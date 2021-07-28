Desejos para MT5 - página 68
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A visualização está a chegar brevemente, em breve. Já lá está, a ser submetido a testes internos
...
1) Seria bom se na janela "Ferramentas A janela "Ferramentas", por exemplo clicando com o botão direito do rato, poderia escolher quais dos marcadores disponíveis para mostrar, e quais não são necessários (claro que não são absolutamente todos - comércio, história e bens em qualquer caso, todos precisam, mas o resto pode valer a oportunidade de configurar).
A questão é que algumas delas são apresentadas (actualizadas/actualizadas) se não se vai utilizar a informação delas é pouca. Para mim, por exemplo, de um total de 11 que são actualmente úteis 4-5. O resto prefiro remover para não ficar à espreita.
2) Na janela "Navigator" também na árvore "MetatTrader 5" para desactivar a exibição de tópicos tais como "Indicadores","Indicadores Personalizados", "Expert Advisors", "Scripts", se possível. Mais uma vez, para remover elementos e informações desnecessários/distractores. Para mim, por exemplo, os Indicadores e os Consultores Especialistas também não têm aí qualquer função.
Penso que estas janelas em Metatrader serão bastante úteis para aqueles que negoceiam manualmente).
Pode dizer-me como exibir a janela "Resultados" nos ficheiros do testador de estratégias MT5, o mesmo que o MT4?
A janela "Resultados" dos ficheiros do testador de estratégias MT4 e MT5.
Pode dizer-me como exibir a janela "Resultados" no testador de estratégia MT5, o mesmo que no MT4?
Os ficheiros da janela "Resultados" do testador de estratégia MT4 e MT5.
O que actualmente se chama "Resultados" no MT4 chama-se relatório e o que está a tentar encontrar falta (esperemos que por agora).
Neste momento, pode ver o histórico das transacções no testador carregando os dados do relatório em formato HTML / XML aberto.
O que actualmente se chama "Resultados" no MT4 chama-se relatório e o que está a tentar encontrar falta (esperemos que por agora).
Neste momento, é possível ver o histórico das transacções no testador carregando os dados do relatório em formato HTML / XML aberto.É pena, pois é quase impossível debugar entradas inválidas na história.
Por exemplo: em MT4, na janela "Resultados", quando clica numa troca, chega-se imediatamente a ela no gráfico. O mesmo modo estava em MT3. (Em MT2 - não sei).
Um grande pedido aos criadores - não sejas preguiçoso, fá-lo.
Poderá tratar-se de mudar os modos de exibição das transacções? Existem 4 modos diferentes de detalhe, o padrão é abrir um relatório geral:
Talvez se trate de mudar os modos de exibição dos ofícios? Existem 4 modos diferentes de detalhe, o padrão é abrir um relatório geral:
Poderá tratar-se de mudar os modos de exibição das transacções? Existem 4 modos diferentes de detalhe, o padrão é abrir um relatório geral:
Obrigado. Eu não percebi isso. Existe um link para o menu de contexto na ajuda.