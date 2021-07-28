Desejos para MT5 - página 68

stringo:

A visualização está a chegar brevemente, em breve. Já lá está, a ser submetido a testes internos

Estará em breve na próxima construção, ou nos próximos dois ou três?
 
O terminal tem uma barra horizontal com abas de cada janela do gráfico. Quando a barra transborda com separadores, é necessário percorrer clicando nas setas (para a frente e para trás) com o rato. Por favor: por favor adicione em configurações uma opção para transferir estas abas para várias linhas (barras) no transbordo, porque não é muito conveniente para um grande número de janelas manipulá-las através da única capacidade de percorrer com o rato. Como último recurso, duas barras por baixo uma da outra seriam suficientes, mas não apenas uma barra a ir para trás do monitor! Ou mesmo não em configurações, mas ao nível da manipulação ortogonal dos limites móveis da interface entre janelas através de operações de arrastar e largar, para que, por exemplo, como no Windows, se possa alterar a altura de uma barra com um conjunto de programas em execução expostos.
 
x100intraday:
...
Sim, isto é realmente necessário com um grande número de instrumentos.
 

1) Seria bom se na janela "Ferramentas A janela "Ferramentas", por exemplo clicando com o botão direito do rato, poderia escolher quais dos marcadores disponíveis para mostrar, e quais não são necessários (claro que não são absolutamente todos - comércio, história e bens em qualquer caso, todos precisam, mas o resto pode valer a oportunidade de configurar).

A questão é que algumas delas são apresentadas (actualizadas/actualizadas) se não se vai utilizar a informação delas é pouca. Para mim, por exemplo, de um total de 11 que são actualmente úteis 4-5. O resto prefiro remover para não ficar à espreita.

2) Na janela "Navigator" também na árvore "MetatTrader 5" para desactivar a exibição de tópicos tais como "Indicadores","Indicadores Personalizados", "Expert Advisors", "Scripts", se possível. Mais uma vez, para remover elementos e informações desnecessários/distractores. Para mim, por exemplo, os Indicadores e os Consultores Especialistas também não têm aí qualquer função.

Penso que estas janelas em Metatrader serão bastante úteis para aqueles que negoceiam manualmente).

Pode dizer-me como exibir a janela "Resultados" nos ficheiros do testador de estratégias MT5, o mesmo que o MT4?

A janela "Resultados" dos ficheiros do testador de estratégias MT4 e MT5.

OpenClose:

Pode dizer-me como exibir a janela "Resultados" no testador de estratégia MT5, o mesmo que no MT4?

Os ficheiros da janela "Resultados" do testador de estratégia MT4 e MT5.

O que actualmente se chama "Resultados" no MT4 chama-se relatório e o que está a tentar encontrar falta (esperemos que por agora).

Neste momento, pode ver o histórico das transacções no testador carregando os dados do relatório em formato HTML / XML aberto.

 
Interesting:

O que actualmente se chama "Resultados" no MT4 chama-se relatório e o que está a tentar encontrar falta (esperemos que por agora).

Neste momento, é possível ver o histórico das transacções no testador carregando os dados do relatório em formato HTML / XML aberto.

É pena, pois é quase impossível debugar entradas inválidas na história.

Por exemplo: em MT4, na janela "Resultados", quando clica numa troca, chega-se imediatamente a ela no gráfico. O mesmo modo estava em MT3. (Em MT2 - não sei).

Um grande pedido aos criadores - não sejas preguiçoso, fá-lo.
 

Poderá tratar-se de mudar os modos de exibição das transacções? Existem 4 modos diferentes de detalhe, o padrão é abrir um relatório geral:


Renat:

Talvez se trate de mudar os modos de exibição dos ofícios? Existem 4 modos diferentes de detalhe, o padrão é abrir um relatório geral:

Provavelmente é isso. :)
 
Renat:

Poderá tratar-se de mudar os modos de exibição das transacções? Existem 4 modos diferentes de detalhe, o padrão é abrir um relatório geral:


Obrigado. Eu não percebi isso. Existe um link para o menu de contexto na ajuda.
