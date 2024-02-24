Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2871
Bem, eles escrevem que se trata apenas de uma proporção percentual de posições abertas para compra e venda.
Você tem informações sobre posições, mas na figura há informações sobre ordens abertas recentemente. Ordens no sentido de MT4 ou MT5? Todas as posições são levadas em consideração ou suas alterações recentes?
Aqui está uma imagem de ontem e um pouco de anteontem. A imagem mostra os acúmulos que podem ter causado o aumento do preço tanto ontem quanto hoje.
Não digo que sim, mas tenho certeza de que o site se referia a posições, não a ordens (eles simplesmente escreveram dessa forma).
A sanção não é uma raridade nos DCs e eles a contam de acordo com um modelo, que é o mesmo na maioria dos casos, embora nem sempre.
Eu me pergunto o que fez a multidão vender a um preço baixo (os dois primeiros lotes). Não parece lógico que, quando está barato, você deva comprar. Receio que esses gráficos não tenham sido desenhados especialmente para seduzir a multidão, para que as pessoas ajam de acordo com o princípio: todo mundo vende - e eu venderei.
Não sei, é possível entrar em um período de tempo maior, o centiment não tem um vínculo com o TF, ele analisa os traders de todos os TFs ao mesmo tempo.
Não sei, talvez seja uma ilusão, mas a sanção me ajuda a sentir melhor o mercado.
Por exemplo, estou negociando neste momento.
1) vendi
2) adicionei um stop (não adivinhei o preço)
Mudei minha posição.
fechei a posição vendida
3) comprei, recebi um stop ( não consegui adivinhar o preço)
4) comprei novamente
Acho que é uma operação muito boa com pequenos stops.
Agora discutiremos o RSI por 500 páginas :) Quando haverá um oponente interessante para discutir o MO do dia? O favorito foi enfiado debaixo do cinto novamente
Em breve, o GPT mandará todos nós para o lixão.)
A julgar pela quantidade e rapidez com que o indicador muda, não se trata de contabilizar todas as posições acumuladas, mas de suas mudanças em um determinado período.
Não sei, é possível entrar em um período de tempo maior, mas o sentimento não tem conexão com o TF, ele analisa os traders de todos os TFs ao mesmo tempo
Em geral, esse gráfico parece estar reagindo ao M1, cada espirro do preço vai imediatamente para o sentimento.
Se o preço estava em M1, então estava ainda mais no TF maior - e um grande número de contas foi colocado à venda. Não há razão para isso no TF grande. Não acredito nesse gráfico. Vender barato é estúpido. Manipulação para convencer alguém a vender. Ninguém vai pensar nisso sozinho, mas pode seguir a multidão.
Veremos como será o quarto, pois esse não me impressionou nem um pouco. O novo terá 170 bilhões de parâmetros. Este tem 170 milhões, isso não é nada.
