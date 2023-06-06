Erros, bugs, perguntas - página 87

Interesting:

Um erro comum que muitas pessoas cometem, eu próprio já fui apanhado nele (a comparação é implementada de forma diferente em diferentes línguas)...

Se a memória me serve correctamente, as construções iniciais tiveram um aviso de erro do compilador.
Kos:
Se a memória me serve correctamente, o compilador deu um aviso de erro nas construções iniciais.
Talvez o tenha feito. Os desenvolvedores parecem estar prestes a desactivar a exibição de algumas mensagens pouco importantes (talvez já o tenham feito)...
 

Saudações.

Poderia dizer-me como descarregar a história? Acabei de instalar o terminal e ele não tem dados para nenhum dos pares de 01.02.2010 a 21.07.2010. Quando corro o Expert Advisor, os dados para este período são carregados primeiro, mas agora o histórico não é carregado.

 

Como posso obter esta informação (marcada a vermelho)?

Presumo que o lucro é solicitado desta forma

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
ou não? apenas devolve 0
 
gumgum:

Como posso obter esta informação (marcada a vermelho)?

Entendo que o lucro é solicitado da seguinte forma

ou não? apenas devolve 0

Esta função devolve o Tamanho do lucro corrente na conta na moeda do depósito , ou seja, se não houver posições em aberto, então é claro que o resultado será zero. O que quer que precise de calcular você mesmo, como o fazer pode ler neste artigoCriar uma base de dados utilizando classes da Biblioteca Standard e da API do Google Chart
gumgum:

Como posso obter esta informação (marcada a vermelho)?

Entendo que o lucro é solicitado da seguinte forma

ou não? recebo apenas 0

Muito simplesmente:

Opção 1.

1. pedir um equilíbrio inicial - Iniciar o equilíbrio

2. Calcular os totais de todas as operações comerciais (na história passamos por todas as operações comerciais) - Balança Comercial.

3. Adicionar o resultado das operações comerciais ao saldo inicial e obter o montante final do saldo - Saldo.

De acordo com os seus dados, terá o seguinte aspecto

Saldo inicial = $10,000.

Balança comercial = -$4,061.80

Saldo = Saldo inicial + Saldo comercial (ter em conta o sinal)!

Opção № 2

Dos fundos actuais subtraímos o saldo inicial, o saldo seco temos o resultado de transacções.

 

O que é que isso faz

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 
gumgum:

O que é que isso faz

tudo bem.
gumgum:

O que é que isso faz

É assim que funciona.
AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 

É uma pena que não haja um depoimento e a função de lucro só eu

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

dá 1.#INF.

A Servicedesk já escreveu...

