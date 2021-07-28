Desejos para MT5 - página 73
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estava principalmente interessado em cordas.
Eu era o oposto.
A propósito, as cordas podem ser armazenadas em gráficos, como pontas de ferramentas de objectos de ecrã. É um pouco torto, mas funciona e é automaticamente guardado quando o terminal é desligado.
O oposto é verdade para mim.
A propósito, as cordas podem ser armazenadas em gráficos, como pontas de ferramentas de objectos de ecrã. Torto, mas funciona e é automaticamente guardado quando o terminal é desligado.
"Sobrecomplicar" neste contexto significa acrescentar novas funcionalidades lentas para um pequeno número de utilizadores. Foi agora implementado um mecanismo de armazenamento e acesso muito eficiente, e não queremos destruí-lo.
Para trocar dados entre programas (e mesmo entre terminais de clientes no mesmo computador) pode utilizar ficheiros. Basta escrever duas classes padrão uma vez.
A propósito, sobre variáveis globais de cadeia. Precisa deles para a troca de dados de cordas entre programas dentro de um terminal de cliente? Então, porque não transferir as cordas directamente, através de eventos do utilizador? É um método muito mais eficiente do que a troca de dados através de variáveis globais.
Slava, por favor faça uma função mql para determinar a data da última modificação de um ficheiro(datatime FileLastModify(string FName )).
Preciso mesmo dele. Caso contrário, sem referência de ficheiro ou utilizando DLL é impossível determinar se os dados foram alterados desde a última referência.
Existe um análogo para variáveis globais mas não para ficheiros. Extremamente injusto e desumano!
Slava, depois um pedido muito convincente : por favor, faça um mql-função para determinar a hora da última modificação do ficheiro(datatime FileLastModify(string FName )).
Preciso mesmo dele. Caso contrário, sem referência de ficheiro ou utilizando DLL é impossível determinar se os dados foram alterados desde a última referência.
Existe um análogo para variáveis globais mas não para ficheiros. É extremamente injusto e desumano!
Eu disse-vos. Disponível.
Por exemplo, temos ficheiros de cabeçalho incluídos uma vez. Não há necessidade de #ifdef.
Em vez de macrossubstituições de constantes dependendo de uma condição, podemos utilizar variáveis que são inicializadas de forma diferente em condições diferentes.
Mais uma vez, as condições podem ser definidas por variáveis constantes em vez de serem definidas por defeito.
Presença da constante IS_DEBUG_MODE
Capacidade de determinar em tempo real em que ambiente o programa está a correr (testes, depuração, testes visuais, optimização, permitindo a utilização de dll).
Devo ter perdido essa discussão. E pode decifrar o realçado com mais detalhe?
O que eu preciso é da capacidade de incluir selectivamente partes de um grande ficheiro de cabeçalho, dependendo de um dado conjunto de #define chaves. Parece não haver outra forma de o fazer a não ser usando o #ifdef.
O que eu preciso é da capacidade de incluir selectivamente partes de um grande ficheiro de cabeçalho, dependendo de um dado conjunto de #define chaves.
Devo ter perdido essa discussão.
Sondagem em meu nome. Acabou por não ter nada -- aqui.
Os destacados podem ser decifrados com mais detalhe?
Provavelmente os três usos mais comuns do #ifdef
1. bandeiras de compilação
2. controlo de versões
3. evitar que um cabeçalho duplo seja incluído com #ifndef #define , como alternativa a #pragma uma vez
O que eu preciso é da capacidade de incluir selectivamente partes de um grande ficheiro de cabeçalho, dependendo de um determinado conjunto de interruptores #define. Nenhum outro método parece ter sido encontrado para isto, excepto a utilização do #ifdef.
Será possível fazer uma análise prospectiva em "Todos os símbolos". Neste momento, o terminal dá:
2011.07.16 09:51:10 Tester forward testing disabled due to testing on all MarketWatch symbols
Esta é uma forma muito rápida e conveniente de escolher um cabaz de moedas para o próximo período, em vez de as correr uma a uma.
Que tal conversar entre utilizadores?
Há uma função no transaq (em mamba) para enviar uma mensagem, posso corresponder-me com outro cliente da empresa sabendo o seu nome de utilizador. Eu gostaria realmente de trocar mensagens sem recorrer a outros programas.
Aos criadores de
Posso mudar o meu tipo de ordem de Execução Instantânea paraOrdem Pendente sem comentar e sem zerar o lucro?
Tanto quanto me lembro em MT4 o comentário permanece o mesmo.