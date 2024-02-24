Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2870
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
nessa versão gratuita, ele é um pouco melhor do que uma Alice ou Siri, um bot de bate-papo para entretenimento.
não consegue rimar em russo
Por isso, fiz um sparred diretamente do terminal da Web de um conhecido centro de corretagem de forex, apenas para fins de interesse; esse centro de corretagem, a propósito, não está no site que lancei anteriormente.
Como se viu, eles atualizam seu estoque uma vez a cada +- 5 minutos, o que é "frequente" em comparação com outros DCs, mas lento para usar....
talvez alguém se interesse em ver
legal, quase como um RSI invertido.
Continue com seu trabalho árduo
Então, peguei diretamente do terminal da Web a sanção de um conhecido centro de corretagem de forex, apenas para fins de interesse; esse centro de corretagem, a propósito, não está no site que lancei anteriormente.
Como se viu, eles atualizam seu estoque uma vez a cada +- 5 minutos, o que é "frequente" em comparação com outros DCs, mas lento para usar....
talvez alguém se interesse em ver
É desconcertante o fato de que uma flutuação de preço de 9% corresponda a uma flutuação de 350% em cêntimos. É perceptível que, quanto mais moderno for o preço, menor será a correlação expressa.
Seria útil ver uma descrição precisa do algoritmo de cálculo desse indicador.
Como se tornar um trilionário com ChatGPT e python)
Como se tornar um trilionário com ChatGPT e python)
Outro artigo sobre o ChatGPT. Muitos comentários sobre quem joga como)
Por algum motivo, lembrei-me do livro de Maryashin "God's Robots" (Robôs de Deus).
Um presente simbólico para os amantes do MoD
É desconcertante o fato de que uma flutuação de preço dentro de 9% corresponda a uma flutuação de centile dentro de 350%. É perceptível que, quanto mais moderno for o preço, menos pronunciada será a correlação.
Seria útil ver uma descrição precisa do algoritmo de cálculo desse indicador.
Um padrão interessante também pode ser destacado...
Às vezes, acontece de o centavo estar subindo ou descendo constantemente, e, com base nas observações, podemos dizer que o preço também deveria se correlacionar inversamente com o centavo, mas isso não acontece, o preço fica simplesmente estável. Podemos supor que, nesses momentos, há um acúmulo de participantes profissionais em detrimento dos não profissionais e, se a hipótese estiver correta, saberemos exatamente em que direção o acúmulo está indo durante o acúmulo, e não após o fato.
Aqui está uma imagem de ontem e um pouco de anteontem. A imagem mostra a acumulação que pode ter causado o aumento de preços tanto ontem quanto hoje.
Venho observando isso há muito tempo, mas em grandes intervalos de tempo quando analisei os dados daquele primeiro site....
É claro que tudo isso são hipóteses, e algumas pessoas farão sarcasmo e rirão aqui, mas, na verdade, essas pessoas não têm nenhuma hipótese sobre o mercado,
mas se houver uma hipótese, ela poderá ser confirmada ou refutada, criticada, analisada do ponto de vista do mercado (hipótese), etc...