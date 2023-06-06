Erros, bugs, perguntas - página 186
Por favor faça com que o testador não comece a testar se não houver citações minúsculas a partir da data de início do teste, mas apenas citações diárias!
Por ser um manicómio, sem dados minuciosos, os peritos com ordens pendentes a trabalhar no prazo < por dia, praticamente todos eles são roubados.
Por favor, faça com que o testador não comece a testar se não houver citações minúsculas desde a data de início do teste, mas apenas citações diárias!
Por ser um manicómio, sem dados minuciosos peritos com ordens pendentes a trabalhar no prazo < por dia, praticamente todos eles são assaltos.
Se não tiver uma cotação de um minuto a partir da data do teste, apenas cotações diárias!
Os Conselheiros Especialistas com encomendas pendentes a trabalhar num prazo < por dia são praticamente todos grails.
Melhor ainda, dê às suas empresas de corretagem uma ferramenta (talvez uma API) que lhes permita carregar rápida e facilmente o histórico para o servidor com a profundidade necessária a partir das suas bases de dados ou ficheiros.
Não sei sobre o momento actual, mas representantes anteriores de algumas empresas de corretagem queixaram-se de que a história tem de ser registada manualmente.
Ou, em alternativa, introduzir funções padrão informando sobre a barra a partir da qual começa a história real de um período de tempo especificado. (IMHO) Será muito mais conveniente.
Penso que tal função existe.Ou será que estou enganado?
Penso que existe uma tal funcionalidade.... Ou estarei eu enganado?
Esta não é, referia-me à barra a partir da qual começa a história do minuto (se a TF for M1), mas agora se não houver dados do minuto, os dados de uma TF superior são escritos no gráfico. E depois só é possível distingui-los com verificações complexas, e nem sempre correctamente. Para os criadores da MQ é mais fácil de fazer porque têm acesso ao histórico e não é problema lembrar a barra em que a substituição começa a devolver o seu índice.
Aqui é o período H1 para EURUSD, os separadores de períodos estão activados. Depois de Janeiro de 1999 mostram o histórico H1, e antes disso o mesmo gráfico mostra o histórico do gráfico diário (D1)
ZZZY Precisamos de uma função para obter o índice desta barra.
Está confuso - tudo é bombeado para a máxima profundidade automaticamente. Não é necessário carregar em nenhum botão.
Descreva a sua situação em pormenor, por favor. Experimente no nosso servidor de demonstração access.metatrader5.com:443
Aí está, a seu conselho.
1. Descarreguei o novo MT.
2. Ligado ao servidor designado.
3. Estabeleço um ilimitado.
4. abriu a janela Eurodollar.
Descarregado com 6MB. A acta teve início a 23 de Julho de 2010.
5. Iniciou o teste (algum Expert Advisor padrão) AllPeriod. М1
Descarregou 20MB.
Depois passou o teste. Curiosamente, a partir de 19.11.2009.
Com um buraco do mês 2 ao mês 5 de 10.
6. O quadro de minutos abertos de negociações começa a partir de 23 de Julho de 2010. E os ofícios antes disso estão enfiados numa grande pilha no canto esquerdo do ecrã.
E esta é sempre a mesma situação:
Urain: revela-se um manicómio, sem dados minuciosos peritos com ordens pendentes a trabalhar em tf < dia, praticamente todos eles gravemente.
É necessário fazer um minuto difícil de controlo - desde que não haja um minuto por um minuto ou o testador não seja iniciado mais nada - e o botão DOWNLOAD HISTORY (SYNCHRONIZE) - um completo manicómio sem ele.
A história move-se como quer com intervalos de qualquer data e em vez de minutos há horas ou dias (provavelmente os minutos do início da hora/dia). O testador não se importa, ele testa e fica contente com buracos, não buracos, mas outro graal.
Toda a minha vida os servidores tiveram uma função de sincronização histórica a partir de outros servidores. Em MT5 é agora ainda mais fácil.
Pergunto-me. Porque não podem sincronizar a história com os seus servidores MT4 ou com os seus (tem as barras de "qualidade" mais altas carregadas na história)?
Estes são os registos dos testadores. Os registos dos agentes estão em pasta de dados <Tester>Agent-127.0.0.1-3000{\i1}logs
Pergunto-me. Porque não podem então sincronizar a história com os seus servidores MT4 ou com os seus (tem as barras de "qualidade" mais altas carregadas na história)?