Então, como é que acabou, ela fechou com uma pequena perda? E ela podia ter feito um grande lucro, ela estava a disparar na sua direcção!
 
Vladimir Tkach:
Não, ela não tira grandes lucros. Não é coisa dela, ela é uma espécie de pipsetter lucrativa.

 
Cruzado
 
multiplicator:
Já se refere ao cabelo grisalho?
Sim, com esse tipo de responsabilidade D)))

 

E porque não abriu hoje? Havia sinais em três pares.


 
Vladimir Tkach:

Qual é o objectivo?
Com tantos assinantes, pode abrir uma pose por semana ;)
 
Nikolai Krylov:
Adivinho qual deles.

 
Mickey Moose:

Os hussardos normalmente colocam uma cara sorridente depois de uma frase como essa.
 
De quem é o sinal de que estamos a falar? Posso obter uma ligação para o sinal?
 
Vamos ter mais discussões e criar um tópico com 3500 subscritores.

Porque é que este fio ainda não foi eliminado?
