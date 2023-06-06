Erros, bugs, perguntas - página 173
Parâmetro. De que outra forma poderia ser? Não teremos Custom max 1, Custom max 2, ... Personalizado max n
Boa tarde!
Como pode ser curado o erro: possível utilização da variável não-inicializada " tempo"aqui?
O tempo devolve sempre um valor a um retorno mas o valor é inicializado por uma condição, pode haver uma condição em que a variável não será inicializada, então o que deve ser devolvido ao retorno?
Já está, obrigado! :)
Desenvolvedores.
Que construção tem já sido observada (e muito frequentemente) o seguinte fenómeno.
OC - Ganhar XP SP3 MUI 32 bit
Encontrei este código no manual
tudo funciona, pergunta: como criar um ficheiro para escrever noutro local conveniente?
Se eu introduzir um caminho absoluto, o código não funciona...
Provavelmente apenas através de DLL
Na MQL4 foi resolvido assim - Escrever citações num ficheiro txt com o caminho completo e o nome do ficheiro