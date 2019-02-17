Faz sentido mudar do MT4 para o MT5? Porque mudaste para o MT5? - página 8
Principalmente o reconhecimento de padrões.
Google as suas fotos no Google e verá que o Google pode encontrar um rosto de qualquer pessoa todas as fotos com esse rosto em todos os seus arquivos de fotos. Quantos triliões de operações acha que seriam necessários os servidores da Google para o fazer?
Muito. Muito.
Mas será necessário para o comércio? É necessário para a plataforma de negociação? Ou o mt5 também deve cavar através do arquivo de fotografias?
O reconhecimento de padrões é aplicável ao comércio, mas o exemplo de um arquivo de fotografias é irrelevante.
Embora, se quisermos executar cegamente as colecções de carraças a longo prazo em modo "multi-moeda", podemos anexar operações de biliões/triões a cada carraça.
De qualquer modo, encontrei a resposta à pergunta. O MT5 é mais rápido que o MT4. Obrigado a todos!
Por experiência própria, a velocidade de computação desempenha um papel enorme, mesmo que não pense assim agora. Um exemplo simplificado é um computador antigo e um novo. Um demora 5 segundos a carregar todas as manhãs, o outro 30. Acaba por poupar 25 segundos de cada vez que se inicia. E multiplicar esse tempo por um par de anos de utilização, obtém-se um enorme buraco de tempo de trabalho. Por isso, vou fazer a mudança para o MT5.
Eu não esperava isso...
Quero aproximar-vos da realidade, dadas as discussões do fio O que seria necessário para que todos finalmente mudassem para o MT5? (recolha de opiniões):
A arquitectura de 5 é uma ordem de grandeza mais eficiente que a de 4. Todos os processos são reengenhados para permitir o comércio com o mínimo de atrasos.
Com (ou sem) operações assíncronas pode conseguir um máximo de vários milhares de negócios por segundo. Tudo é construído para a velocidade, incluindo a priorização dos ofícios.
Não está sequer perto de ser feito em 4.
Isto porque 5 utiliza um compilador de nível C++ que torna o código extremamente eficiente. F4 utiliza o antigo sistema de tempo de execução sem optimização de código.
Velocidade mais rápida significa latência reduzida e melhor qualidade de execução.
Aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento profundo sabem o tamanho dos dados armazenados nos directórios dos cinco. Existem frequentemente dezenas de gigabytes de dados históricos, incluindo os dados completos de carraças.
O armazenamento e exibição de dados completos de carraças de cinco é uma característica não excluída. Não cometer um erro ao pensar que, como os dados da carraça não são mostrados na tabela, significa que não existem.
Aqui está um código simples executado numa conta real no corretor Otkritie e o símbolo RTS Splice, que é uma cola de todos os contratos futuros do índice RTS ao longo de muitos anos:
produz 472 milhões de carraças:
Sim, 472 milhões de carraças numa só consulta. Faça depois o que quiser com eles.
Dá-lhe o controlo absoluto sobre os dados. Também se podem obter biliões de carraças. Basta dar um pontapé no corretor para tratar dos dados históricos. É O SEU TRABALHO DIRECTO E MANDATO.
Duas linhas de código e dados completos estão nas suas mãos. Quem está a falar sobre a complexidade da MQL5?
Não existe tal coisa em 4.
Isto permite-lhe correr estratégias muito complexas e ter mais garantias de que a sua estratégia não é autodestrutiva.
Escreve-se código directo e o testador encarrega-se de toda a complexidade da modelação de toda a variedade do mercado.
Periodicamente, os comerciantes gabam-se de poderem escrever o seu simples testador muitas vezes mais depressa, mas tudo isto ao nível de uma corrida barata do ciclo para barras. Para não mencionar a total exclusão de toda a variedade de condições de mercado, instrumentos e requisitos de margem.
E temos não só a modelação mais detalhada, incluindo a conversão precisa de todos os lucros para a moeda do balanço, mas também a recolha de toda a informação estatística juntamente com o historial das alterações do capital próprio/acções flutuantes.
Isto não está nem perto do que temos no MetaTrader 4.
O modo de negociação com um dado desfasamento permite-nos desqualificar completamente a maioria das estratégias de escalpe que são fabulosas no testador, mas desastrosas no ambiente real de negociação.
Mesmo adicionar 50-100 ms de atraso seria suficiente para degradar dramaticamente muitas estratégias.
O poder desta função baseia-se na simulação precisa do ambiente do mercado, quando até o Sleep(ms) no testador funciona como na realidade. Somos capazes de paralisar o desenvolvimento do mercado, criando atrasos para o próprio Expert Advisor, o que lhe permite realizar uma execução real qualitativamente.
Basta brincar com o atraso da sua rede e aumentá-lo algumas vezes para testar a robustez do seu robô. Verificar a qualidade dos pedidos e dos saltos ao mesmo tempo.
Tem-lo em 4? Não, claro que não.
Isto é muito importante quando se está a fazer análises complexas ou a digitalizar múltiplos símbolos e períodos de tempo. Pode manter e operar milhares de gráficos (símbolo + período) e ter a certeza de que estão disponíveis instantaneamente.
Alguns comerciantes dizem que não precisam de muito e que os dados mesquinhos dos quatro são suficientes para eles. Mas na realidade as apostas na análise de dados estão sempre a aumentar.
A minha opinião é que a quantidade de dados num cinco ainda não é suficiente. Estamos constantemente a trabalhar para melhorar a eficiência e rapidez da entrega de dados. Estamos constantemente a afinar o desempenho para que enormes dados estejam sempre à mão e rapidamente disponíveis na MQL5.
O principal custo do desenvolvimento de estratégias é a optimização das estratégias. Esta é a área onde temos investido muito.
Pode usar todos os seus núcleos locais, construir uma quinta de cálculo na sua área local ou ligar a MQL5 Cloud Network. Isto permite-lhe acelerar a optimização em dezenas ou centenas de vezes.
Os comerciantes não o conhecem muito bem, mas o MetaTrader 5 tem um poderoso sistema de agregação de diferentes fornecedores de liquidez e um sistema flexível de transferência de transacções para diferentes fornecedores.
ECN, agregação de liquidez e motor de correspondência permite a execução eficiente das melhores estratégias de execução de preços e suporta múltiplos mercados a partir de uma única conta.
Pode solicitar enormes volumes de dados de gráficos históricos (limitá-los a 1970) e negociar o histórico.
Tem um milhão de transacções no histórico da sua conta? Não é um problema. Basta adicionar mais memória.
Pode gerir a sua carta muito mais eficientemente, e desactivar a carta por completo para o bem das suas construções.
Utilize a janela da forma que desejar com objectos gráficos ou kanvas.
Aqui está a biblioteca padrão da MQL5. Há matemática a nível da língua R, colecções de dados, OpenCL, gráficos, etc.
A maioria dos comerciantes não está ciente de que implementámos centenas de funções matemáticas e estatísticas do pacote R no código fonte. Permitem fazer muitas contas complexas muitas vezes mais rápido (5 a 50 vezes mais rápido) do que o que está disponível no R.
Sim, programas escritos em código fonte MQL5 atingem até 50 vezes a velocidade de implementação de R em C++.
Em Cinco, pode facilmente criar os seus próprios símbolos, incluindo as pilhas de preços. Criá-los a partir do código MQL5 e alimentá-los em rltime a partir do código MQL5. É possível construir símbolos sintéticos usando fórmulas.
Por outras palavras, o MetaTrader 5 é há muito uma plataforma analítica independente onde se pode analisar quaisquer outros dados. Qualquer programa MQL5 pode manusear datafeeds.
Há que perceber que:
É realmente engraçado ouvir declarações sobre a simplicidade da MQL4, quando a complexidade da MQL5 é exactamente a mesma. A COMPLEXIDADE DO MQL5 É EXACTAMENTE A MESMA.
Ou temos de admitir que alguns parâmetros adicionais são um problema universal para um programador. Não, claro que não. Esta é uma bela lenda para aqueles que estão a pisar os antigos.
Menos de 2% dos utilizadores utilizam o editor de código. A maioria dos comerciantes descarrega material do Mercado e kodobase sem analisar o código.
As histórias sobre a simples MQL4 são excepcionalmente ridículas. As discussões sobre o OOP estão fora dos limites, especialmente desde que está na MQL4 há muito tempo. Qualquer programador, hoje em dia, deve conhecer o OOP por defeito.
Apenas um programador suficientemente hábil pode criar um programa de qualidade aceitável. Não se deixe enganar pela possibilidade de "escrever um código aceitável sem conhecimentos de programação".
Passei 28 anos a programar diariamente e sei que a minha declaração é a realidade.
Como esta plataforma tem tantas falhas tecnológicas, eles sobrecarregaram-se com o nicho de complementos/ buracos e estão a alimentar-se directamente dela.
Sim, gastam uma quantidade razoável de recursos a convencer corretores e comerciantes de que "MetaTrader 4 é melhor". Porque os seus negócios irão entrar em colapso. E aqui sentam-se sob os nomes de comerciantes independentes, trabalhando em oposição.
Não temos a capacidade de combater esta agressividade, embora desabilitemos particularmente zelosos e saibamos muito bem o que e como eles dizem aos corretores e comerciantes.
Por exemplo, lembrem-se do clamor que os vendedores de antivírus têm suscitado durante 10 anos quando a Microsoft tornou a sua plataforma mais segura e lhes tirou as suas características de segurança. Apenas raiva justa e muita RP.
....
Tudo é óptimo quando orientado por vendedores-compradores e regras do mercado.
Mas para um comerciante livre o MQL está em falta ou a dificultar:
1. falta de multithreading,
Ausência de eventos de utilizadores,
Ausência de funções de callback (tinha sido prometido há um ano atrás). 4,
4 Ausência de API (tanto quanto sei, não existe e não existirá também, portanto...), mas pelo menos as pp. 1 e 3.
1. não será
2. muito provavelmente, não vai existir, eles desistiram
3. MQL5 é API
Se quiser um API sem um terminal, então escreva-o dessa forma, não se esconda atrás de um argumento alegadamente de terceiros. Não haverá API puro sem um terminal e isto já foi afirmado muitas vezes.Para aqueles que ainda esperam uma continuação das férias com o MT4: a partir de 1 de Março, o suporte para as versões antigas do MetaTrader 4 desktop e terminais Android será descontinuado
Haverá em breve um verdadeiro deleite para os utilizadores de R com presentes.
Espere boas notícias!
Obrigado, estou a ver.
Não, eu não quero API em si, mas API no terminal e comércio através do terminal. Isto é muito conveniente não só para os autómatos, mas também para o comércio manual e é necessário para a interacção com programas de análise externos e acordos semi-automáticos. Mas, não importa, ainda não o fará. Acabou de ser explicado.