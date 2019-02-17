Faz sentido mudar do MT4 para o MT5? Porque mudaste para o MT5? - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esta é uma realidade universal, não uma política da empresa.
Se pensa que existe uma forma de formar massivamente pessoas sem formação para programar a um nível (semi-)profissional, isso é um disparate fabuloso.
Diga que "há uma forma de fazer físicos a partir de pessoas sem formação", apenas se rirá de si e terá o dedo torcido.
Mas quando se trata de programação, de repente tudo muda e as pessoas começam a acreditar na possibilidade.
Aparentemente, o facto de todo o sector das TI à escala global viver numa realidade particular influenciada pela mega-pirataria "tudo é possível aqui" tem um efeito.
Renat, porque se preocupa? Deveria ter desenvolvido MQL5 usando algo como AutoLisp )))). Isso teria sido uivar...
Tive um rato partido em 2000, e na altura, na abençoada URSS, não conseguia comprar nada. E tive de enviar urgentemente alguns desenhos de hackwork para uma fábrica em formato AutoCad. Então? Aprendi a abominável Lisp durante um dia, e utilizando a linha de comando, terminei de desenhar sem rato. É tudo...
Quando é que a MQL5 terá multi-tarefas? Logo de seguida de uma forma mais madura, sem mexer em fios, mutexes e afins. Ao nível de C# 5-7?
É melhor ligar a recepção da sua mensagem privada:)
Vitaly, como é expresso? Há emails de 02.04.2019. Não desliguei nada, e não sei como o fazer.
Em breve haverá um verdadeiro feriado com presentes para os utilizadores de R.
Esperem por boas notícias!
Renat, e para os utilizadores de Python? :)) Muitas pessoas aqui estão a torcer pelo R, mas em geral Python é o padrão de facto para as estatísticas, e especialmente para o MoD. + Python é mais rápido.
Por exemplo, para C++ existe o Python.h, ou seja, o API completo. Desejo o mesmo na MQL, mas é um sonho.
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Renat, e para os utilizadores de Python? :)) Muitas pessoas aqui estavam a torcer pelo R, mas em geral Python é o padrão de facto para as estatísticas e especialmente para o MoD. + Python é mais rápido.
Maxim, tudo isto está vazio, tanto com R como com Python. Tudo isto já é fácil de fazer.
fazer-me um impulsionador em mql, por favor
também duelo duplo DQN I want.
fazer-me um impulsionador em mql, por favor
também duelo duplo DQN Want DQN
Dinheiro). Ok, estou só a brincar. Tenho outras coisas em mente neste momento, mas se o fizer, copiá-lo-ei para vós.
Se for bem feito, não é muito mal feito).
Renat, existem planos para uma OPI da MQ.
Eu compraria as vossas acções, e penso que não seria o único ))
Renat, existem planos para uma OPI da MQ.
Eu compraria as vossas acções, e penso que não seria o único ))).
Aqui é onde investir a partir de "agora":Alimentação Saudável
Onde estão os detalhes técnicos e as provas?
Os seus registos não são apagados.
Aqui está, foi na quarta-feira, não na quinta-feira, erro meu. Ficheiro E:Forex School MT5_Develops Tester 2019090206.log. Na última corrida de17:11:24.609, pressionou Stop manualmente, pois a barra de carga congelou a 2/3.
E depois correu novamente esta noite com a mesma data, tudo correu bem.
FS 0 15:03:52.064 Testador EURCHF: início do download preliminar da história do M1
LJ 0 15:12:17.498 Testador EURCHF: o download preliminar do histórico do M1 parou devido ao timeout
KF 3 15:12:17.498 Testador EURCHF: sem dados históricos de 2015.01.14 00:00 a 2015.01.16 00: 00
FP 0 17:10:20.094 Testador EURCHF: início do download preliminar da história do M1
IM 0 17:11:16.189 Testador EURCHF: o download preliminar do histórico do M1 parou devido ao timeout
MI 3 17:11:16.189 Tester EURCHF: sem dados históricos de 2015.01.15 00:00 a 2015.01.16 00:00
EQ 0 17:11:24.609 Testador USDCHF: início do download preliminar da história do M1
NN 0 17:11:30.848 Testador USDCHF: 72% da história descarregada
EI 0 17:14:29.708 Testador USDCHF: o download preliminar da história do M1 foi cancelado
FN 3 17:14:29.708 Testador parado pelo utilizador