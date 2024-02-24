Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2872
A julgar pela quantidade e rapidez com que o indicador muda, não se trata de contabilizar todas as posições acumuladas, mas de suas mudanças em um determinado período de tempo.
Eu diria que não é nada rápido +- uma vez a cada 5 minutos (é assim que eles atualizam os dados no site), mas a situação muda a cada segundo.
É por isso que o atraso é tão grande. Pensei em simular eu mesmo a negociação/comportamento dos participantes, mas é muito difícil...
Em geral, esse gráfico parece estar reagindo exatamente em M1, cada espirro de preço entra imediatamente em sanção.
Se o preço estava no M1, estava ainda mais no TF maior - e um grande número de contas foi colocado à venda. Não há razão para isso no TF grande. Não acredito nesse gráfico. Vender barato é estúpido. Manipulação para convencer alguém a vender. Ninguém pensará nisso sozinho, mas pode seguir a multidão.
Bem, o que posso dizer, não convenço ninguém de nada, nem eu mesmo tenho certeza, apenas compartilho observações e pensamentos interessantes (na minha opinião) sobre esse assunto
Antigamente, havia uma tendência muito popular nas negociações: negociar com base em volumes. Havia muitos cursos informativos, havia programas como o VolFix (não sei se ainda existem). Eu peguei volumes reais da bolsa de valores, não tudo isso. Eu aluguei, mas os experimentos mostraram que era uma porcaria. E tudo porque nos futuros de moeda (e ainda mais nos dts) os volumes não afetam o preço.
Eu estava cansado desses programas há cerca de 9 anos, pois não havia volume suficiente.
Aqui está a qualidade das entradas!
O EuroDoll é a ferramenta de divórcio mais complicada.
Não há volumes.
Sem vidro.
Em um forex fedorento com spreads irrealistas e, às vezes, preços.
É possível negociar com stops como esse?
No final, é um tilt, a negociação acaba.
Posso fazer muitas coisas. Pegue o Rsi e faça a mesma coisa
Eu não estava perguntando sobre muitas coisas, estava perguntando sobre uma coisa específica...
Esqueça, serão pelo menos 5 páginas.
Seria bom conversar com uma pessoa experiente em questões de analisadores
Se houver uma pessoa assim, entre em contato)
Eu não estava perguntando sobre muitas coisas, estava perguntando sobre uma específica...
Não importa, isso vai ter pelo menos 5 páginas.