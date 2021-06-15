1200 assinantes!!! - página 88
O que é o segundo indicador?
quais são as definições da RPA?
o segundo indicador tem dois níveis
e tem 30 e 70 níveis na imagem -- não são usados no sinal -- mais de 40 e 80 no sinal -- por alguma razão não são simétricos
Acabei de executar a EA no testador com parâmetros padrão. Fi-lo pela primeira vez, por isso não posso dizer mais nada. Os níveis no testador são extraídos por defeito do MT.
Apenas RSI. Sem fechar sobre o sinal inverso. Com o complemento quando o sinal se repete na próxima barra M5. Sem encerramento de tempo, ou seja, sem sentar. Mas o máximo de levantamento de crédito é de 68%. Sem parar, lucro de curta duração de 25 pontos. Noite.
Está a ser utilizado algum outro indicador para além do LER.
Hoje houve um sinal de venda - mas não funcionou por alguma razão - a entrada não foi na realidade uma perda, mas teria sido uma perda de 60% - embora existam lotes com tanta potência que talvez tivesse sido uma perda.
Dei-vos uma foto do testador acima. Pode-se ver aí que o ATR também é utilizado.
A jogada de ontem "contra a entrada do sinal" foi apenas 60 pips (4 sinais) -- aqui está uma imagem da jogada de ontem mostrada em https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221.
Os riscos são tão elevados que é assustador - um movimento "contra" apenas metade de um número - e o depósito desaparece.
Com todos estes riscos - mesmo uma vez por semana para entrar - já é assustador para a vida do sinal.
Esta semana ela entrou duas vezes e falhou as duas semanas seguintes.
Todas as semanas - começará a temer a entrada todos os dias.
Vai negociar nas próximas duas semanas? Qual é o interesse se não negoceia diariamente ou semanalmente?
E de que é que ela tem medo? De acordo com os testes com a sua configuração (elementar a olho nu em 5 minutos), o Consultor Especialista tem estado em lucro desde Fevereiro de 2017. Mas digamos que em 2015 e 2016 estaria sempre a perder.
Não vou dizer que é uma boa optimização. Apenas um petisco. É um mercado perfeito.
O facto de seguir as notícias dá-lhe crédito.
E como perderia, iria abrir um novo sinal. E metade dos actuais assinantes assinariam o novo sinal no mesmo dia.
Não há nenhum vento artificial. Existe simplesmente um mercado muito adequado para uma estratégia primitiva, mas exequível neste mercado.
É evidente que aqueles que não compreendem como funciona o comércio estão a subscrever. Mas eles já reembolsaram o seu investimento.
E subscreverão qualquer novo sinal do seu ídolo. E não será um vento artificial, no sentido mais verdadeiro da palavra. Esta será uma subscrição bem merecida.
Os sinais não são realmente fixes se tiver muitos assinantes, mas os que têm o primeiro lugar de acordo com classificações objectivas. No entanto, a maioria dos assinantes não lhe dá muita atenção. Eles têm a oportunidade de ganhar aqui e agora e aproveitam-na.
Obviamente, o despejo é inevitável. E alguma parte dos subscritores compreende-o. Mas por vezes é mais fácil dar 40 libras a alguém, que se certifica de que não se perde por tanto tempo quanto possível, do que observar o próprio mercado.
É assim que este serviço funciona. É normal.
Concordo plenamente com o orador anterior!
-- havia o sinal de Gonchar -- ele era o número 1 no topo em qualidade e atraiu a atenção durante mais de um ano antes de começarem a subscrevê-lo
-- há um sinal de mulher grega -- estava à margem do TOP em qualidade e atraiu a atenção durante um ou dois meses antes das pessoas começarem a subscrevê-lo.
Gonchar tem uma entrada curta com um pequeno lote num mercado plano e o grego tem uma entrada curta com todo o capital num mercado plano.
A avaliação do serviço sobre a qualidade do sinal mudou claramente.
A Gonchar não tinha uma caixa de "escolha dos subscritores", enquanto o grego tem uma caixa desse tipo, por isso a escolha dos subscritores não é de qualidade?
Para mim, por exemplo, não compreendo com que sinal me preocupar - uma coisa é lidar com a qualidade durante anos e obter rendimento zero no primeiro lugar no TOP - outra coisa é lidar com os dispersos de depósitos e obter rendimentos principais de um quarto de mil assinantes.
É claro que a avaliação mudou claramente. Tive pessoalmente um sinal em 2015. Esteve no meu top 10 em 2 semanas, e noutra semana esteve no top 3. Na altura da publicação, o sinal tinha 9 meses de idade. Havia uma boa relação lucro/perda. Assim que o primeiro assinante apareceu, o sinal saltou bruscamente para o ranking, outro assinante - outro impulso. Quando havia 20-30 assinantes, já estava entre os 10 primeiros. E tudo isto aconteceu realmente numa quinzena.
Agora, como vemos, há uma separação entre as moscas e as costeletas. O número de subscritores não afecta a avaliação objectiva da atractividade global do sinal.
Mas por outro lado, a "escolha dos subscritores" é uma classificação alternativa. Tem o seu próprio TOP. Para aqueles que querem enriquecer rapidamente. Afinal de contas, a maioria das pessoas vem ao mercado por este motivo.
E todos já escolhem onde e como ganhar dinheiro. Sobre a segurança dos fundos e o movimento progressivo suave, ou sobre uma conta zhakhalny, onde há uma hipótese de ganhar muito mais depressa, mas com um risco muito maior.
Eu costumava ser fortemente contra a segunda opção. Mas a mulher grega mudou a minha opinião. De qualquer forma, ela avisa os investidores sobre a possibilidade de uma ameixa. Ao contrário de Taras. Há toda uma camada de comerciantes que ganham constantemente durante anos, perdendo constantemente dinheiro. O principal é ter tempo para retirar o depósito inicial.
Lembro-me que o último Campeonato não foi ganho por uma boa troca, mas por um Expert Advisor MACD comum (o primeiro que apareceu apenas para participar no Campeonato). Após uma tal "vitória" no Campeonato, bem como os seus ideais, perdeu-se todo o sentido(a minha opinião pessoal sobre a razão pela qual o Campeonato foi cancelado).
O seu gosto pelas teorias da conspiração é bem conhecido. Mesmo que tenhas um arranhão na testa, ainda te manterás fiel às tuas ideias.
Não me interessa se a pergunta já foi respondida.
Acontece então que a complexa fórmula de classificação, estatísticas multifacetadas, dezenas de artigos com recomendações sobre "como escolher o sinal", estão a perder para apenas um indicador "o número de subscritores".
E isto não é bom, porque o objectivo não é obter a comercialização de alta qualidade, mas mostrar "o número de assinantes" com a ajuda de "Co-grupo" e marketing e promoção agressivos.
A sua propensão para as teorias da conspiração é bem conhecida. Mesmo que tivesse a resposta queimada na sua testa, continuaria a dizer o que pensa.
Não me interessa se esta pergunta já foi respondida.
Eu escrevi especificamente "a minha opinião pessoal" - ou é proibido ter uma opinião pessoal?
foi dada uma resposta oficial -- a minha opinião "com aditamentos" -- isso é proibido?
