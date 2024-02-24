Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2867

O GPT não executa nada. Como ele poderá testar e comparar algo? Ou ainda é possível criar algo por meio de sua API?
 
Sim, o Gpt3 é a próxima etapa na criação de uma IA forte.
É claro que aqueles que conhecem o assunto sabem que ele é apenas um classificador enorme sem inteligência, mas ele pode criar discursos perfeitamente...

Ele tem olhos - redes convolucionais.
A fala está lá - gpt3.
O que falta?
A audição.
Movimento.
Pensamento.

Ainda estamos no início de nossa jornada, mas o crescimento é exponencial.

 
Olá!

Estou procurando uma ideia para criar uma IA na Bíblia.....

 
Antigo Testamento ou Novo Testamento?

 
Há algo aqui...

No início, um caos sem visão?

Mas Deus ordenou...


 

É claro que você julga algumas pessoas e elogia outras...

mas criar uma IA é criar Deus....

Quem pode criar Deus em forma de software, mesmo sendo criatura de Deus????

Uma criatura é criada por alguém. Mas aqui queremos dizer criada por Deus ou por um programador.


A criação do"graal", da IA ou da GNN (rede neural profunda) é a criação de "Deus", que poderia apontar e ganhar bilhões de dólares.


Suponha que Maxim possa criar um "Deus" na rede??? Acho que não. E eu também não consigo. Mas tento e me esforço muito.

Que tipo de Deus você está criando? Brahman.
Por exemplo, se você não criar nada, ainda assim terá o Brahman. É uma situação em que todos ganham
 

Não exagere!
Qualquer IA é um banco de dados com acesso rápido e combinação de um grupo de dados em uma célula, ou seja, generalização (por exemplo, uma folha em uma árvore).

Até mesmo os sistemas de autoaprendizagem também são bancos de dados, mas, em vez de um professor, eles modelam a interação com o ambiente de aprendizado e tomam a resposta do ambiente como um professor. E, portanto, é o mesmo banco de dados.

 
criar um "deus" para os comerciantes... mas você mesmo é uma criatura de Deus.

Você já superou Deus?

Eu ainda não. Acho que isso é inatingível.

