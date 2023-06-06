Erros, bugs, perguntas - página 173

stringo:
Parâmetro. De que outra forma poderia ser? Não teremos Custom max 1, Custom max 2, ... Personalizado max n
Estou a ver. Vamos pensar
 

Boa tarde!

Como pode ser curado o erro: possível utilização da variável não-inicializada " tempo"aqui?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total=HistoryDealsTotal();

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket!=0)
           {
            time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
           }
        }
    return(time); 
}
 
abeiks:

Boa tarde!

Como pode ser curado o erro: possível utilização da variável não-inicializada " tempo"aqui?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();

   for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket!=0)
        {
         time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
        }
     }
   return(time);
  }
o tempo devolve sempre um valor a um retorno, mas o valor é inicializado por uma condição, por isso pode haver uma condição em que a variável não será inicializada, por isso o que deve ser devolvido ao retorno?
 
Urain:
O tempo devolve sempre um valor a um retorno mas o valor é inicializado por uma condição, pode haver uma condição em que a variável não será inicializada, então o que deve ser devolvido ao retorno?

Já está, obrigado! :)

Desenvolvedores.

Que construção tem já sido observada (e muito frequentemente) o seguinte fenómeno.

OC - Ganhar XP SP3 MUI 32 bit


 

Encontrei este código no manual

   int filehandle;
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

tudo funciona, pergunta: como criar um ficheiro para escrever noutro local conveniente?

Se eu introduzir um caminho absoluto, o código não funciona...

 
Olegts:

Provavelmente apenas através de DLL
 
sergey1294:
Provavelmente apenas através de DLL
Obrigado, claro, mas esperava que no mt5 esta questão fosse resolvida de alguma forma, acho que vou ter de fazer uma reviravolta como no mt4:((((
Olegts:

A MQL4 resolveu-o desta forma - Escrever citações em ficheiro txt com o caminho completo e o nome do ficheiro
 
Interesting:
Na MQL4 foi resolvido assim - Escrever citações num ficheiro txt com o caminho completo e o nome do ficheiro
Obrigado, vou verificá-lo em mt5
