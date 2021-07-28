Desejos para MT5 - página 75
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sobre a aplicação #163577 no CD.
Tudo isto é bom e compreensível, mas - Como cortar o ficheiro se o projecto for preparado para o serviço de MERCADO, por exemplo?
Olá moderador!
Enorme pedido para adicionar também no formulário MT5 e MT4 (!!!! ) a opção (i.e. botão) "Delete All" no menu da janela "List of Indicators" (ver imagem).
A opção ideal seria, naturalmente, poder apagar todos os indicadores em qualquer janela seleccionada, ou seja, na janela principal do gráfico, bem como em qualquer outra janela à escolha (a partir do menu da imagem).
Olá, moderador!
Enorme pedido para adicionar também no formulário MT5 e MT4 (!!!! ) a opção (i.e. botão) "Delete All" no menu da janela "List of Indicators" (ver imagem).
A opção ideal seria, naturalmente, poder apagar todos os indicadores em qualquer janela seleccionada, ou seja, na janela principal do gráfico, bem como em qualquer outra janela à escolha (de acordo com o menu da imagem).
Olá moderador!
Enorme pedido para adicionar também no formulário MT5 e MT4 (!!!! ) a opção (i.e. botão) "Delete All" no menu da janela "List of Indicators" (ver imagem).
A opção ideal seria, naturalmente, poder apagar todos os indicadores em qualquer janela seleccionada, ou seja, na janela principal do gráfico, bem como em qualquer outra janela à escolha (a partir do menu da imagem).
Diga-me, posso contar com os botões de bloco de código que colapsam entre os caracteres de abertura e de fecho? () {} [] etc.
Obrigado!
Diga-me, posso contar com os botões de bloco de código que colapsam entre os caracteres de abertura e de fecho? () {} [] etc.
Obrigado!
Uma sugestão para o depurador em MQL5:
Ao depurar o código, é necessário rastrear os valores das mesmas variáveis. Mas depois de sair do MetaEditor, as variáveis a serem seguidas têm de ser novamente adicionadas à janela de seguimento, o que leva algum tempo. Gostaríamos de automatizar a adição das variáveis necessárias à janela especificada. Por exemplo, pode fazer um ficheiro modelo com o mesmo nome do programa que está a depurar, mas com uma extensão diferente. Ou de alguma outra forma, como achar conveniente. Obrigado
DESENVOLVEDORES por favor pensem nisso e respondam.
Acabar um pouco o modo de cálculo matemático.
É claro para que serve ... pode, por exemplo, resolver equações e outras coisas .... O que não é claro é o seguinte
Vou tentar pintar alguns dos inconvenientes na solução dos quais peço a vossa ajuda.
1. Um simples Expert Advisor funciona com um grande número de graus de liberdade e demora muito tempo devido à repetição constante da função OnTick(). Isto leva a uma confusão muito difícil de analisar que é difícil de distinguir de um ajuste normal.
Como a decisão deste problema, podemos tentar estimar cada grau de liberdade (a variável que é pesquisada no testador) separadamente antes do início do teste, uma vez que a remoção mesmo de um par de valores desnecessários (nomeadamente, valores pesquisados, em vez de variáveis do intervalo pesquisado) para enumeração pode poupar significativamente tempo ... Depois de peneirarmos, obtemos intervalos descontínuos ... Estas quebras aparecem nos locais onde eliminámos as variáveis que não são necessárias para optimização. Como utilizar estes intervalos quebrados com valores excluídos no testador não é muito claro ?
2. Também encontro problemas na análise preliminar de variáveis ... se eu precisar de calcular um excesso elementar no gráfico de cotação actual ... Tenho de pôr tudo isto num guião ... O guião não é exactamente eficiente ... porque corre num só fio ... enquanto todos os outros estão ociosos ... com uma grande quantidade de resultados de pesquisa de parâmetros num grande número de loops aninhados ... o guião fica pendurado nestes loops durante muito tempo ... neste caso, as variáveis passadas através do laço poderiam ser produzidas em Input, fazendo assim um paralelo com o processo como no testador de estratégias ... Parece que o problema poderia ser resolvido em modo de cálculo, mas, segundo sei, não dáacesso a matrizes de séries cronológicas, número de barras, saída de tabela de resultados para dados estatísticos calculados a ficheiros externos ... Além disso, não sei bem como guardar os resultados entre execuções ... e como guardar o ficheiro final que contém todos os dados calculados ...
Gostaria de ver um modo de cálculo matemático que permitisse tudo o que está nos guiões.
Uma sugestão para o depurador em MQL5:
Ao depurar o código, é necessário rastrear os valores das mesmas variáveis. Mas depois de sair do MetaEditor, as variáveis a serem seguidas têm de ser novamente adicionadas à janela de seguimento, o que leva algum tempo. Gostaríamos de automatizar a adição das variáveis necessárias à janela especificada. Por exemplo, pode fazer um ficheiro modelo com o mesmo nome do programa que está a depurar, mas com uma extensão diferente. Ou de alguma outra forma, como achar conveniente. Obrigado
Para cálculos analíticos com acesso a todos os gráficos e ambiente de mercado sem chamar o OnTick, podemos adicionar outro modo "Analíticos" com chamadas OnInit - OnTester - OnDeinit. Isto permitirá que sejam feitos peritos eficientes.