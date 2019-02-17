Faz sentido mudar do MT4 para o MT5? Porque mudaste para o MT5? - página 10

Novo comentário
 
Nadejda Remizova:
Qual é a diferença entre eles?

Nadezhda, há muito tempo que escrevo projectos multiplataforma, que são compilados em MT4 ou MT5 com um clique do rato. Se for de São Petersburgo, ensinar-lhe-ei sobre um copo de crème brûlée ))

 
Alexey Volchanskiy:

Nadezhda, há muito tempo que escrevo projectos multiplataforma que são compilados em MT4 ou MT5 com um clique do rato. Se for de São Petersburgo ensinar-lhe-ei a beber um copo de crème brûlée ))

É melhor começar a aceitar mensagens privadas:)

 
Andrey F. Zelinsky:

Que mql4 e mql5 são línguas diferentes que você mesmo disse há apenas dois meses e meio:


É isso mesmo:


 
Renat Fatkhullin:

Também a brincar - na nossa MetaQuotes-Demo em 10 meses:

  • 5,7 milhões de contas comerciais
  • 3,8 milhões de posições em aberto recalculadas em tempo real
  • 10k comerciantes em linha.
  • 4,200 símbolos comerciais


MOEX reportou apenas 2 milhões de contas de clientes. E isto sem história de gráficos de fluxo contínuo e sem história comercial, apenas serviço comercial.

O nosso único grupo MetaTrader 5 num ambiente de hardware bastante fraco serve muitas vezes essa quantidade de dados. Pela construção actual, o MetaTrader 5 tornou-se um sistema central de intercâmbio através da implementação de um motor de agregação e correspondência.

Daí o conselho aos corretores - poderia ter consolidado muitos servidores MT4 num MT5 há muito tempo atrás e poupado muito dinheiro se deixasse de ouvir os seus técnicos e fóruns.

Esta quinta-feira, 07.02.2019, o meu escalper não conseguiu descarregar nenhum dado real do servidor MQ Demo, ou os habituais tiquetaques emulados, ou mesmo OHLC para 15 de Janeiro de 2015, quando o franco suíço disparou. Queria tanto testar um algoritmo nesse dia extremo.

Teve de descarregar carraças de história da Ducas e testá-las num emulador em Matlab, depois em MT4 através de um .fxt gerado. Seria óptimo se pudesse fazer isto directamente no testador MT5, sem falhas e especialmente sem olhar para trás aos fins-de-semana. Nos fins-de-semana tenho normalmente tempo para pensar e experimentar e os servidores de MQ Demo estão frequentemente em baixo.

Aqui estão algumas fotos desse salto em Matlab, para que o conhecimento não se perca...

1

A mesma, em escala diferente.

2

 
Renat Fatkhullin:

Renat, porque estás a exagerar o que eu disse sobre as bibliotecas?

Tudo o que eu estava a dizer era que ao ensinarmos principiantes deveríamos abandonar a apresentação simplista da linguagem. Na minha opinião, a substituição das construções directas por métodos de classes comerciais, ao explicá-las aos principiantes, é prejudicial à compreensão da língua.

A minha tese sobre bibliotecas referia-se apenas a "aulas de comércio" e apenas no processo de explicação a principiantes num fórum e em artigos de formação.

 
Alexey Volchanskiy:

Esta quinta-feira, 07.02.2019, o meu escalper não conseguiu descarregar do servidor MQ Demo quaisquer dados reais, nem os habituais carrapatos emulados, nem mesmo OHLC para 15 de Janeiro de 2015, quando o franco suíço disparou. Queria tanto testar um algoritmo nesse dia extremo.

Teve de descarregar carraças de história da Ducas e testá-las num emulador em Matlab, depois em MT4 através de um .fxt gerado. Seria óptimo se pudesse fazer isto directamente no testador MT5, sem falhas e especialmente sem olhar para trás nos fins-de-semana. Os fins-de-semana são normalmente o momento para pensar e experimentar, e os servidores MQ estão frequentemente em baixo.

Onde estão os detalhes técnicos e as provas?

Os seus registos não estão a ser apagados.

 
Andrey F. Zelinsky:

Renat, porque estás a exagerar o que eu disse sobre as bibliotecas?

Estava apenas a dizer que ao ensinarmos os recém-chegados, devemos recusar a apresentação linguística simplificada. Na minha opinião, substituir construções directas por métodos de classes comerciais é prejudicial para a compreensão da língua.

A minha tese sobre bibliotecas era apenas sobre "aulas de comércio" e apenas no processo de as explicar a principiantes no fórum e em artigos tutoriais.

Não, foi absolutamente preciso e multifacetado ao fazer o mesmo ponto de vista.

Não havia dúvidas.

Era você que estava a distorcer tudo, fingindo que as bibliotecas não têm coragem nem especificações:

A julgar pelas mensagens do fórum, muitos tomaram o código de Kim como exemplos. Como foi apresentado o código de Kim? O seu código foi dado na íntegra. Isto é, poderia ver através da especificação e examinar as suas vísceras. Como são dados os exemplos hoje em dia? No estilo "aqui está um método" e apenas é dada a sua especificação.

E as bibliotecas têm não só um código fonte completo com comentários, mas também documentação detalhada em 10 línguas.

E para terminar o artigo: Como Utilizar as Classes de Comércio da Biblioteca Standard em Consultores Especialistas em Escrita.

 
Renat Fatkhullin:

Não, fez absolutamente a mesma observação de uma forma precisa e multifacetada.

Não havia dúvidas.

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais

O que deve ser feito para que todos finalmente mudem para o MT5? (Recolha de opiniões)

Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41

Remover a biblioteca padrão da documentação, exemplos terminais e oficiais. Pelo menos as classes comerciais e as classes do ambiente comercial imediato.

<...>


A frase "remover SB ..." foi inexacta da minha parte. Isto admito. Mas mais tarde a minha tese foi esclarecida:


Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais

O que deve ser feito para que todos finalmente mudem para o MT5? (Recolha de opiniões)

Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02

O meu posto foi em termos do método de apresentação linguística. É o método de apresentação da língua que torna a linguagem fácil ou difícil de compreender.

<...>

p.s. E o que é que o método de alguma classe tem a ver com a língua? Um método de classe não é mais do que um exemplo. Não deve substituir e substituir a construção de uma linguagem-chave.

Isto é, no essencial, o que acontece. Em vez de se referir a uma construção linguística na documentação, está constantemente a referir-se a um método de uma classe "subterrânea". E depois perguntamo-nos porque é que a maioria das pessoas não compreende a língua e tem dificuldade em aprender.


Renat Fatkhullin:

Foi você que distorceu tudo, fingindo que as bibliotecas não têm o interior e as especificações:

Não é:

Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos

O que seria necessário para que todos finalmente mudassem para o MT5? (Recolha de opiniões)

Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02

<...>

É evidente que a apresentação à maneira de Kim é mais construtiva e compreensível e permite a um não-programador, que equilibra a compreensão da língua, compreender rapidamente e até fazer alterações à função de abertura de posições.

O mesmo efeito de compreensão não está presente quando apresentado no estilo de referência a um método de classe.

A isso podemos dizer: "As aulas são dadas no código fonte, e quem quiser compreendê-las, olha através delas" - por isso dão uma resposta, e esta resposta é muito simples: "Temos MT4 suficiente".

<...>



 
Andrey F. Zelinsky:


A frase "remover SB ..." foi inexacta da minha parte. Admito isso. Mas o meu ponto foi mais tarde esclarecido:

Tem quase tudo neste fio errado e torcido. É um lutador franco contra a MQL5 e defensor da boa e simples MQL4. Exactamente e apenas este pensamento que promoveu.

Provavelmente não se levanta para olhar para o seu trabalho a partir do exterior. Leia as suas linhas em fila desde o início, por favor.

Pensa que ao fazer 99% dos danos, tem a desculpa de que manteve o 1%.


Por um pensamento "as bibliotecas são más e devem ser removidas", posso dizer-vos adeus.
 
Renat Fatkhullin:

Renat. Tem razão em dizer que não estou devidamente informado. Cerca de apenas 2% dos que trabalham com um editor de que não tinha conhecimento. Isso faz muita diferença.

Só tiro as minhas conclusões de conversas com aqueles que tentam aprender a língua sozinhos, não sendo um programador.

Se as minhas conclusões e teses são absurdas, não são mais do que IMHO. Em geral, não pretendo estar certo e posso estar errado.

1...34567891011121314151617...20
Novo comentário