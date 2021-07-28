Desejos para MT5 - página 77
O mesmo que o servidor virtual apenas com MetaQuotes?
Tenho uma sugestão a fazer.
Por exemplo, há dois Conselheiros Especialistas pendurados em janelas diferentes.
O primeiro perito implementa um certo algoritmo.
conselheiro.ex5 primeiro perito
O segundo perito recebe dados do primeiro
trader.ex5 o segundo perito
Aqui tem multi-tarefas e todos os encantos da modularidade :)
PS/// Eu tentei compilar esta versão. Compila sem erros.
O primeiro Expert Advisor define os sinais. sinal não é igual a zero .
A segunda EA exporta com sucesso a função, mas o valor do sinal fica em 0. Ou seja, entendo que a segunda EA cria outra instância da primeira EA (mas como ninguém chama OnTick() numa nova instância de uma EA, ela sinal não tem qualquer valor).
Gostaria que procurasse uma instância já existente e que se ligasse a ela, em vez de criar outra.
Caros programadores, por favor não sugiram a utilização de variáveis globais.
O Conselheiro Especialista precisa de estar ligado a um já em funcionamento.
Pode passar matrizes de tipos e matrizes de estruturas comuns. Podem ser processados posteriormente(métodos set) ou povoados(métodos get).
Que oportunidades isso proporcionaria. Pode escrever redes neurais, manipuladores, geradores, bibliotecas e afins em MQL5.
Tais objectos que são necessários num caso e que são executados no seu próprio fio.
E estão escritas em MQL5. E não escrito em aplicações de terceiros.
É melhor fazê-lo como uma biblioteca, como as mesmas DLLs.
Ou algum tipo de simbiose de Biblioteca e Perito.
MetaEditor5 ---- Arquivo --- Criar ---- Biblioteca Dinâmica.
Implementar as características.
1. A biblioteca pode ser carregada num fio separado.
2. Que outros peritos em guião se liguem à biblioteca que já está a funcionar.
3. a biblioteca pode ser carregada e descarregada de forma dinâmica.
Ferramentas - História
Por favor, acrescentar ordenação por coluna.
Sugiro acrescentar aqui
"desligar do servidor" com uma desconexão.
Precisa de um serviço de estacionamento de guiões:
parking.mql5.com
A experiência existente da MQ com campeonatos, penso eu, permite que isto seja implementado.
Gostaria de acrescentar "desfazer" (Ctrl+z) Apaguei acidentalmente o gráfico com os indicadores Ctrl+z e tudo está bem.
Os VPS da MetaQuotes serão procurados, com um apoio técnico tão poderoso que eu seria o primeiro a inscrever-me.
VPS de MetaQuotes? - Que grande ideia! (saltar com deleite)
MetaQuotes é provavelmente a única empresa que ousaria hospedar a minha EA num VPS (para além do meu próprio servidor, se tivesse um).
Ficheiro do menu - Abrir Apagado.
Mas antes de mais é necessário assinalar a caixa em Serviço - Configurações - separador Gráficos - guardar os gráficos apagados para reabrir