1200 assinantes!!! - página 217

awsomdino:

Que aborrecimento, como o McDonald's não verificam os clientes, conheço alguém que até cozinhou

Mas é uma coisa única. Recebe-se assinantes, drenam-se as suas contas. e é só isso, mais ninguém se inscreverá.

 
alguém sabe o que o cliente quer de mim?
Tentarei 2marrow Se algum problema eles me contactarem, mas viste que o nome deste sinal é meta trader4 plz try did u see the name there
19:03
Não consigo ver este website apenas mql5 não em meta4 comerciante que tenta dizer-me também
19:05
Não consigo encontrar o seu nome é meta trader4 plataforma stoploss take profit
19:09
 
Yaroslav Gnidets:
Ele não consegue encontrar o seu sinal no metatrader.

Assim, oferecer-lhe uma assinatura a partir da página do sinal.

 
Desculpe, mas como faço isso? Ele tem a minha página.
 
Yaroslav Gnidets:
Desculpe, mas como faço isso? Ele tem a minha página.

Como fazer...

Escreva que não está no Metatrader porque a classificação do sinal no serviço ainda não é suficientemente forte. E é por isso que por agora só está no website do MC.

Ele quer encontrá-lo especificamente na plataforma. Não sei porquê. E tudo o que ele lhe escreveu refere-se ao facto de que não o encontra lá.

 
OK. Obrigado.
 
Yaroslav Gnidets:
Ok. Obrigado.

Há um botão de subscrição na página. Quando ele clicar, o seu sinal será aberto no seu Metatrader. Pode explicar-lhe isso também.

 
Yaroslav Gnidets:
Desculpe, mas como é que o faz? Ele tem a minha página.

Há uma pesquisa no canto superior direito em Metatrader.
Ele pode introduzir aí o nome do sinal e clicar em procurar.

Encontrei o vosso sinal em Metatrader 4 -


Vladimir Karputov:
Se o SIGNAL tiver alguma questão sobre o serviço de Sinais, pergunte naFAQ do serviço de Sinais.

Existe um ramo de língua inglesa semelhante?

