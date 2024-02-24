Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2860
Gpt copiado? Eu entendi isso direito?
Lá é um pouco diferente. A resposta não coincidiu em nada com o estilo dos textos sobre o tópico restrito (uma arte marcial japonesa específica), mas é bastante adequada se você olhar dentro da estrutura de um tópico mais amplo (treinamento esportivo). Ou seja, há uma generalização de conceitos e uma transferência deles para um círculo mais amplo, o que permite uma resposta mais vaga. Alguma imitação de pensamento ainda está presente, portanto, considero-o o próximo passo em relação ao Google, embora não necessariamente um passo à frente em termos de utilidade).
A resposta é apenas 1 - a melhor de acordo com o algoritmo. Ou seja, ele deve usar somente informações verificadas, não a Internet. E não deveria nem mesmo usar a Wikipédia, que qualquer pessoa pode editar. Aparentemente, apenas livros didáticos (há outros diferentes também), documentação técnica e exemplos de código, para a variante de escrever código.
O ponto negativo do fato de haver apenas uma resposta é a falta de alternativas. Você sempre pode encontrar outra variante no Google ou compilar a melhor para sua tarefa.
Tentando entender como funciona. Ele precisa obter informações de algum lugar para mostrá-las a você. Ele não vai inventar a Lei de Ohm, vai? Ele só vai mostrá-la a partir de um livro didático. Talvez ele faça com que o texto seja original.
A julgar pela conversa, estou certo em pensar que você acha que quando ele liga para o GPT ele começa a procurar a resposta mais plausível na Internet?
Uma resposta pode muito bem conter uma lista de respostas. Novamente, a resposta pode muito bem conter uma breve referência sobre o tópico e um link para o resultado da pesquisa pelo mesmo Google. Nada impede que o bot se torne apenas uma interface inteligente para o Google. De qualquer forma, a flexibilidade potencial é muito maior do que a dos mecanismos de pesquisa. Não posso dizer que essa coisa será inequivocamente útil, mas a vida dos usuários de smm pode se tornar muito mais complicada).
Eu gostaria muito de encontrar uma pessoa aqui que dissesse - graças à MO, ganhei um monte de dinheiro em negociações, e você é apenas um perdedor.... De preferência, com uma captura de tela do relatório do corretor e um gráfico com + 1000%.
Mas, até agora, não vi nenhuma delas...
Eu acreditaria se visse um, provavelmente :)
Primeiros 30 dias de teste do mercado real. A rede neural abre e fecha posições. +10% para depósito sem alavancagem. 2-3 negociações por dia.
Não há necessidade de avaliar o que é bom ou ruim, eu mostro o que tenho hoje.
Eu não confiaria em informações da Internet, escrevi sobre a documentação ....
Não acho que ele tenha inventado isso sozinho. Muito provavelmente, ele a copiou de algum lugar na Internet. Do github, do StackOwerflow ou de outro lugar. Ou seja, de um mecanismo de pesquisa.
O Google também terá dificuldades. É provável que haja uma proliferação de sites com artigos gerados por IA. As ofertas de spam já estão chegando.... Os sites completos começarão a subir, os sites bons cairão. E será mais difícil para nós, como usuários, quando chegarmos a essas páginas.
Os usuários também terão que usar meios mais inteligentes de pesquisar e filtrar conteúdo. E se eles estiverem conectados a uma grande variedade de livros de referência e livros didáticos, como você pensa, isso será muito bom.
Como resolver o problema "Too many requests in 1 hour. Tente novamente mais tarde." com a VPN residencial?
Se você usar uma VPN, como muitos países não têm chatgpt aberto, muitas pessoas usam VPN para fazer login, se o IP da VPN for o IP do datacenter, ele será facilmente identificado e mostrará "Too many requests in 1 hour. Tente novamente mais tarde". Se você usar o IP residencial, ele será restaurado e poderá ser usado várias vezes.
mostre-me a captura de tela do resultado do agrupamento dos preços do bitcoin no período de 1 ano
Desculpe-me, mas não tenho acesso a nenhum recurso externo, como imagens ou dados em tempo real. Entretanto, posso fornecer algumas informações sobre clustering e como ele pode ser usado para analisar os preços do bitcoin.
O clustering é uma técnica de análise de dados que envolve o agrupamento de um conjunto de pontos de dados em clusters com base em sua similaridade. No contexto dos preços do bitcoin, o clustering pode ser usado para identificar padrões ou tendências nos dados em um determinado período de tempo, como um ano. Por exemplo, um algoritmo de agrupamento pode identificar grupos de dias ou semanas em que o preço do bitcoin apresentou comportamento semelhante, como períodos de rápido crescimento ou declínio.
Para executar o clustering nos dados de preço do bitcoin, você precisaria de um conjunto de dados contendo os preços diários ou por hora durante um período de tempo e um algoritmo de clustering para processar os dados. Há muitos algoritmos de agrupamento diferentes disponíveis, cada um com seus próprios pontos fortes e limitações. Os algoritmos de clustering comumente usados incluem k-means, clustering hierárquico e clustering baseado em densidade.
Depois que os dados tiverem sido processados pelo algoritmo de clustering, você poderá visualizar os resultados para ajudar a identificar padrões e tendências nos dados. Isso pode ser feito por meio de uma variedade de métodos, como gráficos de dispersão, gráficos de linha ou mapas de calor.
Espero que essas informações sejam úteis! Se tiver outras dúvidas, entre em contato comigo.
Não farei avaliações - direi apenas que não tenho esse gráfico :)
Desde o final de março, obtive um resultado de +10% nos ativos médios ponderados pelo tempo. É verdade, praticamente sem perdas. Mas isso não tem nada a ver com o MO.
Sucesso no desenvolvimento! Respeito por compartilhar. Portanto, há vida em Marte, eu só não estava pingando bem.