Rosh:
Está escrito sobre ele na secção Organização do acesso aos dados

Já o experimentei... No testador não posso carregar a história, mas na demonstração é uma brisa...

Ou talvez o tenha feito mal.

Em geral, é realista empurrar o arranque e o Conselheiro Especialista "deixe-me descarregar não muita história"?

 
gumgum:

Aqui já o experimentei... Não posso carregar a história no testador, mas na demonstração...

Apenas não nos poderia ocorrer que alguém pudesse deturpar os ensinamentos da MQL5 de tal forma. Considerando o que diz a ajuda terminal, o que mais é necessário?


 
Rosh:

Apenas não nos poderia ocorrer que alguém pudesse deturpar os ensinamentos da MQL5 de tal forma. Considerando o que diz a ajuda terminal, o que mais é necessário?


Provavelmente não o coloquei correctamente.

Todos os dados são descarregados, estão todos lá.

Testei desde 2010.01.01.01 até hoje (H1).

Existe uma tal linha no meu Conselheiro Especialista:

Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент =",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

O registo diz " Primeira data por período de carácter até agora = 2009.01.02 00:00:00".

Perguntei como fazê-lo inferior a 2009.01.02 00:00:00:00.

Tenho uma resposta:

Não preciso de toda a história:

1 Testador assegura o carregamento de pelo menos 100 barras do período de tempo testado antes da data de início do teste.

2 O testador irá carregar o histórico desde pelo menos o início do ano anterior, a partir da data de início dos testes.

Se seleccionar um período de tempo mensal, ser-lhe-ão fornecidos 8 anos de dados históricos. Se seleccionar um período de tempo semanal, receberá 2 anos. Apenas não utilize o prazo actual ao analisar sinais, mas especifique explicitamente o prazo de que necessita.

Um mês demora muito tempo porque carrega toda a história, mas para que preciso de toda a história?

gumgum:

Mensalmente demora muito tempo a carregar porque carrega toda a história, e porque deveria eu precisar de toda a história...

Toda a história

Portanto, descarregue-o para o terminal tanto quanto precisar (mesmo de 1993 a Eura), e depois o testador nem sequer perguntará sobre a profundidade da história.

Se estiver a testar em agentes externos, então sim, os dados serão sincronizados (se não for a profundidade correcta).

A barra inicial

Desde 2009.01.02 no H1 há uma enorme quantidade de dados redundantes (ok, não redundantes, mas há quase 9 000 Horas de barras). Porquê mais?

 

Como é que se teria de fazer, conhecendo o número de identificação de uma posição, para a seleccionar?

   HistorySelectByPosition(position_id);
   PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL));

Não pode simplesmente fazer uma função para seleccionar uma posição pelo seu id ??????

Urain:

Quero dizer, como é que se pode ir tão longe para seleccionar um número de posição sabendo a sua identificação?

Não pode simplesmente fazer uma função para seleccionar uma posição pelo seu id ??????

Oh, é um milagre, acontece que se pode sobrecarregar funções pré-definidas.

bool PositionSelect(long position_id)
  {
   if(HistorySelectByPosition(position_id))
     return(PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL)));
   else return(false);  
  }

ou é um insecto ????

Verifiquei que tudo funciona, pergunto-me se esta funcionalidade não irá desaparecer no futuro ???

Fixei-o a uma variante mais segura.

 
Interesting:

Toda a história

Bem, carregue-o no terminal o tempo que precisar (pelo menos de 1993 a Eura), e depois o testador nem sequer perguntará sobre a profundidade da história.

Se forem feitos testes em agentes externos, então sim, os dados serão sincronizados (se não se revelar a profundidade correcta).

A barra inicial

Desde 2009.01.02 no H1 há uma enorme quantidade de dados redundantes (ok, não redundantes, mas há quase 9 000 Horas de barras). Porquê mais?


Toda a história está carregada! Preciso dele para recolher estatísticas para a abertura de Pisces.
Urain:

Oh maravilha, acontece que pode sobrecarregar funções pré-definidas.

ou isto é um bug ????

Verifiquei que tudo funciona, pergunto-me se esta funcionalidade irá desaparecer no futuro ???

Fixei-o a uma variante mais segura.

Penso que não. A sobrecarga de funções padrão é melhor não em directo, mas através da sua declaração em classes...
gumgum:
A história é toda descarregada! Preciso dele para recolher estatísticas para a abertura de pizzas.

9.000 barras de9 horas não é uma estatística?

PS

Depois, de momento, só há um remédio - nos parâmetros da EA acrescentamos a indicação da data, a partir da qual se inicia o comércio, e adiamos o início do teste, digamos, para uma profundidade desejada (com esta abordagem até haver barras suficientes para análise, o trabalho não começará)...

Interesting:

9.000 barras de9 horas não é uma estatística?

PS

Depois, de momento, só há um remédio - nos parâmetros do Conselheiro Especialista acrescentamos a indicação da data a partir da qual se deve comercializar, e adiamos o início do teste, digamos, para uma profundidade desejada (com esta abordagem, até haver um número suficiente de barras para análise, o trabalho não começará)...

De hora em hora e diariamente. É assim que eu o faço. Outra saída é criar ficheiros de dados (o que estou a fazer agora).
