O terminal não se instala desde a 1ª vez
O mesmo noutra corretora ontem e sempre neste exacto local... Ontem um dos terminais foi instalado pela 7ª vez e o outro pela 23ª vez. Experimentei em diferentes computadores...
Primeiro tentei descarregar da Europa para este lugar, depois mudei para a Rússia, depois para a América e dei-me um erro
О! Liga-se a Chipre e instala-se a partir da centésima quinquagésima oitava vez...
Em MT4 (e mesmo em MT3 foi) há uma opção para colocar janelas em ordem SELECTED na área de trabalho da janela MT, mas em MT5 não funciona.
Isto é, no MT4 pode clicar várias vezes nos gráficos numa ordem Necessária e depois seleccionar a opção "colocar verticalmente/horizontalmente" para obter um ambiente desejado.
Mas não funciona em MT5 :(
Ou talvez sim, mas é implementado de forma diferente?
Ontem, muitos PSIs na Rússia estavam a ter problemas de acesso ao exterior. Isto estava a levar a constantes desconexões.
Menu principal->janela
1. No testador de estratégias, parar a execução de perdas a um preço "não de mercado".
Removido o resto. Imaginei-o.
utilizador_simples:
Desculpe, entendeu mal a minha pergunta.
Preciso de uma ordem de disposição das janelas dos gráficos por colunas e horizontais no ambiente de trabalho MT. Tem-se em MT4, enquanto em MT5, mesmo se os colocar manualmente na ordem correcta, obterá a ordem DIREITA clicando na opção que especificou no menu.
Ou seja, MT, por algum esquema, esculpe os gráficos no ecrã como achar melhor e o seu não será lembrado. Absurdo!
Encontrei vários insectos numa manhã
1. No testador de estratégias, parar a execução de perdas a um preço "não de mercado".
Desenvolvedores.
Seria possível fazer o resultado para o EventKillTimer() boolean também? Porque não sei se o temporizador está parado ou não.
Talvez os Perfis funcionem para si? Mantêm a disposição dos gráficos:
A paragem é executada com escorregamento no intervalo. Na realidade, será a mesma coisa. Ou será que significa algo mais?
Não sei, mas a única vez que me meti numa situação destas por minha causa real foi no primeiro tique depois do intervalo. E no contrato de corretagem é descrito exactamente como tal.