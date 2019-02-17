Faz sentido mudar do MT4 para o MT5? Porque mudaste para o MT5? - página 11

Novo comentário
 
Renat Fatkhullin:

Esta é uma realidade universal, não uma política da empresa.

Se pensa que existe uma forma de formar massivamente pessoas sem formação para programar a um nível (semi-)profissional, isso é um disparate fabuloso.

Diga que "há uma forma de fazer físicos a partir de pessoas sem formação", apenas se rirá de si e terá o dedo torcido.

Mas quando se trata de programação, de repente tudo muda e as pessoas começam a acreditar na possibilidade.

Aparentemente, o facto de todo o sector das TI à escala global viver numa realidade particular influenciada pela mega-pirataria "tudo é possível aqui" tem um efeito.

Renat, porque se preocupa? Deveria ter desenvolvido MQL5 usando algo como AutoLisp )))). Isso teria sido uivar...

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.

Произведение трех чисел 2*3*4 соответствует выражению:  (* 2 3 4) 
Вложенные выражения 4*(3-(2.2+1.1)) записываются так:      (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

Tive um rato partido em 2000, e na altura, na abençoada URSS, não conseguia comprar nada. E tive de enviar urgentemente alguns desenhos de hackwork para uma fábrica em formato AutoCad. Então? Aprendi a abominável Lisp durante um dia, e utilizando a linha de comando, terminei de desenhar sem rato. É tudo...

Quando é que a MQL5 terá multi-tarefas? Logo de seguida de uma forma mais madura, sem mexer em fios, mutexes e afins. Ao nível de C# 5-7?

 
Vitaly Muzichenko:

É melhor ligar a recepção da sua mensagem privada:)

Vitaly, como é expresso? Há emails de 02.04.2019. Não desliguei nada, e não sei como o fazer.

[Excluído]  
Renat Fatkhullin:

Em breve haverá um verdadeiro feriado com presentes para os utilizadores de R.

Esperem por boas notícias!

Renat, e para os utilizadores de Python? :)) Muitas pessoas aqui estão a torcer pelo R, mas em geral Python é o padrão de facto para as estatísticas, e especialmente para o MoD. + Python é mais rápido.

Por exemplo, para C++ existe o Python.h, ou seja, o API completo. Desejo o mesmo na MQL, mas é um sonho.

https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html


1. Extending Python with C or C++ — Python 3.7.2 documentation
  • docs.python.org
It is quite easy to add new built-in modules to Python, if you know how to program in C. Such extension modules can do two things that can’t be done directly in Python: they can implement new built-in object types, and they can call C library functions and system calls. To support extensions, the Python API (Application Programmers Interface...
 
Maxim Dmitrievsky:

Renat, e para os utilizadores de Python? :)) Muitas pessoas aqui estavam a torcer pelo R, mas em geral Python é o padrão de facto para as estatísticas e especialmente para o MoD. + Python é mais rápido.


Maxim, tudo isto está vazio, tanto com R como com Python. É tudo fácil de fazer como está.
[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:
Maxim, tudo isto está vazio, tanto com R como com Python. Tudo isto já é fácil de fazer.

fazer-me um impulsionador em mql, por favor

também duelo duplo DQN I want.

 
Maxim Dmitrievsky:

fazer-me um impulsionador em mql, por favor

também duelo duplo DQN Want DQN

Dinheiro). Está bem, estava a brincar. Tenho outras coisas em mente neste momento, mas se o fizer, copiar-vos-ei.
[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:
Dinheiro). Ok, estou só a brincar. Tenho outras coisas em mente neste momento, mas se o fizer, copiá-lo-ei para vós.

Se for bem feito, não é muito mal feito).

 
Renat Fatkhullin:

Renat, existem planos para uma OPI da MQ.

Eu compraria as vossas acções, e penso que não seria o único ))

 
Nikolai Semko:

Renat, existem planos para uma OPI da MQ.

Eu compraria as vossas acções, e penso que não seria o único ))).

Aqui é onde investir a partir de "agora":Alimentação Saudável

«Вкусвилл» планирует провести IPO
«Вкусвилл» планирует провести IPO
  • 2019.02.07
  • blog.dti.team
«Вкусвилл» собирается разместить акции на бирже. Если компания осуществит свои планы, это будет первое с 2014 года IPO российского продуктового ритейлера. Детали неизвестны — переговоры с инвесторами пока на начальном этапе. По данным Коммерсантъ, ритейлер разместит на Московской бирже до 25% уставного капитала, размещение состоится...
 
Renat Fatkhullin:

Onde estão os detalhes técnicos e as provas?

Os seus registos não são apagados.

Aqui está, foi na quarta-feira, não na quinta-feira, erro meu. Ficheiro E:Forex School MT5_Develops Tester 2019090206.log. Na última corrida de17:11:24.609, pressionou Stop manualmente, pois a barra de carga congelou a 2/3.

E depois correu novamente esta noite com a mesma data, tudo correu bem.

FS 0 15:03:52.064 Testador EURCHF: início do download preliminar da história do M1

LJ 0 15:12:17.498 Testador EURCHF: o download preliminar do histórico do M1 parou devido ao timeout

KF 3 15:12:17.498 Testador EURCHF: sem dados históricos de 2015.01.14 00:00 a 2015.01.16 00: 00

FP 0 17:10:20.094 Testador EURCHF: início do download preliminar da história do M1

IM 0 17:11:16.189 Testador EURCHF: o download preliminar do histórico do M1 parou devido ao timeout

MI 3 17:11:16.189 Tester EURCHF: sem dados históricos de 2015.01.15 00:00 a 2015.01.16 00:00

EQ 0 17:11:24.609 Testador USDCHF: início do download preliminar da história do M1

NN 0 17:11:30.848 Testador USDCHF: 72% da história descarregada

EI 0 17:14:29.708 Testador USDCHF: o download preliminar da história do M1 foi cancelado

FN 3 17:14:29.708 Testador parado pelo utilizador


1...456789101112131415161718...20
Novo comentário