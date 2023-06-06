Erros, bugs, perguntas - página 175
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Para todas as contas de demonstração.
Eu disse-vos, recalcular os saldos e os lotes não é uma opção.
Embora tenha de o fazer como último recurso. Não tenho problemas suficientes com a transferência de negócios para o MT4, tenho de organizar cálculos adicionais nesta ocasião.
Pessoalmente, acho mais fácil organizar uma conta com lote 0,01.
Os meus agradecimentos, estou muito feliz com isso.
PS
Que tipo de conta seria esta chamada?
A questão da posição não é tão importante para mim.
Tenho medo de que, se mudar a sua EA por cada comerciante, se canse de apanhar os seus rivais.
Hoje é demasiado preguiçoso para passar um cheque, mas amanhã será demasiado preguiçoso para carregar no botão e ganhar dinheiro.
Quanto à transferência de transacções, alguma vez pensou que a MT5 pode ter um depósito de 100.000 e a MT4 pode ter um depósito de 10.000, como irá manter uma MM razoável?
Desenvolvedores.
Que construção tem já sido observada (e muito frequentemente) o seguinte fenómeno.
OC - Ganhar XP SP3 MUI 32 bit
Existem algumas acções especiais, circunstâncias, etc.?
A colocação de caixas de verificação indicando tempos de publicação de notícias nos gráficos ao longo do eixo das abcissas é uma solução muito infeliz.
Há alguma forma de desactivar a sua exibição?
A colocação de caixas de verificação indicando tempos de publicação de notícias nos gráficos ao longo do eixo das abcissas é uma solução muito infeliz.
Há alguma forma de desactivar a sua exibição?
Se não desactivar a actualização automática, todos os e-ments serão novamente exibidos quando reiniciar.
Existem algumas acções especiais, circunstâncias, etc.?
Acontece de vez em quando. Ao reiniciar o terminal, os símbolos aparecem.
Compreendo que estão sempre na lista, apenas sob certas condições se tornam invisíveis após o arranque.
Ao mesmo tempo, os gráficos de pares de moedas estão abertos (um total de 10 gráficos).
Ainda bem para si que a inovação foi a certa para si, mas eu não partilho a sua posição.
Se mudar de MT para cada comerciante, vai ficar cansado de engolir o pó a apanhar os seus concorrentes.
Hoje é demasiado preguiçoso para passar um cheque, e amanhã será demasiado preguiçoso para carregar no botão que lança o seu Expert Advisor para ganhar dinheiro.
Quanto à transferência de negócios, já pensou que a MT5 pode ter um depo de 100.000 e a MT4 um depo de 10.000, como irá manter um MM razoável?
E o que é que a MT tem a ver com isso? Há muitos lugares no MT4 onde se pode abrir uma conta com 0,01 lote. Porque não podem eles estar também no MT5?
Tenho um cheque e não um.
Pode fazê-lo com 100 000 ou 1000 000, mas não percebo o que é mais fácil de negociar em contas com condições comerciais "iguais" ou de fazer um monte de verificações adicionais em dois EAs + ter em conta características semelhantes em software de terceiros.
O que é que a mudança de MT tem a ver com isso? Há muitos lugares no MT4 onde se pode abrir contas com um tamanho mínimo de lote de 0,01. Porque não podem eles também estar no MT5?
Tenho um cheque e mais do que um.
Posso alterar 100 000 ou 1000 000, mas não compreendo o que é mais fácil de negociar em contas com condições comerciais "iguais" ou de fazer um monte de verificações adicionais em dois EAs + ter em conta características semelhantes em software de terceiros.
É mais fácil com as mesmas condições comerciais.
Mas a verdade da vida é que as condições da MQ-Demo e da verdadeira empresa de corretagem (na qual a conta do utilizador) muitas vezes não coincidem.
E não é certo que o utilizador final utilize o MQ-Demo.
As plataformas de negociação MT5 começam muito rapidamente. Dentro de um mês haverá cerca de dez Dealing Center para o MT5 (ainda é uma demonstração).
Só precisamos de fazer uma regra para considerar diferentes situações. A propósito, as cotações em diferentes sociedades de corretagem não coincidem.
É mais fácil com as mesmas condições comerciais.
Mas a verdade da vida é que as condições da MQ-Demo e da verdadeira empresa de corretagem (na qual a conta do utilizador) muitas vezes não são as mesmas, o que pensa, para mudar de empresa de corretagem?
E não é o facto de que o utilizador final irá utilizar a MQ Demo.
MT5 Negociar muito depressa. Dentro de um mês haverá cerca de dez Dealing Center para o MT5 (ainda é uma demonstração).
Só precisamos de fazer uma regra para considerar diferentes situações. A propósito, as cotações em diferentes sociedades de corretagem não coincidem.
Para MT5 já tenho 3-4 corretoras já seleccionadas. Não estou interessado em todas elas, mesmo que sejam 1000.
O meu corretor será provavelmente o melhor em todos os aspectos. Para MT4 e MT5.
E agora estou a pensar na automatização de outros processos
PS
Se eu não for um especialista, negociarei por minha própria conta e sou eu que negociei na Alpari, e estou certo de que não será um problema para mim.
Sempre negociei por minha própria conta, também negociei na minha própria empresa de corretagem.
Todas as nuances relacionadas com possíveis diferenças de datas são consideradas.
PPS
Talvez no futuro eu torne o processamento mais universal, mas agora preciso de algo mais...
...
Eu sou o utilizador final, a conta real também é minha, escolhi o VC.
Penso que este é o fim da história....
Não me importo que escreva o código por si próprio, sou contra o facto de exigir da MQ uma plataforma para si.
Acontece que eu não sou um utilizador, mas apenas tu.
Concordo, está na hora de parar, já se está a virar para o corrico. Boa sorte com isso.