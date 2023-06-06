Erros, bugs, perguntas - página 184
Assim:
Deveria ser assim
Também deveria haver uma linha como esta:
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
Tio programador, poderia por favor corrigir as funções SellStop e BuyStop na classe CTrade?
BuyStop, a mesma coisa.
Após actualização para construir 350 (28 Out 2010), o testador deixou de funcionar.
log em anexo.
CPU e memória no portátil:
/- Intel seleron M 1,50 GHz 1014 -/
sistema - janelas xp proff 32
Reinstalou tudo numa pasta diferente, ainda não funcionando.
Seria interessante ver também os registos dos agentes.
O mesmo problema - o testador não funciona. Depois de premir o botão Start, "pensa" durante alguns segundos, carrega dados, mas o teste nem sequer começa (o botão Start aparece novamente).
Construir 350, XP, Pentium4, em troncos:
