1200 assinantes!!! - página 95
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então, como é que acabou, ela fechou com uma pequena perda? E ela podia ter feito um grande lucro, ela estava a disparar na sua direcção!
Não, ela não tira grandes lucros. Não é coisa dela, ela é uma espécie de pipsetter lucrativa.
cruzado
Já se refere ao cabelo grisalho?
Sim, com esse tipo de responsabilidade D)))
E porque não abriu hoje? Havia sinais em três pares.
E porque não abriu hoje?
Qual é o objectivo?
Adivinho qual deles.
Nem consigo adivinhar qual deles.