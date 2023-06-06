Erros, bugs, perguntas - página 87
Um erro comum que muitas pessoas cometem, eu próprio já fui apanhado nele (a comparação é implementada de forma diferente em diferentes línguas)...
Se a memória me serve correctamente, o compilador deu um aviso de erro nas construções iniciais.
Saudações.
Poderia dizer-me como descarregar a história? Acabei de instalar o terminal e ele não tem dados para nenhum dos pares de 01.02.2010 a 21.07.2010. Quando corro o Expert Advisor, os dados para este período são carregados primeiro, mas agora o histórico não é carregado.
Como posso obter esta informação (marcada a vermelho)?
Muito simplesmente:
Opção 1.
1. pedir um equilíbrio inicial - Iniciar o equilíbrio
2. Calcular os totais de todas as operações comerciais (na história passamos por todas as operações comerciais) - Balança Comercial.
3. Adicionar o resultado das operações comerciais ao saldo inicial e obter o montante final do saldo - Saldo.
De acordo com os seus dados, terá o seguinte aspecto
Saldo inicial = $10,000.
Balança comercial = -$4,061.80
Saldo = Saldo inicial + Saldo comercial (ter em conta o sinal)!
Opção № 2
Dos fundos actuais subtraímos o saldo inicial, o saldo seco temos o resultado de transacções.
O que é que isso faz
O que é que isso faz
O que é que isso faz
É uma pena que não haja um depoimento e a função de lucro só eu
dá 1.#INF.
A Servicedesk já escreveu...