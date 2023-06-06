Erros, bugs, perguntas - página 179
Quando um separador é seleccionado, a janela gráfica é activada e esta pode ser visualmente vista.
Com que frequência é necessário rearranjar os gráficos?
A janela colapsada também é activada e se activar acidentalmente a aba colapsada enquanto arrasta as abas na ordem correcta, tem de usar o rato para encontrar o gráfico desnecessário que surgiu acidentalmente e voltar a colapsar no ecrã.
É muito mais fácil trabalhar visualmente com gráficos no ambiente de trabalho MT, além disso o painel de gráficos com separadores come espaço no ecrã e com o algoritmo anterior (de MT4) era possível não o manter activo.
Não tenho mais ninguém a quem recorrer... :(
Mas, por acaso, é o único que vê "trabalhar".
Posso obter um link directo para descarregar o kit de distribuição?
Isto é embaraçoso, mas é um facto.
Tema simples - mas o Almirante não carrega...
Isso é estranho.
;)
Nunca tentei utilizar a minha empresa de corretagem, nunca tentei fazer o download a partir da Alpari.
Nunca tive qualquer problema com este tipo de serviço, ele está representado apenas em Alpari.
De todas as empresas de corretagem com que lidei, o mercado só está representado de alguma forma na Alpari.
Obrigado! para estudar...
Se não estou enganado, o servidor da Alpari é 62.213.101.242:443.
Estão disponíveis pelo menos os seguintes pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.
PS
O mais fixe é que para o ouro, prata e provavelmente todos os instrumentos de stock que ainda não encontrei... :(
O mais engraçado é - mas esta taça é também um divórcio. Vejam a Duke. Não direi nada sobre o NT.
Mas obrigado de qualquer forma!
;)
novo build 350 - no editor, se seleccionar qualquer linha nos artigos e na base de código, obtém esta resposta:
Está a funcionar bem para mim. Funciona sem qualquer problema.
Escrever um pedido ao servicedesk, descrevendo passo a passo todas as acções.
Não se esqueça de especificar os dados sobre o SO e o terminal de fusão.
PS
Tentei vários artigos para o verificar, incluindo esta "lógica difusa".
Pode haver um problema no comando que passa do editor para o navegador (uso Mozilla, o último).
Porque posso copiar estruturas de utilizador mas não estruturas padrão?
Diz 'p_request' - a estrutura tem objectos e não pode ser copiada.
Porque posso copiar estruturas de utilizador mas não estruturas padrão?
Diz 'p_request' - a estrutura tem objectos e não pode ser copiada.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
As estruturas que não contêm cordas, objectos de classe e objectos de matriz dinâmica são chamadas estruturas simples; as variáveis de tais estruturas podem copiar livremente umas nas outras, mesmo que sejam estruturas diferentes. Variáveis de estruturas simples, bem como as suas matrizes, podem ser passadas como parâmetros para funções importadas de DLL.