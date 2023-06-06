Erros, bugs, perguntas - página 199

Obrigado, é uma pena. É um pouco apertado em termos de opções. O menu final do terminal tem tanto "remover janela indicadora" como "remover indicador" separadamente. Esperava ver a função "remover indicador" no API, assumindo que foi esquecido para ser reflectido na documentação. Podemos esperar que apareça? Porque a sua implementação no terminal já lá está?

P.S. E não se pode apagar uma subjanela num gráfico também. sim, de facto, apenas o gráfico inteiro. As funções que lhe permitem fazer "tudo no gráfico" (activar/desactivar/alterar parâmetros/combinar indicadores com um clique ou em função das condições comerciais) seriam úteis no painel do gráfico.

Há cerca de uma semana, escrevi ao Service Desk pedindo-lhes que fizessem uma tal funcionalidade. É bem-vindo a juntar-se a nós.
 

Como pode o testador guardar os resultados da optimização num ficheiro, por exemplo, exel, isto é possível?

 
alexey_petrov:

Muito obrigado, normalmente começo um manual quando um clique com o botão direito não me leva a lado nenhum, terei de ler o manual no caso de encontrar algo mais interessante :))))
 
Vigor:

Talvez a função de remover o indicador do gráfico por meio de MQL5 apareça.
Gostaria que aparecesse...
 

Já vi várias vezes uma situação em que o testador (build 355) nunca começou a testar - após um longo download da história, desligou-se imediatamente, sem quaisquer mensagens de erro...

A optimização não está definida nos parâmetros?

Mais detalhes são necessários aqui...

 
Não. A habitual perseguição de teste do Expert Advisor de um dos participantes no campeonato (multi-moeda), uma longa troca de história sobre os pares envolvidos e mais nada.

A propósito, estou curioso, como é que o testador determina que pares devem ser trocados? De um modo geral, é impossível saber com antecedência sem ter começado a testar...

 
Confirmado.

Exportação mais fácil por MA. Após a inicialização, desligar directamente. Mas é instável e de vez em quando.

