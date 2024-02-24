Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2859
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
1 Ao mesmo tempo, na maioria das vezes pulamos aquelas que têm uma estrutura complexa, por exemplo, até mesmo regras como "Na quinta-feira, às 16 horas, venda, se a barra diária estiver crescendo".
Essa não é uma estrutura complexa - é uma coincidência que não se repetirá no futuro (P=0,5). Essa é a conclusão a que cheguei. Todas as relações não lineares "complexas" sem justificativa teórica são ficção. Apenas um algoritmo esticado sobre os dados. Os participantes do mercado não estão cientes dessa relação "complexa". O que significa que essa relação não tem efeito sobre o movimento dos preços.
Outra questão é se há uma base teórica para "Quinta-feira às 16h, venda se a barra diária estiver subindo". Veja abaixo
2. O que você quer dizer com "razões reais" não está claro aqui.
Bem, esse é um exemplo antigo. Não é assim agora, mas o significado ficará claro para você.
Do ponto de vista de uma única entidade econômica, a principal atividade da Rússia pode ser caracterizada como uma troca de recursos naturais pelos benefícios da civilização. Nesse caso, a unidade monetária básica para essa troca é o dólar (porque é a moeda mundial universalmente aceita). Ou seja, as receitas dos recursos naturais são em dólares. Ao mesmo tempo, todas as atividades internas do país estão vinculadas a rublos. E, o que é mais importante, todos os gastos domésticos do governo também são em rublos. A fim de obter dinheiro garantido para seus gastos, o Estado retira uma parte do lucro das empresas de aluguel na forma de imposto MET. Assim, nessa cadeia, há uma troca forçada de dólares por rublos por parte das empresas de aluguel. A compulsão é sempre uma coisa boa, porque a compulsão significa que há uma parte pronta para fazer lances de mercado e, assim, movimentar os preços.
Assimcomo o pagamento de qualquer imposto, o pagamento do MET é estritamente regulamentado. Para nós, é importante que o imposto seja pago uma vez por mês e que o imposto do mês anterior seja pago antes do dia 25 do mês atual.
Além disso, sabe-se que tudo é sempre feito no último momento. A troca de libras por rublos para pagar impostos não é uma exceção (além disso, há outros motivos para manter as libras por mais tempo). Portanto, é muito provável que as empresas/indivíduos sujeitos ao imposto sobre indenizações troquem dólares por rublos no período imediatamente anterior ao dia 25 decada mês.
Portanto, a ideia é vender dólares-rublos a descoberto antes do dia 25 de cada mês.
Quaisquer cálculos da taxa de juros teórica também podem ser atribuídos aqui.
3) Qualquer estratégia tem períodos desfavoráveis que podem ser prolongados, portanto, é necessário ter um zoológico dessas estratégias, e criá-lo manualmente é ser um gênio ou viver muito tempo. Acabei de entrar no MO depois de desenvolver uma estratégia genial, que levou cerca de dois anos, e cada espirro dela podia ser justificado logicamente, e quando a coloquei em prática, encontrei apenas um período desfavorável para ela, que foi suavizado nos dados ajustados no testador.
Voltando ao segundo ponto, estou procurando encontrar semelhanças no comportamento dos preditores binários que continuarão a ser eficazes em um futuro próximo. Para fazer isso, quero identificar preditores específicos. Admito que precisamos levar em conta a ciclicidade das relações entre os preditores, o que nenhum dos modelos de autômatos que conheço faz.
O que estou tentando dizer é que os preditores são a questão. E quando eles são normais, o MO não é mais necessário.
Estou saindo da discussão - é que há 10 anos ensinei minhas redes neurais em OpenCL, gastei muito esforço e tempo nisso e não obtive nenhum lucro com isso. Se Deus quiser, você terá sucesso.
Para GPTs da RU
Registramos via vpn (eu usei o alemão) por e-mail no open.ai, registramos onlinesim.
Depois disso, compramos um número holandês por 6 rublos, recebemos sms nele e inserimos o código. Funciona.
Tentei isso:
"código python get bitcoin price from binance"
resposta:
após 3-4 solicitações, ele apareceu:
Too many requests in 1 hour. Tente novamente mais tarde.
:D
eles não deixam você jogar normalmente
Para GPTs de RU
Registramos via vpn (usei o alemão) por e-mail no open.ai, registramos onlinesim.
Depois disso, compramos um número holandês por 6 rublos, recebemos sms nele e inserimos o código. Funciona.
Eu tentei isso:
"python code get bitcoin price from binance".
resposta:
Acho que não fui eu quem inventou isso. Provavelmente ele a copiou de algum lugar na Internet. Do github, do StackOwerflow ou de outro lugar. Ou seja, de um mecanismo de pesquisa.
Não acho que ele tenha inventado isso sozinho. Muito provavelmente, ele a copiou de algum lugar na Internet. Do github, do StackOwerflow ou de outro lugar. Ou seja, de um mecanismo de pesquisa.
Um mecanismo de pesquisa também, mas não só. Fiz uma pergunta sobre um tópico bastante restrito - a resposta foi significativa e original (não consegui encontrar esse texto pelo Google), mas muito geral, simplificada e não muito informativa.
O mecanismo de pesquisa também, mas não só. Fiz uma pergunta sobre um tópico bastante restrito - a resposta foi significativa e original (não consegui encontrar esse texto pelo Google), mas muito geral, simplificada e não muito informativa.
Aparentemente, há uma opção para tornar o texto exclusivo, de modo que eles não encontrem as fontes de onde ele foi retirado.
Recebo spam de que a IA escreverá para o site um artigo exclusivo sobre um determinado tópico. O Google gosta de textos exclusivos e eleva os sites no mecanismo de busca. Eu mesmo já usei um sinonimizador para isso: você pega um artigo e substitui algumas das palavras por sinônimos. Às vezes, as substituições não estavam no tema e eram bastante estranhas)))
Não acho que ele tenha inventado isso sozinho. Muito provavelmente, ele a copiou de algum lugar na Internet. Do github, do StackOwerflow ou de outro lugar. Quero dizer, um mecanismo de pesquisa.
elibrarius #:
O Google adora textos exclusivos e eleva os sites nas classificações dos mecanismos de pesquisa.
e não apenas
Aparentemente, há uma opção para tornar o texto único, de modo que eles não encontrem as fontes de onde ele foi retirado.
Recebo spam de que a IA escreverá um artigo exclusivo para o site sobre um determinado tópico. O Google gosta de textos exclusivos e eleva os sites no mecanismo de busca. Eu mesmo já usei um sinônimo para isso: você pega um artigo e substitui algumas das palavras por sinônimos. Às vezes, as substituições não estavam no tema e eram bastante estranhas)))
No entanto, é um pouco diferente. A resposta não coincidiu em nada com o estilo dos textos sobre o tópico restrito dado (uma arte marcial japonesa específica), mas é bastante adequada se você olhar dentro da estrutura de um tópico mais amplo (treinamento esportivo). Ou seja, há uma generalização de conceitos e uma transferência deles para um círculo mais amplo, o que permite uma resposta mais vaga. Algum tipo de pensamento simulado ainda está presente, portanto, considero-o o próximo passo em relação ao Google, embora não necessariamente um passo à frente em termos de utilidade)
Para não ser infundado. Pergunta:
como treinar maki uchi na katori shinto ryu?
Resposta:
O maki uchi é uma técnica do Katori Shinto Ryu, uma arte marcial tradicional japonesa que se concentra no manejo de espadas. Se você quiser aprender a executar o maki uchi, é importante procurar um instrutor qualificado que possa lhe ensinar a forma e a técnica adequadas.
Aqui estão algumas etapas gerais que você pode seguir para começar a treinar maki uchi no Katori Shinto Ryu:
Encontre um instrutor qualificado: Procure um dojo (centro de treinamento) da Katori Shinto Ryu em sua região e pergunte sobre as aulas e os instrutores. É importante encontrar um instrutor que tenha sido devidamente treinado e certificado em Katori Shinto Ryu.
Assistir às aulas regularmente: depois de encontrar um instrutor e se matricular nas aulas, não deixe de assistir regularmente para desenvolver suas habilidades e progredir em seu treinamento.
Pratique em casa: além de frequentar as aulas, tente praticar o maki uchi sozinho em casa. Isso pode ajudá-lo a aprimorar sua técnica e desenvolver a memória muscular.
Procure recursos adicionais: pode haver livros, vídeos ou outros recursos disponíveis que podem ajudá-lo a aprender mais sobre o maki uchi e outras técnicas do Katori Shinto Ryu. Procure fontes confiáveis e não deixe de consultar seu instrutor antes de tentar algo novo.
Lembre-se de que o treinamento em artes marciais pode ser fisicamente exigente, portanto, não deixe de ouvir seu corpo e fazer pausas quando necessário. Também é importante seguir as orientações de seu instrutor e nunca tentar técnicas para as quais você não esteja preparado. Com prática e dedicação, você pode aprender a executar o maki uchi e outras técnicas do Katori Shinto Ryu.