Que aborrecimento, como o McDonald's não verificam os clientes, conheço alguém que até cozinhou
Mas é uma coisa única. Recebe-se assinantes, drenam-se as suas contas. e é só isso, mais ninguém se inscreverá.
alguém sabe o que o cliente quer de mim?
Ele não consegue encontrar o seu sinal no metatrader.
Assim, oferecer-lhe uma assinatura a partir da página do sinal.
Desculpe, mas como faço isso? Ele tem a minha página.
Como fazer...
Escreva que não está no Metatrader porque a classificação do sinal no serviço ainda não é suficientemente forte. E é por isso que por agora só está no website do MC.
Ele quer encontrá-lo especificamente na plataforma. Não sei porquê. E tudo o que ele lhe escreveu refere-se ao facto de que não o encontra lá.
Ok. Obrigado.
Há um botão de subscrição na página. Quando ele clicar, o seu sinal será aberto no seu Metatrader. Pode explicar-lhe isso também.
Há uma pesquisa no canto superior direito em Metatrader.
Ele pode introduzir aí o nome do sinal e clicar em procurar.
Encontrei o vosso sinal em Metatrader 4 -
Se o SIGNAL tiver alguma questão sobre o serviço de Sinais, pergunte naFAQ do serviço de Sinais.
Existe um ramo de língua inglesa semelhante?