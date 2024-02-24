Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3136
Como você interpreta essas fitas?
Provavelmente é um oscilador de algum tipo.
Na verdade, o que você fez, você mesmo decide por quê))))
Oscilador de momento
Você acha que há motivos para as histórias na forma de compassos e retornos deles? No 1º, 7º ou 39º compasso. As divisões serão feitas com base nelas, porque não temos mais nada.
Motivos em notícias, decisões de governos, Banco Central, baleias.
Em retornos, nem mesmo associações, mas apenas algumas dicas de que algo começou a acontecer.
Se for estatisticamente significativo, uma causa. Se não for significativo, uma associação. É assim que isso é interpretado.As pessoas na vida geralmente não conseguem distinguir entre razões e superstições, e você nos coloca em condições tão rígidas :))
Estamos falando de coisas diferentes. Basicamente, estou falando da ideia de um autômato criar recursos qualitativos muito complexos para um modelo que não é limitado por nada
Pode ser uma regra complexa ==> na qual alguma sequência é treinada, ==> somente padrões de trabalho (regras) são selecionados a partir dela ==> na qual o modelo é treinado.
e pode ser apenas um recurso dentre centenas para o modelo básico.
Você não vai acreditar nisso.
É muito simples.
E eu já escrevi sobre isso muitas vezes no fórum.
----
parece que (amarelo acima), IMHO
e, no entanto, há uma solução e ela é como um ovo, porque combina diferentes resultados do comportamento dos preços, mas agora já a favor do trader, ou seja, aqui também é a única!ahahahahaha
Tenha um bom fim de semana, moderador...
R
Eu pedi o código do Graal?
A prática separa o tagarela do conhecedor...
Você pode dizer o que quiser, há muitos aqui que têm tudo simples , mas se você fizer uma pergunta certa, tudo ficará bem.
Tenha um bom fim de semana, moderador...
R
Se for estatisticamente significativo, causa. Se não for significativo, associação. É assim que isso é interpretado.As pessoas geralmente não conseguem distinguir entre razões e superstições na vida, e você nos coloca em condições tão rigorosas :))
E o embaralhamento de colunas também estava na permutação.
Quais são os objetivos do MoD?
Ultimamente - procurando padrões, certo ou errado?
Nenhum resultado.
Isso não vai funcionar, não está vendo?
Eu já dei a fórmula de 100% de regularidade no mercado.
Por que precisa ficar mexendo na minha cabeça?
