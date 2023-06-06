Erros, bugs, perguntas - página 187
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É isso, a questão foi varrida para debaixo do tapete.
Desenvolvedores, podemos esperar que a funcionalidade sugerida na página 186 seja implementada?
Desenvolvedores, espera-se que a funcionalidade sugerida na página 186 seja implementada?
dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.
Esqueceu-se de reiniciar o terminal depois de alterar o número de barras no gráfico?
De qualquer modo, o reinício parece ter resolvido o problema.
Foram efectuados mais 3 testes.
Cada vez que a história continuava a ser descarregada e a data de início do teste (todo o período foi especificado) era deslocada alguns anos atrás de cada vez. Agora o testador está a testar a partir do ano 99.
Ao mesmo tempo, a janela Eurodollar M1 tem o seguinte aspecto: as barras são minuto a minuto durante o dia.
Sim, também o reset não resolveu os problemas dos Servidores Alpari e NordFX.
M1=D1 ainda está a ser aí testado.
Definitivamente, há necessidade de um controlo mais rigoroso no teste (deixá-lo ser testado a partir da data em que foi definido - se não houver M1, não é testado).
Mais uma vez, a janela do gráfico, se M1 estiver activada, então as barras para o dia - bem, isto é um pouco estranho.
E porque é que o seu servidor e os servidores DS funcionam de forma diferente?
No final, como sempre, após "dançar com pandeiro" em princípio, é possível utilizar. Só é necessário executar o testador muitas vezes, até que toda a história seja descarregada com certeza. :) Talvez o botão fosse melhor afinal de contas?
Certo. O Expert Advisor (ou guião) corre no seu próprio fio condutor. O código indicador é executado num outro fio (o fio de processamento de dados para o símbolo correspondente).
Boa tarde.
Tenho uma pergunta sobre mql4, embora as pessoas que estão familiarizadas com o mql5 possam conhecer a área temática:
Não posso fazer um dll em Visual C++ 2010 Express para trabalhar em MT4.
Experimentei-o como descrito no artigo: https://www.mql5.com/ru/articles/18
E dei exemplos de utilização do "Expert Advisor": https://www.mql5.com/ru/forum/129668
Por favor, ajude: Faça o dll em Visual C++ 2010 Express para trabalhar em MT4.
Por favor.
Olá!
Pergunta sobre a operação MT5 em demonstração.
Não posso acrescentar uma nova encomenda a uma posição já aberta a um preço melhorado diferente. Em vez disso, a nova encomenda é acrescentada à posição já aberta ao preço antigo e sem opções. Para que é que preciso dele?
Olá!
Pergunta sobre a operação MT5 em demonstração.
Não posso acrescentar uma nova encomenda a uma posição já aberta a um preço melhorado diferente. Em vez disso, a nova encomenda é acrescentada à posição já aberta ao preço antigo e sem opções. Para que é que preciso dele?
Já está, obrigado!
Este Expert Advisor está a funcionar com uma conta demo e por vezes não consegue abrir uma posição e gera um erro
"CTrade::PositionOpen: venda imediata 5,00 EURUSD a 1,40350 sl: 1,40388 tp: 1,40180 [paragens inválidas]".
Esta é a paragem mínima de 18 pips, eu tenho 38 pips aqui. O que é que está errado?