komposter:
Assim:

não funciona
 

Deveria ser assim


 

Também deveria haver uma linha como esta:

input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01

 
Lizar:

Yay funcionou!!!! Muito obrigado.
 

Tio programador, poderia por favor corrigir as funções SellStop e BuyStop na classe CTrade?

bool CTrade::SellStop(double volume,double price,const string symbol=NULL,double sl=0.0,double tp=0.0,
                      ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,datetime expiration=0,const string comment="")
  {
   string sym;
//--- check symbol
   sym=(symbol==NULL)?Symbol():symbol;
//--- check volume
   if(volume<=0.0)
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME;
      return(false);
     }
//--- check price
   if(price!=0.0) //   <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно!
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE;
      return(false);
     }
//--- send "SELL_STOP" order
   return(OrderOpen(sym,ORDER_TYPE_SELL_STOP,volume,0.0,price,sl,tp,type_time,expiration,comment));
  }

BuyStop, a mesma coisa.

 
mrProF:

Fixado, estará na próxima construção. Obrigado.
 
xeon:

Após actualização para construir 350 (28 Out 2010), o testador deixou de funcionar.

log em anexo.

CPU e memória no portátil:

/- Intel seleron M 1,50 GHz 1014 -/

sistema - janelas xp proff 32

Reinstalou tudo numa pasta diferente, ainda não funcionando.

Seria interessante ver também os registos dos agentes.
 
stringo:
O mesmo problema - o testador não funciona. Depois de premir o botão Start, "pensa" durante alguns segundos, carrega dados, mas o teste nem sequer começa (o botão Start aparece novamente).

Construir 350, XP, Pentium4, em troncos:

2010.11.01 10:36:37     Core 1  disconnected
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: history synchronized from 1993.05.11 to 2010.10.29
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.11.01 10:36:34     Core 1  USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  performance: 14
2010.11.01 10:36:34     Core 1  57 Kb of total initialization data received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  successfully initialized
2010.11.01 10:36:34     Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2010.11.01 10:36:34     Core 1  expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  76 bytes of selected symbols loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3768 bytes of group info loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3124 bytes of account info loaded
2010.11.01 10:36:33     Core 1  common synchronization completed
2010.11.01 10:36:30     Core 1  authorized (agent build 350)
2010.11.01 10:36:30     Tester  USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.10.04 00:00 to be started
2010.11.01 10:36:30     Core 1  connected
2010.11.01 10:36:29     Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2010.11.01 10:36:29     Core 1  agent process started
 
dogada:

Estes são os registos dos testadores. Os registos dos agentes estão na pasta de dados <Tester>Agent-127.0.0.1-3000{\i1}logs
 
o registo do agente está vazio
