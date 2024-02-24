Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1926
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
e busca e cria, e busca a partir do que eu criei )) e cria a partir do que eu busquei ) e por magua e todo o tipo de coisas )e depois selecciona os melhores através de selecção e reordenamento, etc., etc.
bem legal, legal mas ainda é uma busca funcional primitiva e eu estou falando de uma busca aleatória completa....
como, esse é o tipo de coisa que o seu oscilador não faz.
se a vela às 6 horas fosse branca e às 12 horas o preço fosse inferior ao preço da vela às 6 horas
Não estou a falar de multiplicar uma função por outra, estou a falar de criar uma enumeração aleatória completa de tudo, sem disparates.
Você precisa considerar TUDO! tempo, preços, níveis, padrões, suas seqüências, tudo, tudo, e procurar, procurar, procurar, procurar
bem legal, legal, mas ainda é uma busca funcional primitiva e estou falando de uma busca aleatória completa....
Esse é o tipo de coisa que o seu gerador não vai criar.
se a vela às 6 horas era branca e às 12 horas o preço era inferior ao preço da vela às 6 horas, então ela se sentou fora do preço das 12 horas
Não estou a falar de multiplicar uma função por outra, estou a falar de criar uma enumeração aleatória completa de tudo, sem disparates.
Você tem que levar em conta tudo! Tempo, preços, níveis, padrões, suas seqüências tudo, tudo, tudo, e procurar, procurar, procurar, procurar
Acho que não funciona assim.
Acho que não é assim que funciona.
o que você vê como o problema?
O que você vê como o problema? Explosão combinatória?
mais ou menos, há infinitamente mais regras
assim, infinitamente muitas regras.
duas palavras - redução dimensional
É para isso que serve.
Achas que acabei de ficar viciado nisto?)
Já consigo ver o potencial em testes primitivos.
duas palavras - redução dimensional
Achas que estou só a ficar viciado nisto?)
Já consigo ver o potencial em testes primitivos.
vejo a falha na minha abordagem... os critérios para entrar em negócios foram determinados pela média e std do cluster a ser treinado, e os novos dados mostram uma mudança
temos de rever os critérios e é só isso.
Experimenta... sou demasiado preguiçoso por agora )
Percebi a falha na minha abordagem. os critérios para entrar em negócios foram determinados pela média e std do cluster em formação, e sobre os novos dados há um viés
temos de rever os critérios e é só isso.
isto não vai mudar nada a não ser continuar a tentar).
Experimenta... Estou um pouco preguiçoso neste momento).
ainda não sei como, ainda...
==================================
treinei em aulas de yumap, aulas visualizadas, vejo que as aulas se substituem ao longo do tempo, especialmente onde há uma forte concentração ("padrão") esses sistemas não só morrem ao longo do tempo como até funcionam ao contrário
Alguma ideia de como fazer isto?
O quê exatamente?
O quê exatamente?
Em geral, o princípio da geração de fichas.
ao acaso...
Uma ficha pode ser representada como uma regra de registo...
Tamanho da regra - aleatório
conteúdo da regra - aleatório
generated 1000 rules - enviado à IMO como 1000 características
escolha 1-5 características boas se as tiver, se não as tiver - deite-as todas fora.
As características selecionadas são lançadas na "base de dados de boas características".
e mais uma vez, gerar 1000 características, e assim por diante.
quando a "base de boas características" contém mais de 1000 características, você poderá usá-las para treinar um novo modelo e ver o que você terá.