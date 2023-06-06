Erros, bugs, perguntas - página 176
Não me importo que escreva código para si, importo-me que precise que o MQ utilize uma plataforma para si.
Já não é como se eu fosse um utilizador, é apenas você.
Devia introduzir um novo grupo de contas, com 0,01 lote. Os outros utilizadores não deveriam ter sido incomodados por isto (Quem precisa de contas com mínimos padrão).
Boa sorte
Feito.
Caro, existe (ou parece-me que existe) um erro na execução do operador += para variáveis do tipo estrutura dupla.Construir 346.
Deveria ser introduzido um novo grupo de contas, com um tamanho de lote de 0,01. A ideia era que o resto dos utilizadores não deveria ser incomodado por isto (Quem precisa de contas com mínimos padrão).
Boa sorte
1. Não é fantástico? Duvido...
2. existe algum "copo normal" dentro das taxas de câmbio do Forex?
Já sei onde trabalhar com os gráficos em MT5. Eu estaria realmente interessado numa aposta de futuros de moeda.
3. É um anúncio? Será um segredo?
a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.
O terminal não se instala desde a 1ª vez
O mesmo noutra corretora ontem e sempre neste exacto local... Ontem um dos terminais foi instalado pela 7ª vez e o outro pela 23ª vez. Experimentei em diferentes computadores...
Primeiro tentei descarregar da Europa para este lugar, depois mudei para a Rússia, depois para a América e dei-me um erro
О! Liga-se a Chipre e instala-se a partir da centésima quinquagésima oitava vez...
Caro, existe (ou parece-me que existe) um erro na execução do operador += para variáveis da estrutura de tipo duplo.
Construir 346
Procurei tanto no terminal como na depuração.
Será este exactamente o problema no código que cita? Talvez esteja a procurar num sítio errado?
Caro, existe (ou parece-me que existe) um erro na execução de += operador para variáveis de estrutura de tipo duplo.Construir 346.
O problema não é com a estrutura.
Antes de executar operadores matemáticos de adição/subtracção/divisão/multiplicação sobre uma variável, esta deve primeiro ser inicializada com algum valor (melhor fazê-lo quando a variável é declarada).
Portanto, isto está errado:
Isto é correcto:
É aqui que entra a inicialização.
