1200 assinantes!!! - página 210
Sim, e ela limpou a sua história de alimentação como se nada tivesse acontecido, nova vida do zero, mas sabemos que é um homem "lendário".
Sim, e ninguém é responsável, o mercado é o culpado, conveniente. Anna está feliz, a plataforma está no preto e os subscritores estão fora
Quando é que estas pobres almas vão perceber que não podem ganhar dinheiro em divisas?
Nunca. São sempre novos. Como os ciclistas.
Para que é que estamos aqui sentados?
Pensei que éramos espectadores/fãs, não assinantes.
É interessante que os tratadores de alces ganhem sempre contra os hamsters espertos).
A imagem com assinantes parece estranha. Quanto mais assinantes, mais inclinado é o horário de drenagem.
Bem, não corre o risco de isso acontecer.
Baskakov, você é tão irritante. Foi banido. E ainda estás a sair do trabalho da madeira.
É permitido ter mais do que um nickname?
Hoster , LuckyTreder , e é tudo Baskakov.