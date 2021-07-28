Desejos para MT5 - página 99

joo:

1. não percebi bem o seu ponto no início, então.

2. Se o exp seleccionar a língua que é seleccionada como localização no terminal pelo utilizador, então sim, os ficheiros de localização não são necessários.

Na verdade, pense no meu procedimento proposto como uma mudança, o terminal introduz o idioma actual em que está a funcionar, e o software selecciona a substituição desejada da descrição das instâncias a partir da lista.
 
Urain:
Realmente, pense no meu procedimento proposto como uma mudança, o terminal introduz a linguagem corrente em que está a funcionar e o software selecciona a substituição correcta da descrição das instâncias da lista.
Sim, fixe!
 
Rosh:

Não confie na inicialização implícita, é o que diz na Inicialização Variável:

Se tiver a sorte de conseguir zeros, pode não ter tanta sorte da próxima vez

IMHO, não é uma boa abordagem para criar dificuldades desnecessárias para o cliente.

Tornar as operações mais determinísticas e encher sempre a matriz com zeros é um descuido.

Não é de todo necessário imitar e copiar completamente as deficiências de línguas como C e C++

 

 Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего.

Asnotificações push são mensagens curtas de não mais de 255 caracteres. Tais notificações são entregues imediatamente e não se perdem pelo caminho.

É possível adicionar tais mensagens ao terminal de secretária (tanto o 4 como o 5)? Seria muito conveniente.

Existem soluções através do ICQ, Skype, e outros programas de terceiros, mas uma funcionalidade integrada e fiável seria muito útil.


ps: Não sou tecnicamente proficiente, por isso só pergunto.

 
papaklass:

Existe alguma forma de distinguir o terminal64.exe no gestor de tarefas? Não é conveniente ter mais do que um terminal aberto.

Em win7 pode abrir propriedades para um processo, em "geral" pode ver "localização".
 
papaklass:

Existe alguma forma de distinguir o terminal64.exe no gestor de tarefas? Não é conveniente ter mais do que um terminal aberto.

O PID (Process ID) não é adequado?
 
papaklass:

Existe alguma forma de distinguir o terminal64.exe no gestor de tarefas? Não é conveniente ter mais do que um terminal aberto.

PS: Não, não "terminal64.exe" , mas adicione um atalho de área de trabalho ao comentário. Por exemplo, em vez de "MetaTrader 5 Client Terminal" fazer "MetaTrader 5 Client Terminal MT5_1", onde MT5_1 é o atalho do meu primeiro de três terminais.

É possível fazê-lo?

 

Quero agradecer-vos por restaurarem os direitos ao botão ESC no editor.

Se este foi o pedido de outra pessoa para servir, então o seu adorável homem é +100 Habilidades para o Poder Persuasivo.

Se foi iniciativa do promotor, ele tem +1 capacidade de compreensão.

sergeev:

Gostaria de vos agradecer por restabelecerem os direitos ao botão ESC no editor.


sergeev, o que quer dizer com isso, se não é um segredo? :-)
 
denkir:
sergeev, o que foi isso?:-)

Desde o início e até recentemente, a janela de compilação com a lista de erros só foi escondida pela Ctrl+T.

Mas em outros editores, incluindo o MT4, esta janela é escondida por Esc.

Há uma semana descobri que o botão Esc está de novo em acção. Não posso dizer exactamente quando é que se tornou operacional desde que tenho vindo a usar Ctrl+T por hábito.

Há muito tempo atrás pedi para o fazer no SD, mas o pedido foi encerrado.

Mas agora, para minha surpresa, fê-lo. E agradeço a todos aqueles que promoveram esta edição.

