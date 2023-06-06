Erros, bugs, perguntas - página 199
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Obrigado, é uma pena. É um pouco apertado em termos de opções. O menu final do terminal tem tanto "remover janela indicadora" como "remover indicador" separadamente. Esperava ver a função "remover indicador" no API, assumindo que foi esquecido para ser reflectido na documentação. Podemos esperar que apareça? Porque a sua implementação no terminal já lá está?
P.S. E não se pode apagar uma subjanela num gráfico também. sim, de facto, apenas o gráfico inteiro. As funções que lhe permitem fazer "tudo no gráfico" (activar/desactivar/alterar parâmetros/combinar indicadores com um clique ou em função das condições comerciais) seriam úteis no painel do gráfico.
Como pode o testador guardar os resultados da optimização num ficheiro, por exemplo, exel, isto é possível?
Como pode o testador guardar os resultados da optimização num ficheiro, por exemplo, exel, isto é possível?
Obrigado, é uma pena. É um pouco apertado em termos de opções. O menu final do terminal tem tanto "remover janela indicadora" como "remover indicador" separadamente. Esperava ver a função "remover indicador" no API, assumindo que foi esquecido para ser reflectido na documentação. Podemos esperar pelo seu aparecimento? Já está implementado no terminal?P.S. E não se pode apagar uma subjanela num gráfico também. sim, de facto, apenas o gráfico inteiro. As funções que lhe permitem fazer "tudo num gráfico" (activar/desactivar/alterar parâmetros/combinar indicadores com um clique ou dependendo das condições comerciais) seriam úteis num painel gráfico.
Talvez a função de remover o indicador do gráfico por meio de MQL5 apareça.
Já vi várias vezes uma situação em que o testador (build 355) nunca começou a testar - após um longo download da história, desligou-se imediatamente, sem quaisquer mensagens de erro...
Várias vezes vi uma situação em que o testador (build 355) nunca começou a testar - após um longo download do histórico, ele desligou-se imediatamente, sem quaisquer mensagens de erro...
A optimização não está definida nos parâmetros?
Mais detalhes são necessários aqui...
Otimização não definida nos parâmetros por acaso?
Não. A habitual perseguição de teste do Expert Advisor de um dos participantes no campeonato (multi-moeda), uma longa troca de história sobre os pares envolvidos e mais nada.
A propósito, estou curioso, como é que o testador determina que pares devem ser trocados? De um modo geral, é impossível saber com antecedência sem ter começado a testar...
Já vi várias vezes uma situação em que o testador (build 355) nunca começou a testar - após um longo download da história, desligou-se imediatamente, sem quaisquer mensagens de erro...
Confirmado.
Exportação mais fácil por MA. Após a inicialização, desligar directamente. Mas é instável e de vez em quando.