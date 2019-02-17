Faz sentido mudar do MT4 para o MT5? Porque mudaste para o MT5? - página 10
Qual é a diferença entre eles?
Nadezhda, há muito tempo que escrevo projectos multiplataforma, que são compilados em MT4 ou MT5 com um clique do rato. Se for de São Petersburgo, ensinar-lhe-ei sobre um copo de crème brûlée ))
É melhor começar a aceitar mensagens privadas:)
Que mql4 e mql5 são línguas diferentes que você mesmo disse há apenas dois meses e meio:
É isso mesmo:
Não mais complexo, mas mais. Isso significa que pode conseguir muito mais na MQL5 com base em mais funções padrão.
Especialmente tendo em conta as bibliotecas padrão onde centenas de funções poderosas já estão disponíveis e descritas na documentação.
Que ironia que tenha falado tão poderosamente aqui a favor de"bibliotecas são um mau serviço, remova a biblioteca padrão, vá em frente e escreva de mãos dadas!".
Também a brincar - na nossa MetaQuotes-Demo em 10 meses:
MOEX reportou apenas 2 milhões de contas de clientes. E isto sem história de gráficos de fluxo contínuo e sem história comercial, apenas serviço comercial.
O nosso único grupo MetaTrader 5 num ambiente de hardware bastante fraco serve muitas vezes essa quantidade de dados. Pela construção actual, o MetaTrader 5 tornou-se um sistema central de intercâmbio através da implementação de um motor de agregação e correspondência.
Daí o conselho aos corretores - poderia ter consolidado muitos servidores MT4 num MT5 há muito tempo atrás e poupado muito dinheiro se deixasse de ouvir os seus técnicos e fóruns.
Esta quinta-feira, 07.02.2019, o meu escalper não conseguiu descarregar nenhum dado real do servidor MQ Demo, ou os habituais tiquetaques emulados, ou mesmo OHLC para 15 de Janeiro de 2015, quando o franco suíço disparou. Queria tanto testar um algoritmo nesse dia extremo.
Teve de descarregar carraças de história da Ducas e testá-las num emulador em Matlab, depois em MT4 através de um .fxt gerado. Seria óptimo se pudesse fazer isto directamente no testador MT5, sem falhas e especialmente sem olhar para trás aos fins-de-semana. Nos fins-de-semana tenho normalmente tempo para pensar e experimentar e os servidores de MQ Demo estão frequentemente em baixo.
Aqui estão algumas fotos desse salto em Matlab, para que o conhecimento não se perca...
A mesma, em escala diferente.
Renat, porque estás a exagerar o que eu disse sobre as bibliotecas?
Tudo o que eu estava a dizer era que ao ensinarmos principiantes deveríamos abandonar a apresentação simplista da linguagem. Na minha opinião, a substituição das construções directas por métodos de classes comerciais, ao explicá-las aos principiantes, é prejudicial à compreensão da língua.
A minha tese sobre bibliotecas referia-se apenas a "aulas de comércio" e apenas no processo de explicação a principiantes num fórum e em artigos de formação.
Onde estão os detalhes técnicos e as provas?
Os seus registos não estão a ser apagados.
Não, foi absolutamente preciso e multifacetado ao fazer o mesmo ponto de vista.
Não havia dúvidas.
Era você que estava a distorcer tudo, fingindo que as bibliotecas não têm coragem nem especificações:
A julgar pelas mensagens do fórum, muitos tomaram o código de Kim como exemplos. Como foi apresentado o código de Kim? O seu código foi dado na íntegra. Isto é, poderia ver através da especificação e examinar as suas vísceras. Como são dados os exemplos hoje em dia? No estilo "aqui está um método" e apenas é dada a sua especificação.
E as bibliotecas têm não só um código fonte completo com comentários, mas também documentação detalhada em 10 línguas.
E para terminar o artigo: Como Utilizar as Classes de Comércio da Biblioteca Standard em Consultores Especialistas em Escrita.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
O que deve ser feito para que todos finalmente mudem para o MT5? (Recolha de opiniões)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41
Remover a biblioteca padrão da documentação, exemplos terminais e oficiais. Pelo menos as classes comerciais e as classes do ambiente comercial imediato.
<...>
A frase "remover SB ..." foi inexacta da minha parte. Isto admito. Mas mais tarde a minha tese foi esclarecida:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
O que deve ser feito para que todos finalmente mudem para o MT5? (Recolha de opiniões)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
O meu posto foi em termos do método de apresentação linguística. É o método de apresentação da língua que torna a linguagem fácil ou difícil de compreender.
<...>
p.s. E o que é que o método de alguma classe tem a ver com a língua? Um método de classe não é mais do que um exemplo. Não deve substituir e substituir a construção de uma linguagem-chave.
Isto é, no essencial, o que acontece. Em vez de se referir a uma construção linguística na documentação, está constantemente a referir-se a um método de uma classe "subterrânea". E depois perguntamo-nos porque é que a maioria das pessoas não compreende a língua e tem dificuldade em aprender.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
O que seria necessário para que todos finalmente mudassem para o MT5? (Recolha de opiniões)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
<...>
É evidente que a apresentação à maneira de Kim é mais construtiva e compreensível e permite a um não-programador, que equilibra a compreensão da língua, compreender rapidamente e até fazer alterações à função de abertura de posições.
O mesmo efeito de compreensão não está presente quando apresentado no estilo de referência a um método de classe.
A isso podemos dizer: "As aulas são dadas no código fonte, e quem quiser compreendê-las, olha através delas" - por isso dão uma resposta, e esta resposta é muito simples: "Temos MT4 suficiente".
<...>
A frase "remover SB ..." foi inexacta da minha parte. Admito isso. Mas o meu ponto foi mais tarde esclarecido:
Tem quase tudo neste fio errado e torcido. É um lutador franco contra a MQL5 e defensor da boa e simples MQL4. Exactamente e apenas este pensamento que promoveu.
Provavelmente não se levanta para olhar para o seu trabalho a partir do exterior. Leia as suas linhas em fila desde o início, por favor.
Pensa que ao fazer 99% dos danos, tem a desculpa de que manteve o 1%.
Por um pensamento "as bibliotecas são más e devem ser removidas", posso dizer-vos adeus.
Renat. Tem razão em dizer que não estou devidamente informado. Cerca de apenas 2% dos que trabalham com um editor de que não tinha conhecimento. Isso faz muita diferença.
Só tiro as minhas conclusões de conversas com aqueles que tentam aprender a língua sozinhos, não sendo um programador.
Se as minhas conclusões e teses são absurdas, não são mais do que IMHO. Em geral, não pretendo estar certo e posso estar errado.