nessa versão gratuita, ele é um pouco melhor do que uma Alice ou Siri, um bot de bate-papo para entretenimento.

não consegue rimar em russo

 

Por isso, fiz um sparred diretamente do terminal da Web de um conhecido centro de corretagem de forex, apenas para fins de interesse; esse centro de corretagem, a propósito, não está no site que lancei anteriormente.

Como se viu, eles atualizam seu estoque uma vez a cada +- 5 minutos, o que é "frequente" em comparação com outros DCs, mas lento para usar....


talvez alguém se interesse em ver


legal, quase como um RSI invertido.

Continue com seu trabalho árduo


 
mytarmailS #:

É desconcertante o fato de que uma flutuação de preço de 9% corresponda a uma flutuação de 350% em cêntimos. É perceptível que, quanto mais moderno for o preço, menor será a correlação expressa.

Seria útil ver uma descrição precisa do algoritmo de cálculo desse indicador.

 

Como se tornar um trilionário com ChatGPT e python)


Aleksey Nikolayev #:

Como se tornar um trilionário com ChatGPT e python)

É assim que funciona, tudo o que você precisa fazer é pedir uma estratégia de 3000%
 

Outro artigo sobre o ChatGPT. Muitos comentários sobre quem joga como)

Por algum motivo, lembrei-me do livro de Maryashin "God's Robots" (Robôs de Deus).

ChatGPT. Новая парадигма, новый мир. Часть 1 — о профессиях
ChatGPT. Новая парадигма, новый мир. Часть 1 — о профессиях
  • 2022.12.28
  • habr.com
3 недели назад я написал инструкцию о том как получить доступ к ChatGPT в России. За это время она неожиданно набрала более 130т просмотров, что показывает явный интерес сообщества к этой теме. За последнее время я собрал достаточно много интересной информации вокруг этой технологии и очень хочу с вами всем этим поделиться. Я являюсь больше...
 

Um presente simbólico para os amantes do MoD

Moeda de prata - Inteligência Artificial (mac.) - 19. País emissor - Macedônia, antiga República Iugoslava da Macedônia. Moeda de prata - Inteligência Artificial (mac.) - 19. País emissor - Macedônia, antiga República Iugoslava da Macedônia.

 
Aleksey Nikolayev #:

É desconcertante o fato de que uma flutuação de preço dentro de 9% corresponda a uma flutuação de centile dentro de 350%. É perceptível que, quanto mais moderno for o preço, menos pronunciada será a correlação.

Seria útil ver uma descrição precisa do algoritmo de cálculo desse indicador.

Bem, eles escrevem que ele é simplesmente a proporção percentual de posições abertas para compra e venda.

 

Um padrão interessante também pode ser destacado...

Às vezes, acontece de o centavo estar subindo ou descendo constantemente, e, com base nas observações, podemos dizer que o preço também deveria se correlacionar inversamente com o centavo, mas isso não acontece, o preço fica simplesmente estável. Podemos supor que, nesses momentos, há um acúmulo de participantes profissionais em detrimento dos não profissionais e, se a hipótese estiver correta, saberemos exatamente em que direção o acúmulo está indo durante o acúmulo, e não após o fato.


Aqui está uma imagem de ontem e um pouco de anteontem. A imagem mostra a acumulação que pode ter causado o aumento de preços tanto ontem quanto hoje.

Venho observando isso há muito tempo, mas em grandes intervalos de tempo quando analisei os dados daquele primeiro site....


É claro que tudo isso são hipóteses, e algumas pessoas farão sarcasmo e rirão aqui, mas, na verdade, essas pessoas não têm nenhuma hipótese sobre o mercado,

mas se houver uma hipótese, ela poderá ser confirmada ou refutada, criticada, analisada do ponto de vista do mercado (hipótese), etc...

