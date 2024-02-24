Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2862
Por que a questão de como reduzir o excesso de treinamento não foi abordada?
Sobre a compreensão. Se eu não entender por que alguns dados devem influenciar o preço + não há informações sobre eles na rede, provavelmente os outros participantes da Caroline também não estão cientes disso. Portanto, eles não são necessários - ninguém os leva em consideração nas negociações.
Bem, vamos perguntar ao GPT
Qualquer bagunça obscura pode ser representada por algumas linhas de código, não mais do que 10.
No entanto, eu não dei uma olhada e inventei isso sozinho.
Digamos que você tenha uma ideia básica que proporcione 55% de negócios lucrativos, mas, em termos financeiros, ela acaba sendo zero. E aqui você quer aumentar o número de negociações lucrativas - quais são suas ações?
E se você tiver encontrado derivados do que os outros levam em conta na negociação?
E, em geral, há uma variedade tão grande de quem leva em conta o que.... é mais difícil para mim encontrar o que eles não levam. Você usou osciladores como preditores e encontrou um padrão - muitas pessoas os usam - é um padrão confiável imediatamente?
Aqui estão os passos reais que eu dei - joguei fora. Sentei-me para escrever um Consultor Especialista que negocia futuros contra o spot, sobre o que o prostotrader escreveu na seção vizinha. Terminei o trabalho na semana passada - não consigo melhorar mais nada no MT5. No processo de escrever e negociar, surgiram muitas ideias. Agora estou muito envolvido com elas. Mas tudo é neutro em termos de mercado. Não planejo retornar à negociação direcional.
Assim que tiver algo digno de atenção, com certeza relatarei os resultados. Mas, no meu ritmo, isso não acontecerá em breve....
Bem, você deveria ter dito que desistiu da negociação direcional.
Sua corretora oferece EBS no MT5? E quanto ao CS, não é proibido manter depósitos em dólares? Há um ponto na alavancagem artificial, não há?
Fi-am, o EBS oferece.
Tenho principalmente CS em rublos. Com a alavancagem após o forex, nem tudo é humano - é melhor não usá-la.
Não vou responder a todas as nuances - há realmente muitas delas lá. Há uma filial, onde tudo é descrito em detalhes.
O limite de entrada para a soma é muito maior do que no forex. E essa estratégia não é uma grande pechincha - é mais uma alternativa a um depósito bancário + uma boa oportunidade de ganhar uma experiência inestimável em negociações na bolsa de valores. Mas não há perdas se você não cometer erros :)
Tenho uma ideia para simular as ações dos participantes do mercado...
Essa lógica não se encaixa:
1) Influência de grandes participantes não especulativos. Trata-se principalmente de estados e organizações intergovernamentais.
2) A influência de notícias inesperadas.
3) Combinação dos primeiros pontos, quando os estados reagem de forma inesperada a notícias inesperadas.