Desejos para MT5 - página 69
1) Seria bom se na janela "Ferramentas O botão direito do rato, por exemplo, poderia seleccionar quais dos marcadores disponíveis para mostrar, e quais não precisam (claro que não todos - comércio, história e bens em qualquer caso, todos precisam, mas o resto pode valer a oportunidade de configurar).
A questão é que algumas delas são apresentadas (actualizadas/actualizadas) se não se vai utilizar a informação delas é pouca. Para mim, por exemplo, de um total de 11 que são actualmente úteis 4-5. O resto prefiro remover para não ficar à espreita.
2) Na janela "Navigator" também na árvore "MetatTrader 5" para desactivar a exibição de tópicos tais como "Indicadores","Indicadores Personalizados", "Expert Advisors", "Scripts", se possível. Mais uma vez, para remover elementos e informações desnecessários/distractores. Para mim, por exemplo, os Indicadores e os Consultores Especialistas também não têm aí qualquer função.
Penso que a colocação destas janelas em Metatrader será muito conveniente para aqueles que comerciam manualmente).
Mais um desejo.
3) Sobre a actualização automática do Metatrader 5. Agora durante os testes - justifica-se quando o próprio programa descarrega actualizações e não pode ser desactivado - não nos aborrecer com erros já corrigidos :)
Mas, por favor, não se tornem os produtos Adobe, que descarregam actualizações para 200-300 megabytes incluindo um tráfego muito caro (que custa em algumas tarifas cerca de 30-50 dólares, pelo que custa mais do que o limite incluído em alguns operadores móveis na Bielorrússia) e depois perguntam se precisam de instalar. :) É evidente que Metatrader com todos os componentes actualizados leva menos (embora não tão pouco), mas pode ser uma situação desagradável quando tem um saldo relativamente pequeno de dinheiro / tráfego na conta do seu portátil na estrada e vai para as posições / gráficos para verificar, então Metatrader fica contente com as actualizações e a ligação é cortada porque o dinheiro / tráfego acabou, e para corrigir ou fechar posições não teve tempo. Não esquecer que nem todos têm acesso ilimitado à Internet (especialmente na estrada) e que há muitos outros países e outras nuances que não podem ser previstas no programa, por isso não assuma que o programa sabe melhor quando actualizar :) No MT4 o problema foi resolvido simplesmente apagando as actualizações do programa da pasta do seu portátil, enquanto que podia sempre actualizar descarregando e reinstalando a nova versão completa.
E nas versões finais estáveis, faça, se possível, nas definições de 1 caixa de verificação que lhe permite activar/desactivar a actualização automática, uma vez que a actualização automática está incorporada no módulo principal. Penso que muitas pessoas estarão de acordo com este ponto.
P.S. Se possível, poderia por favor responder em 3 pontos, para saber o que esperar no estilo de: Vai fazer, não vai ser, pensar, etc. Obrigado. Espero que as sugestões sejam construtivas.
Seria bom acrescentar ao provador:
1. Montantes do depósito inicial: $100, $500 e $1000. Não devem ser reiniciados ao reiniciar o terminal e ao executar a optimização.
2. Uma oportunidade de seleccionar e guardar configurações individuais a partir dos resultados da optimização sem necessariamente executar um único teste.
3. tempo até ao fim dos testes (sem minimizar um testador).
4. Se o modo de optimização for seleccionado mas nenhum parâmetro for seleccionado, o botão de teste (Start) não deve simplesmente ser premido.
5. Quando o testador estiver a funcionar, deverá poder visualizar a lista de transacções já executadas, como no MT4.
Durante a optimização, tal como o valor máximo absoluto do Drawdown do Expert Advisor é muito importante, mas falta por alguma razão.
1) plys 466 , não é reiniciado no reinício
Seria bom ter um controlo individual sobre a afixação das notícias em cada gráfico. Da mesma forma que a exibição de volumes, por exemplo.
Porque não parecem muito bem aqui, por exemplo:
Vi uma previsão de preços futuros no website do índice Dow Jones até 2020 (barras de Alta, Baixa), fui a objectos gráficos MT5 para criar algo semelhante, mas não encontrei nada!
Li o newsfeed, é tão aborrecido e inconveniente em MT, há tantos indicadores técnicos, e o newsfeed não tem fonte para mudar, nem janela não pode ser "movida" por qualquer movimento, ou alternativamente a janela de notícias não pode ser movida para separadores com gráficos.
Para o compilador.
Por favor, faça a transferência de pequenas estruturas por valor, e não apenas por referência, porque toda a aritmética complexa/racional é terrivelmente lenta.
Basta estabelecer um limite (32 ou 64 bytes ao seu critério) após o qual o compilador não ultrapassa a estrutura passada por valor e exige estritamente a passagem por referência.
Além disso, seria bom poder devolver pequenas estruturas como resultado de uma função.
Voto também a favor da sobrecarga do operador. Espero um dia conseguir chegar a este ponto. Parece que o curso "fundir-se com C++" é tomado e geralmente apoiado.
A sintaxe funcional para operações aritméticas com objectos matemáticos não padronizados é muito inconveniente, e também abranda muito,
porque não pode ser substituído por substituições em linha e requer a despesa de chamadas de função.
Também para herança múltipla. Que se lixe :)
Que se lixe a herança virtual, que haja colisões, mas precisamos de herança múltipla.
Baba Yaga é contra. Também eu. A herança múltipla é uma coisa má.
Na verdade, sou a favor da fusão com Sharp, e não mais. Faz muito mais sentido lá, tendo em conta gerações de experiência.