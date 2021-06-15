1200 assinantes!!! - página 210

Novo comentário
[Excluído]  
Aleksey Semenov:
Sim, e ela limpou a sua história de alimentação como se nada tivesse acontecido, nova vida do zero, mas sabemos que é um homem "lendário".
Sim, e ninguém é responsável, a culpa é do mercado, conveniente. Anna está feliz, o site está no preto, e os subscritores estão lixados.
 
hoster:
Sim, e ninguém é responsável, o mercado é o culpado, conveniente. Anna está feliz, a plataforma está no preto e os subscritores estão fora

Quando é que estas pobres almas vão perceber que não podem ganhar dinheiro em divisas?

 
Vladimir Tkach:

Quando é que estes pobres bastardos vão perceber que não podem ganhar dinheiro em divisas?

Nunca. São sempre novos. Como os ciclistas.

 
Grigori.S.B:

Nunca. Eles são sempre novos. Como os ciclistas.

Para que é que estamos aqui sentados?

 
Uladzimir Izerski:

Porque estamos aqui sentados?

Pensei que éramos espectadores/fãs, não assinantes.

 
Grigori.S.B:

Pensei que éramos espectadores/fãs, não assinantes.

É interessante que os tratadores de alces ganhem sempre contra os hamsters espertos).

 

A imagem com assinantes parece estranha. Quanto mais assinantes, mais inclinado é o horário de drenagem.

256

[Excluído]  
Uladzimir Izerski:

A imagem com assinantes parece estranha. Quanto mais assinantes, mais inclinado é o horário de drenagem.

Bem, não corre o perigo disso (subscritores).
 
hoster:
Bem, não corre o risco de isso acontecer.

Baskakov, você é tão irritante. Foi banido. E ainda estás a sair do trabalho da madeira.

 

É permitido ter mais do que um nickname?

Hoster , LuckyTreder , e é tudo Baskakov.

1...203204205206207208209210211212213214215216217...230
Novo comentário