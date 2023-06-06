Erros, bugs, perguntas - página 181
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Para o testador ver os ficheiros, estes têm de ser colocados na pasta do agente, a minha pasta é: D:\metatrader5tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
Obrigado pela dica!!!
Está a funcionar!
Agora não consigo ver indicadores externos, talvez eles também devam ser deslocados para outro lugar?
Construir 350. Os testes deixaram de funcionar: o histórico de actualizações e desconexões, o separador agente mantém a CPU ocupada. Os separadores de gráficos e resultados de testes não aparecem.
Obrigado pela dica!!!
Está tudo a funcionar!
Agora não consegue ver os indicadores externos, talvez eles também precisem de ser deslocados para outro lugar?
Já tentou especificar todos estes ficheiros nas propriedades do programa(https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Se isto não ajudar, envie o seu pedido para o Service Desk com todos os ficheiros e instruções sobre o que fazer. Iremos corrigi-lo.
Construir 350. Os testes deixaram de funcionar: o histórico de actualizações e desconexões, o separador agente mantém a CPU ocupada. Os separadores de gráficos e resultados de testes não aparecem.
Para gerir ficheiros e indicadores adicionais, existem propriedades especiais para o testador:
testador_indicador
corda
Nome do indicador personalizado no formato "indicator_name.ex5" .Os indicadores necessários para os testes são determinados automaticamente a partir da chamada da função iCustom(), se o parâmetro correspondente for especificado como uma string constante. Para outros casos (uso da função IndicatorCreate() ou uso de uma string não constante no parâmetro que define o nome do indicador) precisamos desta propriedade
tester_file
corda
Nome do ficheiro para o testador, especificando a sua extensão, entre aspas duplas (como uma cadeia constante). O ficheiro especificado será passado ao testador para operação. Os ficheiros de entrada para testes, se necessário, devem ser sempre especificados
tester_library
corda
Nome da biblioteca com extensão, entre aspas duplas. Uma biblioteca pode ter tanto uma extensão dll como uma extensão ex5. As bibliotecas necessárias para os testes são detectadas automaticamente. No entanto, se alguma biblioteca for utilizada pelo indicador do utilizador, esta propriedade deve ser utilizada
Tente testar o Expert Advisor padrão, dos que vêm com o terminal.
O resultado é o mesmo...
Não recompilou, talvez seja esse o problema... Surpreende-me que não haja nada no livro de bordo.
A recompilação de PS. não ajudou. Reiniciar o mt5 (só por precaução, embora o tenha reiniciado após a actualização) também não ajudou...
Já tentou especificar todos estes ficheiros nas aberturas próprias do software(https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Se isto não ajudar, escrever um pedido ao Service Desk com todos os ficheiros e uma descrição das acções. Iremos corrigi-lo.
Obrigado! depois de listar #property tester_indicator ... tudo funcionou!
Pode dizer-me, depois de testar e antes de correr em tempo real todo o # testador de propriedade_... precisa de ser comentado?
Construir 350. O consultor tenta negociar na conta do investidor (com palavra-passe do investidor). Isto não parecia ter acontecido antes...
Pode dizer-me se, após os testes e antes de correr em tempo real, todos os # testadores de propriedade_... precisa de ser comentado?
Porquê?
Já tentou especificar todos estes ficheiros nas aberturas próprias do software(https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Se isto não ajudar, escrever um pedido ao Service Desk com todos os ficheiros e uma descrição das acções. Iremos corrigi-lo.
Não trabalhei com dll, por isso não posso dizer nada, mas com ficheiros de dados tenho de fazer exactamente isso, pasta de ficheiros de agentes:
os ficheiros são acedidos da seguinte forma:
É muito inconveniente receber dados desta forma, pois os ficheiros de dados têm de ser copiados manualmente para a pasta de ficheiros de agentes, e são gerados por scripts, claro, na pasta D:\metatrader5\MQL5\Files. Talvez, me tenha escapado alguma coisa, e o acesso à pasta de ficheiros \MQL5\Files seja possível a partir do testador?
Procurei através da Ajuda:
tester_file
corda
Nome do ficheiro para o testador, especificando a sua extensão, entre aspas duplas (como uma cadeia constante). O ficheiro especificado será entregue ao tesoureiro para trabalhar com ele. Os ficheiros de entrada para testes, se necessário, devem ser sempre especificados
é isto que eu preciso?