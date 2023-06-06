Erros, bugs, perguntas - página 85
Está escrito sobre ele na secção Organização do acesso aos dados
Já o experimentei... No testador não posso carregar a história, mas na demonstração é uma brisa...
Ou talvez o tenha feito mal.
Em geral, é realista empurrar o arranque e o Conselheiro Especialista "deixe-me descarregar não muita história"?
Apenas não nos poderia ocorrer que alguém pudesse deturpar os ensinamentos da MQL5 de tal forma. Considerando o que diz a ajuda terminal, o que mais é necessário?
Apenas não nos poderia ocorrer que alguém pudesse deturpar os ensinamentos da MQL5 de tal forma. Considerando o que diz a ajuda terminal, o que mais é necessário?
Provavelmente não o coloquei correctamente.
Todos os dados são descarregados, estão todos lá.
Testei desde 2010.01.01.01 até hoje (H1).
Existe uma tal linha no meu Conselheiro Especialista:
O registo diz " Primeira data por período de carácter até agora = 2009.01.02 00:00:00".
Perguntei como fazê-lo inferior a 2009.01.02 00:00:00:00.
Tenho uma resposta:
1 Testador assegura o carregamento de pelo menos 100 barras do período de tempo testado antes da data de início do teste.
2 O testador irá carregar o histórico desde pelo menos o início do ano anterior, a partir da data de início dos testes.
Se seleccionar um período de tempo mensal, ser-lhe-ão fornecidos 8 anos de dados históricos. Se seleccionar um período de tempo semanal, receberá 2 anos. Apenas não utilize o prazo actual ao analisar sinais, mas especifique explicitamente o prazo de que necessita.
Um mês demora muito tempo porque carrega toda a história, mas para que preciso de toda a história?
gumgum:
Toda a história
Portanto, descarregue-o para o terminal tanto quanto precisar (mesmo de 1993 a Eura), e depois o testador nem sequer perguntará sobre a profundidade da história.
Se estiver a testar em agentes externos, então sim, os dados serão sincronizados (se não for a profundidade correcta).
A barra inicial
Desde 2009.01.02 no H1 há uma enorme quantidade de dados redundantes (ok, não redundantes, mas há quase 9 000 Horas de barras). Porquê mais?
Como é que se teria de fazer, conhecendo o número de identificação de uma posição, para a seleccionar?
Não pode simplesmente fazer uma função para seleccionar uma posição pelo seu id ??????
Quero dizer, como é que se pode ir tão longe para seleccionar um número de posição sabendo a sua identificação?
Não pode simplesmente fazer uma função para seleccionar uma posição pelo seu id ??????
Oh, é um milagre, acontece que se pode sobrecarregar funções pré-definidas.
ou é um insecto ????
Verifiquei que tudo funciona, pergunto-me se esta funcionalidade não irá desaparecer no futuro ???
Fixei-o a uma variante mais segura.
A história é toda descarregada! Preciso dele para recolher estatísticas para a abertura de pizzas.
9.000 barras de9 horas não é uma estatística?
PS
Depois, de momento, só há um remédio - nos parâmetros da EA acrescentamos a indicação da data, a partir da qual se inicia o comércio, e adiamos o início do teste, digamos, para uma profundidade desejada (com esta abordagem até haver barras suficientes para análise, o trabalho não começará)...
