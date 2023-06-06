Erros, bugs, perguntas - página 178
Não sei, mas a única vez que me meti numa situação destas por minha causa real foi no primeiro tique depois do intervalo. E no contrato DC é descrito exactamente como tal.
Talvez os Perfis funcionem para si? Mantêm a disposição dos gráficos:
Estão a brincar comigo?
Fiz apenas uma simples pergunta, é tudo visualmente visível no ecrã - abra dois MT lado a lado nos computadores e tente fazer o que estou a escrever, demora 3-5 segundos em 4, em 5 NÃO vai funcionar de todo.
O perfil é guardado na ordem tal como decidido pelo software, o meu não se lembra de modo algum.
De que outra forma o posso explicar?
O que é que está errado neste caso? Pode explicá-lo em detalhes com fotografias?
Na imagem, a seta stop close está localizada no cruzamento das linhas do jacaré na abertura (sobre este preço estava a ordem stop para uma posição de compra) e a seta deveria ter sido localizada ao preço Open da nova barra após a abertura, ou seja, com o deslize não a favor do comerciante.
O comportamento em 4 e 5 é o mesmo - acabei de o comparar. No perfil guarda automaticamente o que foi o último.
Em 5: alinha os separadores gráficos na ordem correcta com drag'n'drop e depois executa um dos comandos do menu "Window
Tente ser claro sobre o que está a fazer. A frase "pode clicar várias vezes nos gráficos na sequência que desejar" infelizmente não lhe dá a mínima ideia do que está a fazer.
O comportamento em 4 e 5 é o mesmo - acabei de o comparar. O perfil salva automaticamente o que foi o último.
Em 5: alinha os separadores gráficos na ordem correcta com drag'n'drop e depois executa um dos comandos do menu "Window
Não é o mesmo comportamento, Alexey. :)
Se clicar nos gráficos SEGUNDO e depois escolher "janela-vertical/horizontal" ONDE o painel de gráficos é fechado em MT4, obtém rapidamente o resultado desejado e pode ser guardado num perfil sem problemas.
Agora tente fazer o mesmo no MT5 - não terá sucesso!
Sugere-se arrastar e largar na ordem correcta os TELEFONOS DE GRÁFICOS no painel ONDE só há texto e gráficos não são visualmente visíveis, é muito mais longo, especialmente quando se tem muitos destes separadores e não cabem em toda a largura do ecrã. Além disso, há entre elas muitas ELEVADAS que precisam de ser ignoradas e não tidas em conta ao organizá-las no ecrã, e há muitas opções deste tipo em TODOS os perfis.
Que masoquista é que inventou isso?
Afinal de contas, em 4, tudo era simples, claro e rápido.
1. Será óptimo? Duvido...
2. existe algum "copo normal" dentro das taxas de câmbio?
Onde trabalhar com tumblers em MT5 foi dito, e mais de uma vez. Eu estaria realmente interessado numa aposta de futuros de moeda.
3. É um anúncio? Será um segredo?
a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.
Não tenho ninguém a quem pedir, excepto vós ... :(
Acontece que é o único que vê "trabalhar"...
Posso obter um link directo para descarregar o pacote de distribuição?
Isto é embaraçoso, mas é um facto.
Tema simples - mas o Almirante não carrega...
Isso é estranho.
;)
Agora está finalmente claro o que se pretende.
O que há de errado com o painel de gráficos?
As coisas que não cabem no ecrã são fáceis de percorrer.
A selecção de um separador activa a janela do gráfico e pode vê-lo visualmente.
Com que frequência é necessário reordenar os gráficos de qualquer forma?
Tente descrever claramente o que está a fazer exactamente. A frase "pode clicar várias vezes nos gráficos na sequência Necessária" infelizmente não dá a mínima ideia do que se está a fazer.
tentando :)
Tenho 25 gráficos no meu perfil, neste momento preciso de colocar 12 deles no meu ambiente de trabalho numa determinada sequência usando a opção "janela-vertical/horizontal", o painel de gráficos com abas encaixa 18 gráficos em toda a largura do ecrã, além disso, 13 gráficos de 25 estão em forma colapsada. Muitas vezes, os gráficos têm de ser "embaralhados"; a opção proposta é extremamente inconveniente e demorada. E não está claro por que razão havia necessidade de alterar o habitual, VOCÊ definiu o algoritmo nas versões anteriores do software MT4 e 3?