Construir 355.
MQL5: Métodos acrescentados de gestão de indicadores num gráfico: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
Vou resumir:
Olá!
Pode adicionar citações do Dow Jones Index (DJI) à plataforma de negociação Metatrader 5?
Olá!
Pode adicionar citações do Dow Jones Index (DJI) à plataforma de negociação Metatrader 5?
Ao mudar de conta, a informação sobre a conta à qual o MT5 está ligado no arranque é deixada na barra de tarefas. Construir 355.
É repetido na construção de 358?
Solicito período no indicador - _Periodo ou Período() e escrevo-os em Comentário(). Em gráficos de menos de 60 min. mostra tudo correctamente, mas 60 e mais escreve alguns disparates. Em particular, mostra 16385 no H1. É suposto ser assim? Então como posso saber o período do gráfico em minutos?
Solicito período no indicador - _Periodo ou Período() e escrevo-os em Comentário(). Em gráficos de menos de 60 min. mostra tudo correctamente, mas 60 e mais escreve alguns disparates. Em particular, mostra 16385 no H1. É suposto ser assim? Então como posso saber o período de um gráfico em minutos?
Agora, ao contrário do MT4, o período não indica o número de minutos de um período.
Quanto a como saber...
PeriodSeconds
Devolve o número de segundos num determinado período.
intPeríodoSegundos(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//o período do gráfico
);
Parâmetros
period=PERIOD_CURRENTES
[em] Valor do período do gráfico da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. Se o parâmetro não for especificado, devolve o número de segundos do período actual do gráfico, em que o programa está a correr.
Valor devolvido
Número de segundos no período especificado.
Agora, ao contrário de MT4, o período não significa o número de segundos de um período.