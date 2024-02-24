Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2866
Há um erro em seu julgamento aqui, eu acho.
Se houver 200 mil traders no eurodólar ...
Quantos traders eu tenho que observar para entender o que 200 mil traders estão fazendo?
Acho que 10 mil são suficientes. Sabendo o que 10 mil fazem, podemos entender o que 200 mil fazem, a lei dos grandes números, eles são da mesma distribuição,
E não importa se esses 10 mil influenciam o mercado ou não, se eles os trazem para o mercado ou não, o principal é o que eles pensam sobre o mercado, porque todos leem os mesmos livros, desenham as mesmas linhas de tendência, indicadores, notícias etc. ....
É como com uma nova vacina, você não precisa vacinar o planeta inteiro para verificar os efeitos colaterais, uma amostra representativa de no máximo dezenas de milhares de indivíduos é suficiente.
Nós temos
9 DCs, cada um com milhares de clientes, 9 DCs * milhares não são suficientes?
Isso funcionará, mas somente se não houver viés na amostra. E, como Maxim e eu dizemos, qualquer informação dos CDs deve ser analisada de forma crítica.
Tentarei descrever em detalhes o que percebo como delta em minhas especulações.
1) O delta deve ser considerado apenas para todas as negociações feitas no mercado. É errado e impossível contá-lo por intenções (por limitadores, por exemplo).
2) Formalmente, esse delta é sempre igual a zero, porque há exatamente duas partes com o mesmo volume em cada transação.
3) Porém, supõe-se que os participantes do mercado estejam divididos em duas partes desiguais (com relação aos organizadores do mercado). Vamos chamá-los de especuladores e MM (criadores de mercado). Cada um deles tem seu próprio delta, que no total é igual a zero. Não importa qual desses dois deltas considerar, pois eles diferem apenas no sinal. Que seja o delta dos especuladores.
4) Devido ao suposto conluio entre MM e o formador de mercado, é mais provável que o preço se mova contra esse delta em favor de MM.
Qual é a relação entre esse meu delta e o delta desenhado por DC, não está muito claro para mim. Pode-se presumir que não há praticamente nenhuma, e eles desenham algo com base no preço para fins de publicidade. Não há risco para eles, pois isso não fornece nenhuma informação adicional.
Mas, muito provavelmente, a realidade é muito mais complicada do que qualquer suposição possível que possamos fazer sobre esse assunto.
Não se preocupe, eu já fiz isso.
1) O delta é a diferença entre a compra e a venda do gráfico no site, só isso! Não coloquei mais nada nesse conceito.
Se você inventar algum outro delta e outros dados, é claro que o primeiro não será compatível com o segundo.
Não substitua meu delta por algum delta "mítico" de sua autoria, pois isso leva a erros... violação da lei da identidade.
2) Raciocínio adicional já sobre seu "delta mítico e suas propriedades", que é igual a zero e pode ser contado, por exemplo, por limites, embora meu delta deixe claro como ele é contado e o que é contado.... obtemos um raciocínio errado em consequência da violação da lei da identidade.
3) Novamente raciocinando sobre o "delta mítico" em consequência da violação da lei...
4) Bem, eu acho...
Qual é a conexão entre esse meu delta e o que foi desenhado pelo DC não está muito claro para mim.
Por que você deveria inventar o "seu" delta e procurar uma conexão com o delta que está envolvido na conversa?
Ehhh, estou ficando cansado dessa conversa...
Ugh, estou ficando cansado dessa conversa.
E quase ninguém apoiará essa conversa.
Já foi assim antes e vai ser assim novamente.
Temos que superar isso.
E por que inventar o "seu" delta e procurar uma conexão com o delta que está envolvido na conversa?
Na minha opinião, o delta da central de corretagem não tem sentido, pois não fornece nada. Independentemente da forma como é construído, ele não é um indicador importante para o preço.
Meu delta abstrato e a reação do preço a ele são, de fato, a representação mais simples (para mim) do resultado do trabalho de MM. O tópico de MM é muito importante, complexo e não é público. Em parte, ele pode ser julgado por analogia com a forma como é organizado em criptomoedas (onde as informações são muito mais divulgadas). Lembro-me também que algo interessante surgiu quando houve alguns procedimentos sobre conluio em forex (forex real, não o nosso varejo).
Não insisto em minha absoluta correção e na continuação da conversa.
Acho que vamos parar por aqui
Em um tópico vizinho, uma garota organizou uma sessão de comunicação com um oráculo eletrônico. A mente coletiva sugeriu alimentá-lo com todos os perus e consultores disponíveis gratuitamente no Metaquotes.
A ideia é que ele se torne algo como um banco de dados intelectual sobre eles. Selecionando-os de acordo com alguns parâmetros, formá-los em algo como grupos e, com base no comportamento coletivo desses grupos, ensinar o AMO a negociar.
Sim. Li sua ideia e coincidentemente coincidiu)))))