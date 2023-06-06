Erros, bugs, perguntas - página 196
Ah, e aqui está outra coisa - Sr. Rashid. Rashid, já fiz uma pergunta/pedido sobre a necessidade de passar parâmetros ao construtor de classes, se encontrar tempo para ver o meu código, verá quão inconveniente é a inicialização da classe - usando tmpsym de cadeia variável global;
Descrevi o mesmo problema - tive de passar o tamanho de uma matriz dinâmica ao construtor - também o consegui fazer, mas o código perde "beleza".
Infelizmente, os construtores com parâmetros não estão planeados.
Que pena.
SZY: mas chamar um construtor de uma função recarregável chamada construtor(parâmetro) é uma tarefa tão demorada para os desenvolvedores? ou seja, deixe o seu algoritmo para criar uma classe permanecer o mesmo que é, apenas adicione uma chamada construtor(parâmetro) no final do construtor - e dê uma explicação na ajuda que construtor() será chamado primeiro, e depois construtor(parâmetro)
Confirmado. Em novas construções 355 agentes trabalham de forma muito estranha. Não consigo determinar a dependência do seu trabalho. Se os quatro núcleos estiverem todos a funcionar, então os quatro núcleos podem deixar de funcionar (ocupados), então um núcleo começa a funcionar e assim sucessivamente até ao fim da optimização para todos os instrumentos de mercado. A reinicialização do terminal resolve o problema durante algum tempo. Depois tudo se repete de novo.
E o OnTimer() no testador?
Tenho a seguinte imagem no meu terminal de demonstração Alpari:
sem última barra em todas as TFs e em todas as moedas,
Quando utilizo a demonstração de MetaQuotes, o preço está na última barra - será que "cliquei" algures no terminal? ))) - não tentei alterar as definições dos gráficos, mas tenho a última linha de preços na Alpari - embora não tenha negociado lá ou é um problema com o servidor Alpari?
ZS: li a ajuda - não encontrei nenhuma resposta - para onde foi o último bar?
ZZZ: talvez eu esteja errado, mas depois do último terminal novos gráficos começaram a abrir há muito tempo - o anterior gráfico aberto dentro de 1-3 segundos, agora 10 segundos - escreve "update". a história é carregada, qualquer TF
Quaisquer comentários sobre o erro 10005 ao enviar um pedido para o servidor(ver página 195 ) ?
Fixa, uma fixação estará na nova construção.
E quando é que haverá movimento sobre o problema do evento no testador?