Erros, bugs, perguntas - página 188
Por favor, ajude - depois de actualizar o terminal o testador deixou de funcionar, qual poderá ser a razão? Experimentei todas as dicas acima, o resultado é o seguinte.
processo de agente iniciadoNúcleo 1 00:30:26 ligando a 127.0.0.1:3000
Núcleo 1 00:30:27 ligado
Testador 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): teste de peritos\Exemplos\MACD\MACD\MACD Amostra.ex5 de 2010.09.03 00:00 a 2010.11.01 00:00 a ser iniciado
Núcleo 1 00:30:27 aprovado (agente build 350)
Núcleo 1 00:30:29 sincronização geral concluída
Núcleo 1 00:30:29 3124 bytes de informação de conta carregada
Núcleo 1 00:30:29 3768 bytes de informação de grupo carregado
Núcleo 1 00:30:29 7170 bytes de parâmetros de teste carregados
Núcleo 1 00:30:29 275 bytes de símbolos seleccionados carregados
Núcleo 1 00:30:29 00:30:29 ficheiro de peritos adicionado: Experts\Exemplos\MACD\MACD Amostra.ex5. 25883 bytes carregados
Núcleo 1 00:30:29 depósito inicial 10000,00 USD, alavancagem 1:100
Núcleo 1 00:30:29 inicializado com sucesso
Núcleo 1 00:30:29 44 Kb de dados totais de inicialização recebidos
Núcleo 1 00:30:29 actuação: 43
Núcleo 1 00:30:29 EURUSD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de informação do símbolo recebido
Núcleo 1 00:30:30:30 EURUSD: carregar 27 bytes de dados de história para sincronizar
Núcleo 1 00:30:30:30 EURUSD: história sincronizada de 1999.01.04 a 2010.11.01
Núcleo 1 00:30:31 desconectado
sultanm:
O Expert Advisor está a correr numa conta de demonstração e por vezes não consegue abrir uma posição e dá um erro -
"CTrade::PositionOpen: venda imediata 5,00 EURUSD a 1,40350 sl: 1,40388 tp: 1,40180 [paragens inválidas]".Esta é a paragem mínima de 18 pips, eu tenho 38 pips aqui. O que é que está errado?
Lizar:Olha para o tp.
Desculpe, o que há de errado com "tp"? Estou a tentar abrir uma posição "SELL".
O tp(1,40180) é inferior a 1,40350 por 170 pips. Existem algumas limitações?
Desenvolvedores.
O problema das trocas na demonstração parece ter sido resolvido (ou estou a perder alguma coisa).
Vamos pegar em duas contas comerciais, uma do Campeonato - 630022, e outra da demonstração - 69231.
Um par (USDJPY Sell) foi aberto na conta 630022 durante bastante tempo. Parece que os swaps são calculados.
Tenho um par (USDJPY Buy) aberto na conta 69231 desde 01/11/2010.
Não percebo porque não há trocas?
Aos promotores.
Lidar com a largura das colunas na visão geral do mercado, o terminal não quer lembrar a largura (quando AUTO-SIZE é desligado).
Aos promotores.
Lidar com a largura das colunas na visão geral do mercado, o terminal não quer lembrar a largura (quando AUTO-SIZE é desligado).
Não confirmado, tudo poupa normalmente (com recarga).
Se houver muitos caracteres e se quiser percorrê-los com um deslizador vertical, o sistema não leva isto em conta.
Ou melhor, estica a largura total, não deixando espaço para o deslizador (ou deixa, mas é muito estranho). Pelo que percebi, muda a largura das colunas com símbolo e tempo.
Exemplo: antes e depois de recarregar o terminal.
O comportamento repete-se. Vamos dar uma vista de olhos.
A sua paragem será desencadeada pela akk. Por conseguinte, o nível de paragem não deve ser inferior: 1.40350 + nível de paragem + spread
Build 350 não foi capaz de se ligar completamente ao servidor por si só durante 9 horas (indicador do estado da ligação com sectores de fiação cinzenta). As citações pararam às 15:24, hora final. Ao mesmo tempo, há entradas de registo para perda de ligação e reconexão às 17:25MSK e entradas posteriores para comércios na conta do Campeonato.
Ao mesmo tempo, o próximo MT4 está a funcionar em pleno...
PS. Tenho uma suspeita de que alguns dos Conselheiros Especialistas do Campeonato não estão a trabalhar (pararam de trabalhar) devido aos problemas semelhantes com a reconexão ... Stringo, sobre as queixas dos autores da EA, refere-se à actividade do processo Terminal no Gestor de Tarefas como um critério de desempenho de uma EA - a carga de CPU é de facto observada. Mas parece que a EA não está a receber citações...
PS2. em "História" são exibidas novas ordens e comércios, em "Comércio" é também exibida uma nova posição, apenas estranha cerne corrente e lucro, e todas as citaçõesestão de pé.
E, por uma estranha coincidência, o valor em "Comércio" na coluna de preços, que não coincide com uma cotação em "História e Gráfico", coincide com o preço de fecho de uma posição no SL (modificação do SL às 16:16? Encerramento às 19:17, ou seja, já depois de as cotações terem parado).