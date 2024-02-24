Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1922
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Altai... mas eu não fui no último momento, não queria ir).
A propósito, sabe sobre os profissionais?
Eu posso compartilhar código para analisar modelos Catbust, apenas para variáveis contínuas. Leia o código C++, converta para matrizes MQL e execute. Não posso dizer que com todos os parâmetros possíveis funcionará, eu estava fazendo isso para um formato específico.
Qual é a análise? Eu uso píton para tudo.
Ele cospe neste formato. Classificador Binário
MQL
Compartilhe se você não se importar
Talvez conseguir algo útil com isso.
partilhar, se não se importa.
Talvez conseguir algo útil com isso.
Percebi que este tipo de agregação não cria regras,
Eu não conheço o algoritmo de agrupamento que cria as regras.
Então a questão permanece - como salvar em csv pertencentes a cada classe?
Embora seja estranho, por que não podemos continuar nos agrupando com dados já existentes e definir nova string em uma das classes, ou podemos?
Claro que podes, mas não em µl!!!
Mas encontrei um livro em R.
Lê-o, grande livro.
E não entendo, como posso enrolar os resultados em uma coluna específica?
Eu não entendo o que você quer))
Esta imagem tem os mesmos preditores de antes, mas o tamanho da amostra é diferente e, mais importante ainda, foram adicionados novos preditores.
E é assim que se interpreta - a propensão para o excesso de treino?
Eu já disse, interprete de acordo com o propósito direto da ferramenta, e você está com o objetivo de dirigir pregos com uma flor.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.-,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%202D%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203D.
Seleção de recursos[editar|editar código]
Um método deselecção de características tenta encontrar um subconjunto das variáveis originais (chamadas características ou atributos). Existem três estratégias - uma estratégia de filtro(por exemplo,acumulação de características [pt]), uma estratégia deembrulho(por exemplo, pesquisa de acordo com a precisão) e uma estratégia deincorporação(seleccionar características a adicionar ou remover à medida que o modelo é construído, com base em erros de previsão). Veja também problemas deotimização combinatória.
Em alguns casos,a análise de dados, comoregressão ouclassificação, pode ser feita no espaço reduzido com mais precisão do que no espaço original [3].
Projecção de funcionalidades[editar|editar código]
A projeção de recursos converte dados deespaço dimensional alto para espaço dimensional baixo. A transformação dos dados pode ser linear, como nométodo dos componentes principais(PCM), mas há uma série de técnicas dedownsizing não-lineares [pt] [4] [5]. Para dados multidimensionais,uma representaçãotensorial pode ser usada para reduzir a dimensionalidade através dotreinamento polilinear de subespaços [pt] [6].
Foi o que fizemos ontem.
Dimensionality reduction[editar|editar código]
Para conjuntos de dados de alta dimensão (isto é, com mais de 10 dimensões), o downsizing é normalmente feito antes de aplicar oalgoritmo k-nearest neighbours(k-NN) para evitar o efeito damaldição da dimensionalidade [16].
Vantagens da redução da dimensionalidade[editar|editar código]
Decidiu olhar para as inversões significativas do mercado. U-turno significativo como alvo. Pensei que fosse o caos, mas não...
inversãoverde
inversão de marchavermelha
Cinzento nãoé uma inversão.
É um pouco mais visual em 2D.
Adicionei mais dados; de qualquer forma tenho 4 clusters para comprar e 4 para vender. Agora provavelmente devo escolher os clusters necessários e tentar separar uma volta da outra pelo qualificador em cada um deles
Imagine quanto lixo há nos dados, tudo isso tem que ser separado da informação necessária.
Não se pode fazer isso com o agrupamento.
Você precisa tentar algo mais sério, DBscan por exemplo, ou talvez selecionar manualmente, eu ouvi falar de tal tecnologia em algum lugar
Decidiu olhar para as inversões significativas do mercado. U-turno significativo como alvo. Pensei que fosse o caos, mas não...
inversãoverde
inversão de marchavermelha
Cinzento nãoé uma inversão.
É um pouco mais visual em 2D.
Adicionei mais dados; de qualquer forma tenho 4 clusters para comprar e 4 para vender. Agora provavelmente devo escolher os clusters necessários e tentar separar uma volta da outra pelo qualificador em cada um deles
Imagine quanto lixo há nos dados, tudo isso tem que ser separado da informação necessária.
Não se pode fazer isso com o agrupamento.
Nós precisamos tentar algo mais sério, DBscan por exemplo, ou talvez selecionar manualmente, eu ouvi falar de tal tecnologia em algum lugar.
Existe alguma forma de procurar atributos dentro de um determinado agrupamento?
Existe alguma forma de olhar para as características dentro de um aglomerado em particular?
Os clusters não têm características, eles combinam partes de características por semelhança, por assim dizer.
Os clusters não têm características, eles combinam partes de características por similaridade, por assim dizer.
O que é de interesse são os valores das características do cluster.