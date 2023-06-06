Erros, bugs, perguntas - página 178

olyakish:

Não sei, mas a única vez que me meti numa situação destas por minha causa real foi no primeiro tique depois do intervalo. E no contrato DC é descrito exactamente como tal.


O que está exactamente errado neste caso? Pode explicar em detalhes com fotografias?
 
alexey_petrov:

Talvez os Perfis funcionem para si? Mantêm a disposição dos gráficos:


Rosh:
Na imagem, a seta stop close está localizada no cruzamento das linhas do jacaré na abertura (sobre este preço estava a ordem stop para uma posição de compra) e a seta deveria ter sido localizada ao preço Open da nova barra após a abertura, ou seja, com o deslize não a favor do comerciante.


 
simple_user:

O comportamento em 4 e 5 é o mesmo - acabei de o comparar. No perfil guarda automaticamente o que foi o último.

Em 5: alinha os separadores gráficos na ordem correcta com drag'n'drop e depois executa um dos comandos do menu "Window


 
simple_user:

Tente ser claro sobre o que está a fazer. A frase "pode clicar várias vezes nos gráficos na sequência que desejar" infelizmente não lhe dá a mínima ideia do que está a fazer.

 
alexey_petrov:

O comportamento em 4 e 5 é o mesmo - acabei de o comparar. O perfil salva automaticamente o que foi o último.

Em 5: alinha os separadores gráficos na ordem correcta com drag'n'drop e depois executa um dos comandos do menu "Window


Não é o mesmo comportamento, Alexey. :)

Se clicar nos gráficos SEGUNDO e depois escolher "janela-vertical/horizontal" ONDE o painel de gráficos é fechado em MT4, obtém rapidamente o resultado desejado e pode ser guardado num perfil sem problemas.

Agora tente fazer o mesmo no MT5 - não terá sucesso!

Sugere-se arrastar e largar na ordem correcta os TELEFONOS DE GRÁFICOS no painel ONDE só há texto e gráficos não são visualmente visíveis, é muito mais longo, especialmente quando se tem muitos destes separadores e não cabem em toda a largura do ecrã. Além disso, há entre elas muitas ELEVADAS que precisam de ser ignoradas e não tidas em conta ao organizá-las no ecrã, e há muitas opções deste tipo em TODOS os perfis.

Que masoquista é que inventou isso?

Afinal de contas, em 4, tudo era simples, claro e rápido.

 
Interesting:

1. Será óptimo? Duvido...

2. existe algum "copo normal" dentro das taxas de câmbio?

Onde trabalhar com tumblers em MT5 foi dito, e mais de uma vez. Eu estaria realmente interessado numa aposta de futuros de moeda.


3. É um anúncio? Será um segredo?

a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.

Não tenho ninguém a quem pedir, excepto vós ... :(

Acontece que é o único que vê "trabalhar"...

Posso obter um link directo para descarregar o pacote de distribuição?

Isto é embaraçoso, mas é um facto.

Tema simples - mas o Almirante não carrega...

Isso é estranho.

;)

 
olyakish:

Na imagem a seta para fechar a posição por uma paragem é colocada no cruzamento das linhas do jacaré na abertura (sobre este preço estava a ordem de paragem na posição de compra) e a seta deveria ter sido colocada ao preço da nova barra após a abertura, ou seja, tendo em conta o deslize não a favor do comerciante.

Obrigado pela mensagem, vamos analisar o assunto.
 
simple_user:

Agora está finalmente claro o que se pretende.

O que há de errado com o painel de gráficos?

As coisas que não cabem no ecrã são fáceis de percorrer.

A selecção de um separador activa a janela do gráfico e pode vê-lo visualmente.

Com que frequência é necessário reordenar os gráficos de qualquer forma?

 
alexvd:

Tente descrever claramente o que está a fazer exactamente. A frase "pode clicar várias vezes nos gráficos na sequência Necessária" infelizmente não dá a mínima ideia do que se está a fazer.

tentando :)

Tenho 25 gráficos no meu perfil, neste momento preciso de colocar 12 deles no meu ambiente de trabalho numa determinada sequência usando a opção "janela-vertical/horizontal", o painel de gráficos com abas encaixa 18 gráficos em toda a largura do ecrã, além disso, 13 gráficos de 25 estão em forma colapsada. Muitas vezes, os gráficos têm de ser "embaralhados"; a opção proposta é extremamente inconveniente e demorada. E não está claro por que razão havia necessidade de alterar o habitual, VOCÊ definiu o algoritmo nas versões anteriores do software MT4 e 3?

