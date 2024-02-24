Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2863
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Isso não se encaixa nessa lógica:
1) A influência de grandes participantes não especulativos. Esses são, antes de tudo, os estados e as organizações interestaduais.
2) A influência de notícias inesperadas.
3) Combinação dos primeiros pontos, quando os estados reagem de forma inesperada a notícias inesperadas.
Há uma opinião de que os pontos 1, 2 e 3 têm muito pouca influência sobre o preço, mas influenciam fortemente as posições recém-abertas dos participantes e não é importante o status e o tamanho da carteira deles.
Aqui está o delta de compradores/vendedores de 9 corretoras de forex (juntas) que divulgam as posições de seus clientes.
Avalie a correlação...
A partir daí, concluo que as posições dos participantes têm um valor determinante.
E como prever as ações dos participantes? Bem, como uma opção para modelar a negociação deles, mas como modelar a negociação? Bem, não podemos modelar todo mundo, não conhecemos a estratégia de todo mundo, mas sabemos com certeza que todas as estratégias têm uma característica comum - a curva de capital que cresce nos dados do passado até agora.
Ao modelar milhares de estratégias com crescimento de capital, aproximaremos todos os participantes pela lei dos grandes números (em teoria).
=====================================================================
Fiz um primeiro rascunho, por meio do modelo (não é isso que vou fazer, apenas um teste).
treinei cerca de 200 modelos em diferentes áreas de crescimento, como 200 compradores de TC, preço superior e compradores inferiores.
========================================================
você pode ver no gráfico - quando muitos modelos dizem crescimento-compra, o preço cai, a mesma correlação está presente como na imagem acima com forex.
Há uma opinião de que os pontos 1, 2 e 3 têm muito pouca influência sobre o preço, mas afetam fortemente as novas posições abertas dos participantes e, em princípio, não é importante seu status e o tamanho da bolsa.
Aqui está o delta de compradores/vendedores de 9 corretoras de forex (juntas) que transmitem as posições de seus clientes.
Avalie a correlação...
A partir daí, concluo que as posições dos participantes são decisivas.
E como prever as ações dos participantes? Bem, como uma opção para modelar a negociação deles, mas como modelar a negociação? Bem, não podemos modelar todo mundo, não conhecemos a estratégia de todo mundo, mas sabemos com certeza que todas as estratégias têm uma característica comum - a curva de capital, que cresce com base nos dados anteriores até o momento.
Ao modelar milhares de estratégias com crescimento de capital, pela lei dos grandes números, aproximamos todos os participantes (em teoria).
Qualquer coisa que reaja o mais rápido possível ao preço, mesmo que realizado, é uma situação no momento.
Qualquer coisa que reaja o mais rápido possível ao preço, mesmo que realizado, é uma situação no momento.
Não entendo, qual é o objetivo?
Não entendo, qual é o objetivo?
Isso é bom.
Há uma opinião de que os pontos 1, 2 e 3 têm muito pouca influência sobre o preço e afetam fortemente as posições recém-abertas dos participantes, não sendo importante o status deles e o tamanho da bolsa.
Aqui está o delta de compradores/vendedores de 9 corretoras de forex (juntas) que transmitem as posições de seus clientes.
Avalie a correlação...
Repetirei minha mensagem excluída de que, muito provavelmente, a correlação tem a ver com o fato de os traders seguirem o preço. Ou seja, o preço é primário e o delta é secundário.
a correlação provavelmente tem a ver com o fato de os traders seguirem o preço. Ou seja, o preço é primário e o delta é secundário.
Oppa....
não perdeu, todas as postagens foram apagadas.
Isso significa alguma coisa?
Em resumo, boa sorte para aqueles que leram,
Estou ansioso para estar na companhia dos bem-sucedidos.
É hora de começar a descansar, o Ano Novo está chegando!!!
Por que é mais provável?
Alguns são contra a tendência, mas a maioria aparentemente acredita que a tendência é sua amiga.
Em meus modelos de jogo, sempre parti de dois axiomas: (1) é mais provável que o preço se mova na direção escolhida por uma minoria, (2) entre os que não adivinham a direção, uma proporção maior dos que adivinham muda de opinião do que entre os que adivinham. O primeiro axioma fala sobre a injustiça do mercado, e o segundo axioma fala sobre o comportamento da multidão em média. Esses axiomas parecem óbvios demais para serem descartados.
Em um modelo de mercado completo, é claro que esses axiomas não existem, pois não levam em conta as notícias e o comportamento das nações.
Por que é mais provável?
Não acho que o público queira negociar contra a tendência. Quanto mais baixo o preço, mais pessoas querem comprar para vender mais caro, e quanto mais alto o preço, mais pessoas querem vender. Essa é a base da negociação de mercado. É por isso que ela está correlacionada com o preço.
Os Estados movimentam o preço por outros motivos e podem até mesmo realizar conscientemente perdas temporárias para atingir outros objetivos (inflação, sociais, políticos).
As notícias são uma história à parte.
As baleias podem se divorciar da multidão com grandes movimentos.
As bolsas, os CDs e seus insiders que vazam informações para as baleias podem movimentar o preço onde os stops dos clientes são maiores.
A multidão de hamsters sempre perde, apenas alguns deles são bem-sucedidos.